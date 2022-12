Rastin kylässä Kesälahdella sijaitsee Riihikallion tila, jossa juhlistetaan Suomea komealla juhlavalaistuksella. Kuvan lähettänyt Pekka kertoo, että kyseessä on vanha sukutila. – Riihi on jo 1600 -luvun kartassa. Valaistu numero on ollut pysyvästi tuon riihen seinässä siitä asti, kun Suomi täytti 100 vuotta. Itsenäisyyspäiväksi aina päivitän luvun.