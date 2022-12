Video: Maa alkoi aaltoilla, kuuset alkoivat liikkua...

Aution metsämökin ja syvän lähteen läheinen metsä alkoi käyttäytyä kuin tuskainen jättiläinen maan alla riuhtoisi itseään vapaaksi.

Ei mikään eteerinen maahenki.

Siellä täytyy olla jättiläinen.

Metsäjätti.

Siltä se Jonne Rädyn isänpäivän viikonloppuna kuvaamalla videolla näyttää, kun maa kohoilee jopa puolen metrin aaltoina.

Tuulen tuivertamat kuuset kurkottelevat kuin olisivat lähdössä kävelemään, maan vihertävä rinta nousee ja laskee kuin metsänpohjamaton alla hengittäisi joku.

Kuntta elää.

Eikä maa vain hengitä tai huokaile, se tempoilee kuin yrittäisi nostaa vankilansa päälle juurtuneet puut yltään, repiä tukahduttavan sammalmaton riekaleiksi.

Kuin joku yrittää päästä sieltä jostain pois, vapauttaa itsensä – kuin metsän syvyyksien peto olisi pääsemässä irti.

Videolla kiinnittyy huomio taustalla näkyvään harmaahirsiseen rakennukseen.

– Se on vanha mökki, katto on osittain sortunut, en tiedä, keitä siellä on asunut, Räty kertoo.

Sodan jälkeen Perheniemeen asettui evakkoja.

Voi kuvitella, miltä katsojasta tuntuisi, jos täysikuu vielä paistaisi, kun metsän pohja aaltoilee, puiden varjot liikkuvat ja autiotalon jo ammoin haudatut asukkaat nousisivat alisen maan pimeydestä, puiden alta, sammalmaton riekaleiden keskeltä.

– Onhan tuo jopa vähän pelottavaa, nariseva äänikin kuului, Räty naurahtaa.

Ja tuuli voihkii.

Paikka on Iitti Kymenlaaksossa, Perheniemen kylä. Räty perheineen muutti Perheniemeen vuosi sitten.

Lähimetsän ilmiö oli heille uusi.

– Huomasimme vasta nyt, kun äskettäin oli vähän kovempi tuuli, Räty kertoo.

Kuuset kasvavat halkaisijaltaan noin kaksimetrisen lähteen reunalla, kallioisella maaperällä.

Samana päivänä kun video kuvattiin, läheltä kaatui kolme puuta.

Kuusen tuuliolosuhteet ovat sikäli muuttuneet, että lähteen lähelle on äskettäin hakattu iso noin 20 hehtaarin aukko.

Lähteen kuuset seisovat nyt etulinjassa ottamassa vastaan tylyimmät tuiverrukset.

Kuusessa on pinta-alaa kuin purjeessa.

Kymenlaakson metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Joni Hinkkuri pitää tukikohtanaan Kausalan toimistoa ja tuntee kaikki Iitin metsien kivut, kasvut ja kujeet.

Hän on oikea mies kertomaan, mitä videolla nähdään ja miksi.

Selitys on maanläheinen.

– Se johtuu ihan siitä, että puu on juurineen kiinni maassa ja kuusi on pintajuurinen eli se levittäytyy juurineen pintaan.

– Männyllä on paalujuuri, jolla se junttautuu syvemmälle, mutta kuusi on hyvin pintajuurinen.

– Kun katselee tuulenkaatoja, vanhoja kuusia, niillä voi olla (leveydeltään) kolmimetrinen paakku pystyyn nousseena. Siinä on käytännössä kuusen koko juurimassa. Syvemmällä ei ole mitään juuria pitämässä pystyssä.

Hinkkurin mukaan maaperän laadulla on oma vaikutuksena. Vetisessä maaperässä juuret voivat olla hyvinkin pinnassa.

– Ja jos on vielä kalliota alla, vaikka joku juuri voikin mennä kallionkoloon, se ei riitä ankkuroimaan.

Välttämättä Perheniemen kuuset eivät kaadu vielä pitkään aikaan, vuosiin.

– Vaikka se antaa periksi, juuripaakku on sen verran iso, että palaa takaisin paikalleen, ellei tuuli ole sitten niin kova, että kaataa puun paakkuineen maahan.

– Jos paikka on hakkuuaukon vieressä, tuulee vähän enemmän, Hinkkuri myöntää, mutta ei selvästikään syty syyllistämään aukkoa.

– Siihen tulee uutta puuta ympärille...

Miksi mänty ja kuusi ovat juureltaan erilaisia?

– Näkisin sen niin, että mäntyjen pitää pysyä kallioiden päällä, ja kun siellä on kosteutta vähemmän, mänty joutuu etsimään ravintoa ja kosteutta eri kerroksista. Syvemmältä kuin kuuset.

– Hyvin kun hoitaa metsät, niin... Hinkkuri aloittaa.

Mutta se on jo toinen tarina.