Koko Lapua toivoo, että Rasmus löytyisi.

Lapualla on suuri huoli kadonneesta Rasmuksesta.

16-vuotiaan Rasmus Takaluoman katoaminen yli kolme viikkoa sitten puhuttaa kaikkialla missä lapualaisia on liikkeellä. Huoli pojan kohtalosta on kova.

Ilta-Sanomat kävi tapaamassa ihmisiä Lapualla, jossa on liikkeellä monenlaisia teorioita katoamisesta.

Lapuajoki on ehtinyt jäätyä sen jälkeen, kun Rasmus, 16, katosi.

Lapuan keskustassa asuva Rasmus oli poistunut kotoaan perjantaina 11. marraskuuta. Hän vietti iltaa Hotelli-Ravintola Lapuahovissa, vaikka oli alaikäinen. Sieltä nuori asiakas poistettiin käsirysyn jälkeen. Rasmuksen kerrotaan yrittäneen palata ravintolaan vielä myöhemmin.

Ihmetystä on herättänyt se, miten alaikäinen saattoi viettää iltaa anniskelupaikassa.

Ravintolan omistajan Zafer Demirin mukaan asiakkaan ikä oli kuitenkin varmistettu 18 vuodeksi sekä ovella että baaritiskillä.

– Hänen syntymävuotensa on henkkareiden perusteella ollut 2004, ja meidän mielestä hän on ollut täysi-ikäinen. Myöhemmin olen kuullut pojan sukulaisilta, että ne olivat väärennetyt paperit. Joku oli Seinäjoella väärentänyt, Demir sanoo.

Hänen käsityksensä mukaan Rasmus ei ollut mitenkään erityisen kovassa humalassa.

– Hän oli ihan hyvässä kunnossa, mikä näkyy myös valvontakamerakuvissa. Viimeinen kuva on siitä, kun hän kävelee Marian tallin suuntaan.

Rasmus poistettiin sen jälkeen, kun hän yritti lyödä ravintolassa pikkujoulua viettänyttä asiakasta.

– Se tappelu oli pieni juttu. Ehkä poika halusi vain näyttää voimia. Kymmenen minuutin päästä hän yritti tulla meille takaisin, mutta häntä ei päästetty enää sisään.

Katoamisiltanaan Rasmus oli ravintola Lapuahovissa. Omistajan mukaan alaikäinen poika pääsi sisään väärennetyillä papereilla.

Demir ei tuntenut Rasmusta muuten kuin asiakkaana.

– Hän oli liikkeellä paikallisten nuorten kanssa.

– Yleensä kyllä paljastuu, jos joku asiakas on alaikäinen. Nyt niin ei käynyt, ravintolayrittäjä miettii.

Yrittäjä kertoo, että hän ja ravintolan henkilökunta ovat saaneet paljon ikävää palautetta ja kohtuuttomalta tuntuvia syytöksiä sosiaalisessa mediassa.

– Me ollaan toimittu oikein tässä asiassa, mutta emme voi sille mitään, jos pojalla oli väärät paperit. Tuntuu pelottavalta, kun kaikki nyt haukkuvat ja syyttävät meitä.

Meneillään on kaksi tutkintaa, joista toinen liittyy alaikäiselle anniskeluun ja toinen Rasmus Takaluoman katoamiseen.

Demir vakuuttaa, ettei Lapuahovi liity katoamiseen millään tavalla.

Hän toivoo sydämensä pohjasta, että poika olisi hengissä.

– Olen kuullut, että Seinäjoelta olisi tullut kaksi varmaa vihjettä, että hänet olisi nähty siellä seuraavana päivänä. Kunpa tämä lapsi vain piileskelisi jossakin ja hänet voitaisiin pelastaa. Joulukin on tulossa.

Lapualaismiehet Ari ja Harri ovat lukeneet Rasmuksen katoamisesta kertovia uutisia ja miettineet, mihin poika on voinut kadota.

– On tämä mystinen juttu.

He huomauttavat, että Rasmus on ollut kateissa kauan eikä mitään merkkejä hänestä ole kuultu.

– Ei poliisi varmasti kaikkea kerro teletunnistetiedoista, mutta jos puhelin on suljettu ja some- ja pankkitilit olleet käyttämättä, se on paha paikka ja kertoo jotakin.

– Ja vielä sekin, ettei 5000 euron vihjepalkkiokaan ole tuottanut tulosta, Harri jatkaa.

Keskellä Lapuan kaupunkia ei Harrin mukaan oikein voi kadota kuin yhteen paikkaan, jokeen. Toisaalta yksi mahdollinen vaihtoehto on se, että nuorukainen on mennyt jonkun kyytiin, Ari huomauttaa.

– Kaikenlaisia huhuja täällä pyörii.

Risto Malkamäki toivoo, että katoamistapauksella olisi vielä onnellinen loppu.

Nuoren pojan katoamista on pohtinut myös Risto Malkamäki. Hän ei tunne poikaa tai tämän vanhempia, mutta myötätunto on vanhempien puolella.

– He ovat kolme viikkoa odottaneet, että poika löytyisi. Toivon tämän päättyvän onnellisesti.

– Syyllisyys on yhteisvastuullista. Tässä yhteiskunnassa kukaan ei ole yksin syyllinen mihinkään. Tällainen on vähän meidän kaikkien syytä, hän summaa.

Koko Lapua on seurannut Rasmuksen katoamistapausta. Niin myös Kauhajärvellä asuvat Tapani ja Anneli.

Lapuan Kauhajärvellä asuvat Tapani ja Anneli ovat niin ikään seuranneet Rasmus-pojan katoamistapausta.

Jäljettömiin katosi myös marjastaja heidän naapurikylässään.

– Hän katosi elokuussa ja on ollut hukassa jo yli kolme kuukautta. Hirvimiehetkään eivät löytäneet, ja häntä on etsitty ruumiskoiralla ja kaikella tavalla, kertoo Tapani.

– Se on uskomatonta, miten ihminen voi niin kadota, aivan kuin olisi noussut ilmaan. Kukaan ei tiedä mitään, jatkaa Anneli.