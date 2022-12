Poliisille satelee vihjeitä kadonneesta Rasmuksesta, 16 – komisario kertoo IS:lle, miten tutkinta on edennyt

Rasmus Takaluoma katosi marraskuussa Lapualla.

Poliisi on saanut noin 250 vihjettä, jotka liittyvät marraskuussa kadonneeseen Rasmus Takaluomaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki sanoo, että yksikään ei ole johtanut 16-vuotiaan nuorukaisen löytymiseen. Teivaanmäki kuvailee vihjeiden määrää poikkeukselliseksi. Poliisi käy läpi kaikki vihjeet.

– Selvitämme, onko siellä varteenotettavia. Ainakaan tähän mennessä ei ole ollut.

Poliisi on saanut vihjeitä eri puolilta Suomea. Osaa vihjeistä on vaikea todentaa, koska havaintopaikalta ei ole valvontakameramateriaalia. Osa on johtanut poliisin tutkimaan valvontakameranauhoja.

– Joitakin on hankittu ja kyllä siellä on ollut nuoria miehiä, jotka muistuttavat Rasmusta.

Kadonnut Rasmus Takaluoma on 16-vuotias.

Nuorukaisesta itsestään ei silti ole havaintoja marraskuisen yön jälkeen. Teivaanmäki sanoo, että poliisi on saanut tarkennettua katoamisajankohdaksi noin kello 1 perjantain ja lauantain välisenä yönä 12. marraskuuta.

– Rasmus on lähtenyt sellaiseen suuntaan, että hän olisi voinut olla matkalla kotiinsa. Yksinään hän on lähtenyt.

Poliisi on tutkinut muun muassa ravintola Lapuahovin ja Takaluoman kodin lähistöä sekä mahdollista reittiä ravintolalta kotiin. Kodin ja katoamispaikan lähistöllä sijaitsevaa Lapuanjokea poliisi on tutkinut koirien kanssa.

– Sieltä ei tullut mitään valaisevaa.

– Tietenkin virtaavassa vedessä tehtävät ovat haastavia koirallekin.

Lisäksi poliisi on pyytänyt alueen asukkaita tarkastamaan omia kiinteistöjään.

Rasmus Takaluoman tuntomerkit 165 cm pitkä

Hoikka

Ruskeat kiharat hiukset

Oikeassa poskessa luomi

Mustat Niken kengät

Mahdollisesti musta huppari, jossa lukee edessä punaisella HOODRICH

Pääkallo-tatuointi vasemmassa kädessä ranteen yläpuolella

Perhe muistuttaa, että Rasmus on voinut vaihtaa vaatteet tai esimerkiksi leikata hiukset

Poliisi ei tällä hetkellä epäile Takaluoman joutuneen rikoksen uhriksi, mutta ei toisaalta ole sulkenut rikoksen mahdollisuutta pois. Teivaanmäki pitää todennäköisimpänä, että Takaluoma on menehtynyt tai piileskelee kaverinsa luona omaisiaan ja viranomaisia.

– Tietysti on aika epätodennäköistä, että onnistuisi piilottelemaan yli kolme viikkoa.

Onko poliisin tietoon tullut syy, miksi Takaluoma piilottelisi?

– Totta kai me keskustelemme motiiveista, ja niitä selvitetään, mutta kaikkea emme voi tietenkään voi kertoa tässä vaiheessa, koska pitää ottaa huomioon, jos siellä on kuitenkin tapahtunut rikos. Ihmisiä, jotka ovat olleet hänen kanssaan tekemisissä, selvitellään.