Älä käytä lämmintä vettä sähkökatkon aikaan.

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, ettei kaupungeissa ole pitkiä sähkökatkoja.

Tänä talvena tilanne voi muuttua, Kiinteistöliitto Uusimaa varoittaa tiedotteessa. Suomalaisten olisi syytä varautua taloyhtiöissä sähkökatkoihin ja asukkaiden pitäisi muistaa, ettei lämmintä vettä tule käyttää sähkökatkon aikana.

Suihkussa käynti voi olla hengenvaarallista, sillä sähkökatkon jälkeen hanasta voi tulla pahimmillaan 100-asteista vettä.

Suurin osa kaupunkien taloyhtiöistä käyttää kaukolämpöä, joka lämmittää sekä rakennuksen että kuuman käyttöveden. Lämmintä vettä muodostuu sitä mukaan, kun taloyhtiöissä asukkaat käyttävät vettä.

Lämmönjakohuoneessa oleva säätölaite avaa ja sulkee venttiiliä aina käytön mukaan.

Jos sähkökatko tulee, venttiili jää siihen asentoon, jossa se oli ennen virran katkeamista.

Jos lämmintä vettä on käytetty paljon juuri ennen sähkökatkoa, venttiili on valmiiksi auki ja jää aukinaiseen asentoon. Kun venttiili on auki eikä säätölaite toimi sähkökatkon aikana, putkistoon voi päästä liian kuumaa vettä.

Pahimmillaan hanasta voi tulla sata-asteista vettä.

– Pahin tilanne vaatii, että monta ikävää sattumaa tapahtuisi, mutta koska seuraukset voivat silloin olla hengenvaarallisia, lämmintä vettä ei tule käyttää kaukolämpötaloyhtiössä sähkökatkon aikana, Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Janne Laksola painottaa tiedotteessa.

Nykyisin on turvaventtiileitä, jotka sulkeutuvat automaattisesti sähkökatkon tullessa. Näitä on Kiinteistöliiton mukaan asennettu kiinteistöihin vähän.

Toinen syy, miksi lämmintä vettä ei tule käyttää sähkökatkon aikana, liittyy taloyhtiön putkistoon.

Normaalisti taloyhtiön putkistossa kiertää 55–65 asteista vettä niin, että asukkaalle tuleva käyttövesi on noin 58-asteista.

Taloyhtiön putkistoa ei ole suunniteltu kestämään pitkäaikaista tätä paljon kuumempaa vettä, vaan se rasittaa putkistoa.

Pahimmassa tapauksessa putkisto saattaa vaurioitua ja aiheuttaa vesivahingon. Varsinkin muovisissa putkissa piilee tämä vaara.