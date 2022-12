Nepalilainen vaihto-opiskelija katosi Kokkolassa – poliisi etsii

Nepalilainen Ajung Bhalami katosi perjantain ja lauantain välisenä yönä yllään oranssi takki.

Poliisi etsii Kokkolassa perjantain ja lauantain välisenä yönä kadonnutta Ajung Bhalamia. Bhalami on 160–165 senttimetriä pitkä ja hänellä oli yllään oranssi takki.

Tapaus on herättänyt huomiota paikallisesti sosiaalisessa mediassa, missä Bhalamista julkaistiin myös katoamisilmoitus. Ilmoituksessa kerrottujen tietojen mukaan Bhalami on kotoisin Nepalista ja on Kokkolassa vaihto-opiskelijana.

Poliisin tilannekeskuksesta vahvistettiin sosiaalisessa mediassa kerrotut tiedot.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki tiedot Bhalamin katoamisesta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.