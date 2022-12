Ylikomisario Heikki Porolan mukaan poliisi on varautunut itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin ja käynyt järjestäjien kanssa keskusteluja niiden toteuttamisesta.

Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä jälleen useita mielenosoituksia ja kulkueita. Poliisille oli maanantaiaamupäivään mennessä ilmoitettu viidestä kulkueesta ja joistain pienemmistä paikallaan pysyvistä mielenilmauksista.

Ilmoitettuja kulkueita ovat Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkue, Suomi herää -kulkue, 612-soihtukulkue, Helsinki ilman natseja -kulkue ja Motti612-autokulkue.

Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Heikki Porola kertoo, että edellä mainitut viisi kulkuetta "mietityttävät” poliisia eniten.

– Halu liikkua on lähes samalla kellonlyömällä, Porola perustelee.

Helsinki ilman natseja -kulkue on vastamielenosoitus 612- ja Suomi herää -kulkueille.

Porolan mukaan poliisi on keskustellut mielenilmausten järjestäjien kanssa ja esittänyt omia toiveitaan niiden toteutuksesta.

– Näyttää siltä, että joku niistä voi toteutua, mutta viime vuodet ovat osoittaneet, että muutoksia tulee joka tapauksessa. Lähtöpaikat ja määränpääpaikat ovat aikalailla perinteiset, ja reittivalikoimia sen mukaan, missä kadut on auki.

– Osaan toiveista on nyökytelty ja osa on mietinnässä, Porola kertoo.

Tämänhetkiset tiedot mielenosoitusten määrästä, reiteistä ja aikatauluista voivat siis muuttua ja täsmentyä, ja poliisi reagoi mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin myös paikan päällä.

Mielenilmauksesta tai yleisestä kokouksesta on mahdollista ilmoittaa poliisille vielä vuorokautta ennen sen alkamista, ja ilmoittamattomat mielenosoitukset ovat myös mahdollisia. Porolan mukaan poliisin tiedossa ei ole suunniteltuja mielenilmauksia tai kulkueita, joista ilmoitusta ei olisi tehty.

Yllä olevan kartan tiedot voivat vielä muuttua tai tarkentua.

Vastakkaisia mielipiteitä edustavien kulkueiden kohtaamista pyritään Porolan mukaan välttämään.

– Lähes joka vuosi siellä on jotain yrityksiä vähintäänkin ollut kontakteihin, ja niitä on pystytty estämään. Joskus vähän paremmin, ja joskus ovat sitten päässeet vähän kolhaisemaan toisiaan.

Viime vuonna Helsinki ilman natseja -kulkue pysäytti 612-soihtukulkueen etenemisen Runeberginkadulla. Poliisi ohjasi tuolloin 612-kulkueen uudelle reitille Mannerheimintielle ja kirjasi Helsinki ilman natseja -kulkueen järjestäjälle rikosilmoituksen kokoontumisrikkomuksesta, koska kulkue pysähtyi Runeberginkadulle ennalta sovittujen ohjeiden vastaisesti.

612-kulkue joutui viime vuonna muuttamaan alkuperäistä reittiään, kun vastamielenosoitus tukki siltä tien.

Porola uskoo, että tiistai-ilta sujuu rauhallisesti, mutta yllätyksiinkin on varauduttu.

– Varauduttu on siihenkin, että kaikki ei suju ihan sovitusti ja joudumme asioihin puuttumaan. Uskomme, että kaikki sujuu vähintään yhtä hyvin kuin viime vuonna, jolloin saatiin estettyä aiotut yhteenotot.

Itsenäisyyspäivän kulkue- ja mielenilmauskattaus noudattelee hyvin samaa kaavaa, johon on viime vuosina totuttu. Porolan mukaan tänä vuonna erona on se, että Linnan juhlat järjestetään ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019.

Presidentinlinnan edustalla on Porolan mukaan pieni, Linnan juhlia vastustava mielenosoitus, joka on kokoontunut paikalla lähes joka vuosi, kun Linnan juhlat on järjestetty. Aiemmin Presidentinlinnan edustalle oli myös ilmoitettu Iranin kansannousua tukeva mielenilmaus, mutta se on Porolan mukaan peruttu.

Poliisi poisti hakaristilippuja Suomi herää -mielenosoittajilta vuonna 2021.

Ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa itsenäisyyspäivänä kello 8.00–22.00:n välisenä aikana. Rajoitus koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Tilapäinen rajoitusalue on perustettu viranomaisten oman ilmailutoiminnan ja alueen yleisötapahtumien turvaamiseksi.

Rajoituksen noudattamista valvotaan tarkasti ja kiellon seuraamisesta seuraa sakkorangaistus. Lisäksi ilmailuun käytetyt laitteet voidaan tuomita rikoksentekovälineinä valtiolle menetetyiksi.