Lumisateet leviävät Suomeen lounaasta itsenäisyyspäivää edeltävänä yönä.

Viikko alkaa pakkassäässä ja lumisateessa.

– Sää on muuttumassa lumisateisempaan suuntaan. Välillä on (lumi)sateinen ja tuulinenkin sää, joten sää ei pääse kylmenemään, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Maanantaina lumisateet painottuvat Pohjois-Suomeen, jossa lunta kertyy 2–8 senttimetrin verran. Perämeren rannikolla lunta sataa 10 senttimetrin verran.

Lähes koko maassa on pakkasta. Lämpimintä on Satakunnan, Pohjanmaan ja Perämeren rannikon alueella. Siellä päivälämpötila on 0–5 pakkasasteen välillä. Muualla maassa päivälämpötila on 5-10 pakkasastetta.

Lumisateet leviävät lounaasta myöhään maanantai-illan ja tiistaiyön aikana.

Itsenäisyyspäivänä tiistaina päivällä lunta sataa vielä maan etelä- ja itäosassa. Alueilla lunta voi sataa 1–5 senttimetrin verran. Pohjoisessa lumisateet ovat hajanaisempia. Siellä lunta kertyy päivän aikana 0–10 senttimetriä.

– Kaikista poutaisinta on lännessä.

Tiistaina lähes koko maassa lämpötila on nollan ja viiden pakkasasteen välillä. Pohjois-Lapissa on 5–10 pakkasastetta.

– Keskiviikkona seuraava laajempi lumisadealue on tulossa etelästä. Se leviää ensin maan etelä- ja keskiosaan. Välillä voi tulla rankastikin lunta etelässä. Näillä näkymin sateet yltyvät illalla Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen asti.

Keskiviikkona lämpötilat pysyvät lähes samanlaisina. Etelä-Suomesta Oulun seudulle asti ulottuvalla alueella on 0-–5 pakkasasteessa. Lapissa lämpötila on 6–10 pakkasasteen välillä.

Latvalan mukaan lähipäivinä Suomessa lämpimintä on rannikolla ja saaristossa. Esimerkiksi Ahvenanmaalla lämpötila voi nousta nollan yläpuolelle.

Ennusteen mukaan pakkassää jatkuu myös viikonloppuna.

– On mahdollista, että ainakin osassa maata tulee päivittäin lunta vielä viikon loppupuolella.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lumisateista johtuva varoitus huonosta ajokelistä on voimassa Pohjois-Suomessa maanantaina.

Tiistaina varoitus huonosta ajokelistä on voimassa monilla alueilla Pohjois-, Itä- ja Etelä-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Keskiviikkona varoitus on voimassa Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Itä- ja Etelä-Suomessa.