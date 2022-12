Äiti uskoo Lapualla kadonneen Rasmuksen nousseen tuntemattomaan autoon – nämä piirteet tapauksessa herättävät kysymyksiä

16-vuotias alaikäinen vietti iltaa ravintolassa. Syntyi käsirysy. Paikalla oli poliisi. Sitten Rasmus katosi parkkipaikan suuntaan.

Isänpäivän viikonloppuna kadonneen kuusitoistavuotiaan lapualaispojan Rasmus Takaluoman kohtalo on edelleen arvoitus.

– Tosi sosiaalinen, kohtelias, kaikkien kaveri, koko ajan kavereiden kanssa, kuvailee Rasmuksen äiti Marika Tuominiemi poikaansa.

Viimeinen tiedossa oleva havainto Rasmuksesta tallentui hotelliravintola Lapuanhovin valvontakameraan iltayöstä perjantaina 11. marraskuuta.

Mitä sen jälkeen tapahtui, sitä ei tiedetä.

Mitä sitä ennen tapahtui, on omiaan herättämään sekä levottomia mielleyhtymiä että oudoksuvia kysymyksiä elämänmenosta Lapualla.

1. Rasmus oli poistettu Lapuanhovin pubista sen jälkeen, kun hän oli ollut osapuolena välikohtauksessa, jota on luonnehdittu myös käsirysyksi.

Lapualla kerrotaan, että välikohtaukseen liittyisi vapaalla ollut poliisi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan valtakunnansyyttäjän toimistoon on tullut ilmoitus epäillystä väkivallanteosta Lapualla kyseisenä yönä.

Toimiston poliisirikostiimin aluesyyttäjä, tutkinnanjohtajaksi nimetty Jonna Ryynänen vahvisti ilmoituksen koskevan tapahtuma-aikaa.

Tarkemmin Ryynänen ei keskeneräistä asiaa kommentoinut.

Rasmuksen äidin käsityksen mukaan käsirysystä ei ollut seurannut vammoja. Rasmus oli 10 minuuttia myöhemmin yrittänyt vielä palata pubiin.

2. Rasmus oli päässyt sisään Lapuanhoviin, vaikka oli alaikäinen.

Jos Rasmus olisi tyttö, asetelma rinnastuisi vielä selvemmin 23 vuoden takaisiin tapahtumiin Tampereella. Raisa Räisänen oli kadotessaan 16-vuotias ja myös hän oli katoamisiltansa aikana viettänyt aikaa alaikäisenä ravintolassa.

Raisan kohtalo on yhä tuntematon.

Rasmuksen äidin hankkiman tiedon mukaan Rasmus oli ollut pubissa ”toista tuntia” ja hänelle olisi tarjoiltu alkoholia. Äiti uskoo ainakin osan henkilökunnasta ja paikalla olleen poliisin olleen tietoisia Rasmuksen alaikäisyydestä.

Alaikäisyys ei ollut äidin käsityksen mukaan käsirysyn syy.

– Siitä on kuulemma nettiin levitetty jotain videoita. En ole halunnut katsoa niitä.

3. Viimeisessä tiedossa olevassa valvontakamerakuvassa Rasmus loittonee Lapuanhovilta kadun yli kohti välikköä, josta on kulku parkkipaikalle.

Parkkipaikka on viikonloppuöisin vilkas.

– Minulla on vahva tunne, että hän on mennyt johonkin autoon, äiti sanoo.

Tuntemattomaksi jääneeseen autoon nousu on yksi poliisin tutkimussuunnista Raisa Räisäsen katoamisessa.

4. Miksi Rasmus olisi noussut autoon, joka olisi vienyt hänet pois?

Äiti on kertonut jopa pelkäävänsä Rasmuksen joutuneen mukaan huumekuvioihin.

– Kaikki on nyt mahdollista, äiti huokaa.

On vain kysymyksiä, kipeitäkin, mutta ei vielä vastauksia.

Siksi äiti ottaa nyt senkin huomioon, että Rasmus on voinut elää ”kaksoiselämää”, ettei hän ollut vain se kymppiluokalla sukulaisten luona työharjoittelussa käyvä kohtelias poika.

5. Aina kun ihminen katoaa, otetaan etsinnöissä huomioon ympäröivät vesistöt.

Vaikka Etelä-Pohjanmaalla vesistöjä on vähemmän, huomio kohdistui luonnollisesti Lapuan keskustan läpi virtaavaan Lapuanjokeen.

Toistaiseksi keskeytyksissä olevissa maastoetsinnöissä poliisi haravoi taajama-aluetta ja tutki ruumiskoiran kanssa Lapuanjokea muutaman kilometrin matkalta.

Ei mitään. Äiti muistuttaa, ettei mihinkään Lapuan keskustan monista valvontakameroista tallentunut todistetta, että Rasmus olisi kulkenut kohti jokirantaa saati, että hän olisi ollut jokirannassa tai sillalla.

Ei yhtä ainoaa kuvaa.

6. Lapualla mietitään, olisiko Rasmus voinut jäädä loukkuun jonnekin?

Poliisi on kehottanut asukkaita tutkimaan kiinteistöjensä tyhjät tilat, kuten ulkorakennukset, vintit, varastot ja kellarit.

Poliisi on saanut vihjeitä, mutta vetänyt aina vesiperän.

Lauantaina Ilkka-Pohjalainen kertoi tarkasteluun nousseen jopa Lapuan ehkä tunnetuin rakennus, Kosolan talo, Lapuan liikkeen johtomiehen Vihtori Kosolan entinen kotitalo Lapuanjoen partaalla.

”Talo on tyhjä, joten sinne pääsee öisin jos haluaa, vaikka ovet ovatkin lukossa. Talo on iso ja siellä on paljon paikkoja, minne jäädä, oli matkailukäyttöön parhaillaan kunnostettavassa talossa sähkötöitä tehnyt mies pohtinut.

Mistään ei ole löytynyt mitään johtolankoja – ei sieltäkään.

7. Vai onko Rasmus jo Seinäjoella?

Sinne osoittaa yksi huhumyllyn siipi. Valvontakameroiden kuvia on tutkittu myös Seinäjoella – turhaan.

Pohjanmaan poliisi pyytää vihjeitä kadonneesta Rasmus Takaluomasta.

Rasmuksen katoamisesta on nyt kolme viikkoa. Isän­päivän viikon­loppu on vaihtunut Suomessa joulun odotukseen.

Rasmuksen läheiset eivät odota joulua, he odottavat tietoa Rasmuksesta. Rasmus asuu äitinsä ja kolmen pienemmän sisaruksensa kanssa. Vanhemmat ovat eronneet.

Äiti sanoo pahinta olevan epätietoisuus.

11. marraskuuta Rasmus lähti iltapäivällä Lapuan Nuorisotalolle. Illan aikana käytiin kaverin kyydissä Alajärvellä ja ilta päättyi toisen kaverin kanssa Lapuanhoviin.

Kun Rasmus katosi, hän oli yksin.

Lauantaina äiti vielä uskoi Rasmuksen pysyttelevän omilla teillään, ehkä käsirysyä häpeillen. Sunnuntaina illalla äiti teki katoamisilmoituksen ja alkoi pian ”pommittaa poliisia tekemään jotain”.

Vasta 21. marraskuuta poliisi antoi julkisuuteen Rasmuksen kuvan ja tuntomerkit.

Sen jälkeen suuri yleisö olisi osannut kiinnittää huomiota 165-senttiseen hoikkaan ja pörrötukkaiseen poikaan, jonka ilmeikkäillä kasvoilla on oikeassa poskessa luomi.

Yllään Rasmuksella oli huppari punaisella tekstillä Hoodrich ja jalassa mustat Niket. Asua voisi käytännössä kutsua tuon ikäisen nuorukaisen univormuksi.

Poliisi alkoi saada vinkkejä. Rasmus oli nähty Vaasassa, Seinäjoella, Helsingissä, Kajaanissa ja Oulussa...

Rinnan vinkkien tarkistamisen kanssa aloitettiin ja lopetettiin maastoetsinnät. Koska kyseessä oli taajamaetsintä, vapaaehtoista pelastuspalvelua ei hyödynnetty.

Ja koska mitään konkreettisia johtolankoja ei ollut käytettävissä, etsintöjä ei laajennettu Lapuan keskusta-alueen ulkopuolelle.

Tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki on sanonut, ettei poliisi epäile rikosta. Mitään sellaiseen viittaavaa ei ole tullut poliisin tietoon.

”Jos hän omaehtoisesti piileskelee, niin melko tehokkaasti hän piileskelee. Toinen vaihtoehto on, että hän on mahdollisesti menehtynyt lähtiessään ravintolasta.”

Teivaanmäen kommentti jättää auki sen mahdollisuuden, ettei Rasmus piileskelisi omaehtoisesti, vaan pakotettuna.

IS ei tavoittanut Teivaanmäkeä sunnuntaina.

Rasmuksen puhelin vaikeni heti katoamisen iltana eikä hän ole käyttänyt sen jälkeen myöskään sometilejään.

Rasmuksen vanhemmat ovat luvanneen poikansa löytymiseen johtavasta tiedosta 5 000 euron palkkion.

Poliisi pyytää vihjeitä Pohjanmaan poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.