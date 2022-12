Edullinen lastenhoitopalvelu on kannatellut monien helsinkiläisperheiden jaksamista. Poliitikkojen odotetaan päättävän ensi maanantaina, jatkaako Helsingin kaupunki lastenhoitoavun avustamista.

Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) tilapäinen lastenhoitoapu uhkaa päättyä Helsingissä vuoden 2022 lopussa. Asiasta kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry tiedotteessaan.

Tiedotteessa kerrotaan, että Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kokouksessa on maanantaina 5. joulukuuta käsiteltävänä esitys, jonka mukaan MLL:n tilapäisen lastenhoitoavun avustaminen loppuu.

Mikäli esitys hyväksytään, helsinkiläiset perheet eivät enää voisi saada MLL:n lastenhoitoapua vuoden vaihduttua.

– Tämä on kova isku helsinkiläisille lapsiperheille, jos esitys menee läpi. Perheet kertovat, että lastenhoitoapu auttaa heitä selviämään arjestaan. Tämä säästö voi tulla tosi kalliiksi, toteaa MLL:n Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Pia Metsähuone mediatiedotteessa.

Metsähuoneen allekirjoittaman MLL:n asiakastiedotteen mukaan kaupunki ei ole käynyt lastenhoitoavun lopettamisesta mitään keskustelua MLL:n kanssa eikä järjestöllä ole tietoa siitä, miksi toiminta ylipäätään halutaan lopettaa Helsingissä.

– Toimintaa ei voida järjestää ilman kaupungin avustusta, sillä avustusta tarvitaan hoitajien rekrytoimiseen, kouluttamiseen ja ohjaamiseen, hoitajien välittämiseen perheille sekä välitysjärjestelmän kustannuksiin, asiakastiedotteessa kerrotaan.

MLL:n Uudenmaan piirille ehdotetaan ensi vuodeksi tukea 89 000 euron verran, kun vuotta aiemmin se sai noin 129 000 euroa. Ehdoissa kielletään erikseen se, että avustusta ei saa käyttää tilapäisen lastenhoitoavun järjestämiseen.

MLL:n mukaan tänä vuonna reilusti yli 600 helsinkiläistä on hyödyntänyt MLL:n lastenhoitoapua. Sen mukaan tehtyjä hoitotunteja on kertynyt 13 000 ja Helsingin avustus toimintaan on ollut 40 000 euroa.

MLL:n kautta saa apua lastenhoitoon kaikkina vuorokaudenaikoina ja perheiden tarpeen mukaan. Hoitajan työnantajana toimii hoitoapua tarvitseva perhe.

Ilman avustuksia myös hoitajina työskentelevien helsinkiläisten työt uhkaavat loppua, mediatiedotteessa korostetaan.