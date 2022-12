Postinjakajan surmaaja on yhä vapaana – näillä keinoilla poliisi voi päästä hänen jäljilleen

Postinjakajan surma on ollut pimeänä jo kolme viikkoa. Poliisilla on käytettävissään keinoja oikean syyllisen löytämiseksi, mutta tapaus on vaikea.

Tummiin vaatteisiin pukeutunut mies surmasi postinjakajan Vantaan Myyrmäessä kolme viikkoa sitten, eikä poliisi ole vielä onnistunut selvittämään tekijää.

Heti tuoreeltaan teosta epäiltynä vangittiin parikymppinen helsinkiläismies, mutta myöhemmin hänet vapautettiin, kun paljastui, ettei hän todennäköisesti liity tapaukseen mitenkään.

Myöhemmin murhasta epäiltynä vangittiin viime viikon torstaina 19-vuotias mies, joka oli itse tunnustanut teon. Poliisi sai kuitenkin varsin nopeasti selvitettyä, ettei kyseisellä miehellä ole todellisuudessa mitään tekemistä henkirikoksen kanssa.

Poliisi on kertonut, että tällä hetkellä sillä ei ole epäiltyjä.

On mahdollista, että tekijä on uhrille entuudestaan tuntematon. Poliisi on kertonut, että ainakaan toistaiseksi tutkinnassa ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella ketään lähipiiristä olisi syytä epäillä.

Hiljattain eläkkeelle jäänyt rikoskomisario Paavo Tuominen kommentoi yleisellä tasolla, millaisilla keinoilla poliisi selvittää pimeää henkirikosta, jos tekijä ei löydy uhrin lähi- tai tuttavapiiristä.

1. Dna

Jos rikospaikkatutkinnassa on saatu taltioitua tekijän dna:ta, mahdollisuudet syyllisen löytämiseen kasvavat.

Jos tekijä löytyy entuudestaan poliisin rekisteristä, asia selviää nopeasti, mutta poliisilla on myös mahdollisuus tehdä massatestauksia esimerkiksi tietyn alueen asukkaiden keskuudessa.

Pakkokeinolain mukaan dna-testi voidaan tehdä myös ihmiselle, jota ei epäillä rikoksesta, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Edellytyksenä on, että tutkimuksella on erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Tätä keinoa on mahdollista käyttää, jos rikoksen selvittäminen olisi mahdotonta tai olennaisesti vaikeampaa käyttämällä tutkinnan kohteen oikeuksiin vähemmän puuttuvia keinoja. Lisäksi edellytyksenä on, että tutkittavasta rikoksesta ankarin säädetty rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.

– Testaamisesta päätöksen tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies. Testistä ei voi kieltäytyä, Tuominen sanoo.

Pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä tarkoitetaan lain mukaan vähintään komisariotason poliisivirkamiestä.

Paavo Tuominen.

Esimerkiksi Tampereen Tesomalla tapahtui vuonna 2014 henkirikos, jossa tekijä oli uhrille entuudestaan täysin tuntematon. Poliisi löysi kuitenkin tapahtumapaikan läheisyydestä tekovälineenä käytetyn veitsen, josta se onnistui taltioimaan tuntemattoman miehen dna:ta.

Tuolloin poliisi keräsi kolmen ja puolen vuoden aikana noin 1000 dna-näytettä surmapaikan lähellä asuvilta ja henkirikoksen jälkeen alueelta pois muuttaneilta miehiltä selvittääkseen tekijän. Lopulta rikos selvisi, kun tekijä itse koputti eräänä päivänä poliisiauton ikkunaan ja tunnusti teon. Mies olisi ollut testattavien listalla, joten rikos olisi todennäköisesti selvinnyt ilman tunnustustakin.

Ei kuitenkaan ole varmaa, onko poliisi nyt postinjakajan murhatutkinnassa saanut taltioitua epäillyn dna:ta.

2. Teletiedot

Tukiasematiedot voivat auttaa poliisia selvittämään, keitä rikospaikan lähellä on liikkunut tapahtuma-aikaan.

Poliisi pystyy käräjäoikeuden luvalla selvittämään myös niin sanotut tolppatiedot eli tukiasematiedot.

Tukiasematietojen hankkimisella tarkoitetaan tiedon hankkimista tietyn tukiaseman kautta telejärjestelmään kirjautuneista tai kirjautuvista teleosoitteista ja telepäätelaitteista.

Tuomisen mukaan tolppatiedon saa alueella olleesta laitteesta varmimmin silloin, jos puhelimella on soitettu, mutta yleensä riittää myös se, jos puhelin on ollut päällä ja tekijän mukana tekopaikalla.

3. Valvontakamerat

Poliisi on kerännyt valvontakameramateriaalia laajalta alueelta rikospaikan tuntumasta, joten nauhojen läpikäyminen vie aikaa.

Yksi ilmeinen keino on lähialueen valvontakameroiden tarkistaminen, jos tekijä olisi tallentunut niihin.

Poliisi voi myös tietyin edellytyksin julkaista valvontakamerakuvia epäillystä tekijästä vihjeiden saamiseksi ja epäillyn tunnistamiseksi.

Valvontakameranauhoja myös säilytetään yleensä korkeintaan vain muutaman viikon, joskus vain muutaman päivän ajan, sillä lain mukaan tarpeettomiksi käyneet tallenteet on hävitettävä heti.

Poliisi on kuitenkin kertonut, että se on jo tutkinnan alkuvaiheessa kerännyt valvontakameranauhoja laajalta alueelta. Nauhojen tarkistaminen on työlästä puuhaa ja poliisi jatkaa tätä työtä edelleen.

4. Tiedottaminen

Poliisi jätti tapahtumapaikan lähellä sijaitseviin taloihin lappuja, joissa pyydettiin ilmoittamaan mahdolliset vihjeet ja havainnot poliisille.

Yksi tärkeä keino pimeän rikoksen selvittämisessä on tiedottaminen ja vihjetietojen pyytäminen. Vihjeet ovat tärkeitä etenkin siinä tapauksessa, jos poliisi ei edisty tutkinnassa omilla keinoillaan.

Poliisi saa monesti pimeästä rikoksesta uusia vihjeitä, kun tapaus on esillä julkisuudessa. Joskus vihjeet voivat olla ratkaisevia.

– Joku läheinen on esimerkiksi voinut huomata, että tekijä on teon jälkeen alkanut käyttäytyä oudosti, sanoo Tuominen.

Osa jää pimeäksi

Jotkut henkirikokset voivat myös jäädä vuosikausiksi pimeiksi. Tampereella syyskuussa 2011 tapahtui henkirikos, jossa on paljon samoja piirteitä kuin Myyrmäen postinjakajan surmassa.

Kiinalainen Yuqing Yin surmattiin vain muutamien satojen metrien päästä kotoaan, keskellä kirkasta päivää. Nainen oli ollut lounastauolla kotonaan ja oli palaamassa takaisin työpaikalleen.

On todennäköistä, että joku tuli metsäiseltä sivupolulta ja kävi hänen kimppuunsa takaapäin.

Tällä polulla kiinalaisnainen sai surmansa. Rikos on yhä pimeä.

Tässäkään tapauksessa tekijää ei ole löytynyt uhrin lähipiiristä. Teko vaikuttaa sattumanvaraiselta, sillä mitään motiivia teolle ei ole löytynyt. Sattumanvaraisuuden puolestaan puhuu myös se, että väkivalta kohdistettiin naiseen, joka jätettiin paikalle hengissä huutamaan apua.

Kukaan ei kuitenkaan tiettävästi nähnyt surmaajan poistumista paikalta, mikä on tehnyt tapauksen selvittämisestä poliisille vaikeaa, kun mitään järkevää motiiviakaan ei ole löytynyt.

Postinjakajan surmalla oli kaksi silminnäkijää, mutta teko tapahtui yöaikaan, joten silminnäkijät kykenivät kertoman tekijästä vain, että tämä oli tummiin pukeutunut, noin 170–180 senttimetriä pitkä mies.

Kyseiset tuntomerkit sopivat hyvin moneen ihmiseen.