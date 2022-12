”Arki pyöri hyvin, mutta jospa hänelle oli kaksoiselämä, josta emme tienneet mitään.”

Kolme viikkoa sitten Lapualla kadonneesta Rasmus Takaluomasta, 16, ei ole saatu etsinnöistä huolimatta minkäänlaista elonmerkkiä.

Rasmuksen puhelin ei vastaa, hän ei ole käyttänyt pankkitiliään eikä maastoetsinnöissä hänestä ole löydetty minkäänlaista jälkeä.

Viimeisin havainto Rasmuksesta on perjantain ja lauantain välisenä yönä ravintola Lapuanhovista. Kameratallenteiden ja muiden tietojen perusteella Rasmus on tullut ravintolaan perjantain puolella 11. marraskuuta ennen puoltayötä.

Rasmus ei viipynyt pitkään ravintolasta. Hän poistui paikalta lauantaina kello yhdeltä aamuyöllä.

– Se on viimeinen varmistettu havainto hänestä tällä hetkellä, tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki kertoo.

Poliisi on selvittänyt Rasmuksen perjantain liikkeitä ennen ravintolailtaa. Poliisilla on käsitys Rasmuksen liikkeistä perjantain aikana, mutta tutkinnallisista syistä Teivaanmäki ei kerro yksityiskohtia julkisuuteen.

Selvittelyssä on myös, miten alaikäinen on ylipäätään päässyt sisään ravintolaan.

Rasmus oli Teivaanmäen mukaan oli jäänyt jonkin aikaan oleskelemaan ravintolan lähistölle. Sen jälkeen hän lähti Marian tallin suuntaan.

Ravintola Marian Talli sijaitsee saman kadun varrella kuin Lapuanhovi. Se menee iltaisin kiinni kello 20.

Rasmuksen liikkeet katoamisiltana:

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ravintolassa oli välikohtaus, jonka jälkeen Rasmus joutui poistumaan ravintolasta.

Lapuanhovissa tapahtuneeseen välikohtaukseen voi liittyä poliisi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan valtakunnan syyttäjän toimistoon on tullut ilmoitus epäillystä väkivallanteosta Lapualla kyseisenä yönä.

Poliisirikostiimin aluesyyttäjä Jonna Ryynänen vahvistaa IS:lle, että ilmoitus koskee tapahtuma-aikaa ja kaupunkia.

– Toimin asiassa tutkinnanjohtajana. Asian selvittämisen ollessa kesken, en tässä vaiheessa voi antaa mitään tietoja asiaan osallisten osalta, Ryynänen viestittää IS:lle sähköpostitse.

Kohtalokkaana perjantaina ennen ravintolailtaa Rasmus oli ollut kotonaan Lapuan keskustassa. Hänen vanhempansa ovat eronneet ja Rasmus asuu kolmen sisaruksensa kanssa äitinsä luona.

– Hän lähti iltapäivällä kolmen aikaan kaverinsa kanssa Nuorisotalolle, Rasmuksen äiti Marika Tuominiemi muistelee.

Marika Tuominiemi huolestui sunnuntaina, kun poikaa ei kuulunut kotiin. Perhe teki hätäkeskukseen ilmoituksen pojan katoamisesta sunnuntai-iltana 13.11.

Poliisi jakoi kadonneesta nuoresta kuvan ja tuntomerkit 21.11. ja pyysi yleisön vihjeitä.

Lue lisää: 16-vuotiaan Rasmuksen etsinnöissä käynnistyi uusi vaihe – äiti vetoaa lapualais­nuoren ystäviin, poliisilla kaksi teoriaa

Lue lisää: Poliisi kaipaa havaintoja alle 18-vuotiaasta Rasmuksesta – katosi Lapualla

Tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki kertoo, että poliisi on saanut yleisövihjeitä kymmeniä päivässä.

Yhden vihjeen mukaan Rasmus on nähty paikallisessa kaupassa. Vihjeitä on tullut myös, että Rasmus on nähty Vaasassa, Seinäjoella, Helsingissä, Kajaanissa, Oulussa.

– Tietenkin vihjeitä käydään ajan kanssa läpi ja katsotaan, onko olemassa varteenotettavia vihjeitä, joiden perusteella toimenpiteisiin ryhdytään. Jos väitetään, että hänet on nähty jossain kaupassa tai jossain, selvitellään valvontavideoita ja muita.

Tähän mennessä ei Teivaanmäen mukaan ole tullut ilmi mitään sellaista, että Rasmus olisi varmasti nähty jossain ravintolasta poistumisen jälkeen.

– Mitään elonmerkkiä ei ole sen jälkeen ollut, yksilöimättä asiaa sen tarkemmin, Teivaanmäki sanoo kysyttäessä puhelu- ja paikannustiedoista.

Poliisi tekee Teivaanmäen mukaan kadonneeseen henkilöön liittyvää tutkintaa ja varmistaa asioita niillä keinoilla, joita sillä on olemassa.

Poliisi on tehnyt etsintöjä Lapuanjoella ja taajamassa. Ruumiskoirien avulla poliisi on naarannut Lapuanjokea ja sen rantoja.

Teivaanmäen mukaan etsinnät on tehty siinä laajuudessa mitä taajama-alueella on tehtävissä.

Kyse on hänen mukaansa asutusta alueesta, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Asukkaita ja kiinteistöjen omistajia on kehotettu tarkkailemaan etenkin tyhjiä kiinteistöjä.

Minkäänlaisia havaintoja ei ole tehty Rasmuksesta eikä mitään ole löytynyt. Poliisi ei tehnyt enää perjantaina etsintöjä.

– Jos löytyisi joitakin merkkejä, vaatekappaleita ja tämäntyyppisiä jälkiä, etsintää voitaisiin suunnata vielä tarkemmin, mutta mitään sellaista ei ole löytynyt.

Poliisi ei edelleenkään epäile rikosta. Tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki sanoo, ettei ole tullut esille mitään sellaista, joiden perusteella voitaisiin epäillä rikosta.

– Jos hän omaehtoisesti piileskelee, niin melko tehokkaasti hän piileskelee. Toinen vaihtoehto on, että hän on mahdollisesti menehtynyt lähtiessään ravintolasta.

Teivaanmäen mielestä ei ole kovin yleistä, että joku piileskelee kolme viikkoa. Yleensä aina jotakin tietoa tulee tällaisessa ajassa.

Rasmuksen läheiset ovat etsineet poikaa Lapuan ympäristöstä jo yli kahden viikon ajan.

Katoamisen jälkeisenä maanantaina läheiset perustivat WhatsApp-ryhmän ja jalkautuivat tekemään etsintöjä. Ryhmässä on reilu 20 ihmistä.

Rasmuksen perhe lupasi katoamisen jälkeen tarjota pojan löytämiseen johtavasta vihjeestä 500 euron palkkion. Nyt perhe on korottanut palkkion 5 000 euroon.

Minkäänlaisia löytämiseen johtavia vihjeitä ei ole tullut.

– Itse sitä pitää mahdollisena ihan kaikkea. Ei osaa pois sulkea mitään, kun ei tiedä mistään, Rasmuksen äiti Marika Tuominiemi huokaa.

Rasmus asui äitinsä luona Lapuan keskustassa ja kävi kymppiluokkaa.

Tuominiemen mukaan hän kulki työharjoittelussa isänsä ja setänsä kanssa. Työharjoittelusopimus kesti loppuvuoteen asti.

– Arki pyöri hyvin. Sen perusteella, mitä itsen näin, oletin, että asiat olivat hyvin.

Viikonloppuna Rasmus oli paljon menossa kavereidensa kanssa, Marika Tuominiemi lisää.

– En tiedä, onko ollut jotakin kaksoiselämää, josta ei ole tiennyt. Kaikki on pidettävä mahdollisena. Täytyy vain vedota niihin ihmisiin, jos jollakin jotakin tietoa on, että ruvettaisiin sanomaan siitä.

Marika Tuominiemi toivoo, että Rasmuksesta saataisiin edes jonkinlaista elonmerkkiä. Epätietoisuus on pahinta.