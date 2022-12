Virheellisen menettelyn taustalla on apulaisoikeusasiamiehen mukaan usein se, että henkilökunta ei tiedä, miten tilanteissa pitäisi toimia.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin on ratkaissut useita kanteluita vanhusten epäinhimillisestä kohtelusta ja voimakkaiden rajoitustoimien käytöstä kivun, saattohoidon tai leikkauksen jälkeen. Kanteluissa toistuvat apulaisoikeusasiamiehen mukaan samat vakavat epäkohdat.

Virheellisen menettelyn taustalla on hänen mukaansa usein se, ettei henkilökunta tiedä, miten tilanteissa pitäisi toimia. Apulaisoikeusasiamiehen määräämillä tarkastuksilla on huomattu, että vakiintuneetkin käytännöt voivat olla lain, ihmisoikeussopimusten sekä ammattieettisten periaatteiden vastaisia.

Kanteluiden perusteella apulaisoikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan, onko tällä hetkellä olemassa tarvittavaa tietoa rajoitustoimien käytön välttämisestä vanhusten hoidossa ja millä tavoin on huolehdittu siitä, että tieto on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Saadun selvityksen perusteella toimenpiteitä on tehty, mutta apulaisoikeusasiamiehen mukaan toimet eivät ole vielä riittäviä.

Apulaisoikeusasiamies kertoo pitävänsä kohtuuttomana ja ongelmallisena vallitsevaa tilannetta, jossa yksittäiset alueet joutuvat tekemään ohjeistuksia vailla selkeitä valtakunnallisia ohjeita. Sakslin pyytääkin kiirehtimään selkeiden valtakunnallisten ohjeistusten ja koulutusmateriaalien laatimista.

– Eri toimijoiden yhteinen havainto on se, että olemassa olevat toimintaohjeet keskittyvät rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Sen sijaan rajoittamistilanteiden ennaltaehkäisyä koskevat selkeät ja yksinkertaiset ohjeet ja sen myötä osaaminen vielä enimmäkseen puuttuvat, ratkaisussa sanotaan.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan ohjeistusten tavoitteena tulisi olla sellaisten toimintatapojen vakiinnuttaminen, jotka vähentävät rajoitustoimien käyttöä ja edistävät niiden käytöstä luopumista.