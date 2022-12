Juha löysi Tinderistä Susannan, valloittavan ja viehättävän naisen. Parisuhteesta tuli kuitenkin painajainen, jota käsiteltiin lopulta oikeudessa asti.

Susanna imaisi viimeiset savut tupakastaan ja astui terassilta sisään olohuoneeseen. Sitten hän paiskasi iPhonen kohti Juhan kasvoja.

Metallirunkoinen puhelin napsahti kaulaan, suoraan luuhun. Se jätti iholle verisen jäljen.

Puhelin oli Juhan. Susanna oli ottanut sen omin luvin mukaansa tupakalle lukeakseen Juhan viestejä. Ne suututtivat hänet silmittömästi.

Viimeinen pisara oli viesti, jossa Juhan vuokralainen kertoi saaneensa postissa Juhan 11-vuotiaalle pojalle tarkoitetun Aku Ankan. Juha oli vastannut tulevansa poimimaan sen talteen työmatkallaan.

Susannalle tämä oli varma merkki siitä, että mies pettää.

Nainen huusi ja kiroili. Hän lähestyi Juhaa kädet nyrkissä ja löi. Ensin selkään, sitten kylkeen.

Juha tavoitteli puhelintaan soittaakseen hätäkeskukseen.

Ensivaikutelma oli hyvä.

Susanna näytti viehättävältä ja sporttiselta. Hän oli nelikymppistä Juhaa 14 vuotta nuorempi, mutta ehtinyt jo kouluttautua, hankkia kovapalkkaisen työn ja tulla äidiksi.

Juhaan vetosi se, että naisen elämä näytti olevan kaikin puolin tasapainossa.

Juhan edellisen parisuhteen päättymisestä oli jo kymmenen vuotta, mutta hän oli yhä hyvissä väleissä 11-vuotiaan poikansa äidin kanssa. Poika asui pysyvästi isänsä luona, mutta huoltajuus oli jaettu. Silloin tällöin he istuivat yhdessä iltaa ja joivat teetä.

Tinderin Juha oli asentanut lähinnä huvikseen.

Ensimmäiset treffit sovittiin Juhan asunnolle. Uudenkarhealla farmariautolla saapunut ja vaaleisiin vaatteisiin pukeutunut Susanna teki vaikutuksen.

– Hän oli valloittava persoona. Hän tuntui pärjäävän ihan mukavasti ja vaikutti iloiselta, valoisalta ja mukavalta. Minua häiritsi ainoastaan tupakointi, Juha muistelee.

Pari jatkoi tapailua ja aloitti seurustelun. He kävivät huvipuistossa, eläintarhassa ja tapasivat kavereita. Se oli mukavaa aikaa, Juha ajatteli.

Nainen uskoutui hänelle epätavallisen nopeasti ja kertoi hyvin henkilökohtaisista asioistaan: Oli vaikea ja traumaattinen menneisyys. Oli petetty parisuhteissa. Oli väkivaltainen ex-miesystävä, oikea ihmishirviö.

– Hän kertoi asiasta uskottavasti, jopa koskettavasti. Jälkeenpäin mietin, että se oli laskelmoitua.

” Hän tuntui pärjäävän ihan mukavasti ja vaikutti iloiselta, valoisalta ja mukavalta.

Suhde syveni nopeasti. Susanna oli korrekti, ystävällinen ja huomaavainen. Hän piti ruoanlaitosta ja kokkasi usein pariskunnan ateriat. Ne olivat tavallista, suomalaista kotiruokaa, esimerkiksi lihapullia.

Pari ei riidellyt koskaan, mutta välillä Juhaa huolestutti Susannan huoleton rahankäyttö. Hän sai hyvää palkkaa työstään, mutta rahaa myös paloi kovaa tahtia. Susanna kävi kosmetologilla, manikyyrissä, hankki hiustenpidennykset ja monia kalliita lahjoja. Hänen kotonaan lojui käyttämättömänä muun muassa golfbägejä ja arvohuonekaluja.

Lisäksi Juha huomasi, että Susanna oli poikkeuksellisen kiinnostunut muista hänen elämässään olevista ihmisistä ja uteli heistä jatkuvasti.

Hän saattoi kysyä, oliko joku Juhalla ollut aiemmin sutinaa jonkun naispuolisen Facebook-kaverinsa kanssa. Naisen mielestä Juhan tuttavalliset välit naapureidenkin kanssa olivat jollain tavalla epäilyttävät.

Susanna perusteli käytöstään aiemmilla huonoilla kokemuksillaan. Juha ajatteli, että ehkä mustasukkainen taipumus hälvenee ajan kanssa.

– Hälytyskellot soivat montakin kertaa. Ajattelin, että pystyn ”parantamaan” hänet ja auttamaan, Juha sanoo.

Susannan mustasukkaisuus ei kuitenkaan lieventynyt, vaan se otti jatkuvasti lisää kierroksia.

Muutaman kuukauden seurustelun jälkeen Juha päätti ensimmäistä kertaa, ettei suhteesta tule mitään. Elettiin loppukevättä.

Susanna reagoi voimakkaasti. Hän vakuutti, että mustasukkainen käytös on historiaa ja lupasi mennä terapiaan.

Hän menikin, tai ainakin antoi ymmärtää niin ja kertoi uskottavasti terapiakäynneistään. Jälkeenpäin Juha on miettinyt, mahtoiko koko terapia olla totta ollenkaan.

– Se oli hämmentävää, miten hän sai minut puhuttua takaisin. Se oli uskomatonta.

Suvantovaiheen jälkeen Susanna alkoi askel askeleelta puuttua Juhan elämään entistä rankemmin.

Juha sai kuulla jatkuvaa syyllistämistä. Hänen piti esimerkiksi lopettaa kuntosalilla käyminen, koska salillahan kävi myös muita naisia.

” Hälytyskellot soivat montakin kertaa.

Kesällä Juha sai Facebookissa viestin eräältä tuttavaltaan. Tämä kertoi välittävänsä viestin kolmannelta henkilöltä, muttei voinut paljastaa, kuka oli kyseessä.

Viesti koski Susannaa. Sen mukaan Juhan tuli olla varuillaan: et tiedä, millaisen ihmisen kanssa olet tekemisissä.

Hämmentynyt Juha otti asian puheeksi, jolloin Susanna suuttui ennennäkemättömällä tavalla. Hän vaati saada tietää, kuka häntä yrittää mustamaalata.

Juha koki tilanteen uhkaavaksi ja keksi päästään nimen päästäkseen siitä pois. Nainen sanoi ottavansa asiasta selvää.

Parin päivän päästä Susanna palasi asiaan.

Hän kertoi käyneensä läpi jokaisen Suomessa asuvan tämännimisen henkilön ja tulleensa siihen tulokseen, että Juha valehteli. Henkilöitä oli monta kymmentä.

Asia jäi mietityttämään Juhaa. Hän laskeskeli päässään, kuka mysteeriviestin lähettäjä voisi olla. Hänen mieleensä tuli ainoastaan yksi henkilö: Susannan entinen puoliso.

Juha välitti miehelle oman viestinsä. Epäilys vahvistui todeksi. Pian mies soitti hänelle.

Puhelimessa mies ei vaikuttanut lainkaan sellaiselta hirviöltä, millaiseksi Susanna oli hänet kuvaillut. Hän kiisti tiukasti, että olisi koskaan lyönyt ketään.

– Hän kertoi avoimesti laittaneensa varoituksen, koska Susanna pystyisi mihin tahansa.

Mies kertoi, että Susanna tuli aikoinaan töihin hänen yritykseensä ja aloitti välittömästi flirttailun. Susannalla oli avopuoliso ja omakotitalo, mutta naisen mukaan suhde oli loppusuoralla.

Yrittäjä ja Susanna päätyivät naimisiin. Avioehtoa ei ollut.

Miehen mukaan Susanna suuttui helposti ja provosoi jatkuvasti. Naisen asenne aiheutti myös työpaikalla kärhämiä.

Lopulta Susanna ja yrittäjä sopivat keskenään, että nainen irtisanottaisiin. Vastoin sopimusta Susanna riitautti irtisanomisen ja otti myös avioeron.

Yrittäjä menetti puolet omaisuudestaan.

” Susanna pystyisi mihin tahansa.

Vain puolessa vuodessa suhteesta oli tullut jatkuvaa nuorallatanssia.

Hyvinä päivinä Susanna oli kiltti ja valoisa, kuten suhteen alkuaikoina. Hän suunnitteli yhteistä tulevaisuutta ja yhteen muuttamista.

Toisella hetkellä hän sai raivokohtauksen pienimmästäkin asiasta ja hakemalla haki konflikteja.

Juha matkusti työnsä vuoksi paljon, ja Susanna pyysi saada itsensä Juhan vakuutuksen edunsaajaksi.

Mitä vain voi sattua, Susanna perusteli.

Juha oli myös ostanut omakotitalon, jotta hänen pojallaan olisi enemmän tilaa. Susanna vaati saada nimensä kauppakirjaan, vaikka ei ollut maksanut talosta euroakaan.

– Olen sinun tuleva puolisosi ja kohtahan tässä asutaan yhdessä, perustelu kuului.

Juha kieltäytyi kummastakin vaatimuksesta. Susanna raivostui.

Parisuhteen tilanne oli niin tulehtunut, että 4–5 tuntia kestävä, painostava yöllinen riitely ja huutaminen oli jo uusi normaali.

Ilta kärjistyi tuttuun tapaan, kun Susanna kävi lukemassa Juhan saaman, Aku Ankkaa koskevan viestin.

Kun Susanna löi Juhaa selkään ja kylkeen, Juha sai kuin saikin näppäiltyä hätänumeron.

Susanna lopetti lyömisen, mutta suuttui soitosta entistä kovemmin ja jatkoi riitelyä. Hän kertoi aikovansa soittaa Juhan esimiehelle ja kertovansa, minkälainen ”valehteleva huoripukki” tämä on ja hankkivansa tälle potkut.

Kun Juha kysyi, miksi nainen tekisi sellaista, vastaus oli kuin kauhuelokuvasta: Susanna kertoi olevansa halutessaan paha ja tuhoavansa Juhan elämän.

– Olen jo tuhonnut yhden elämän, katso vaan miten sille kävi. Tuhoan sinutkin, koska minä pystyn siihen. Siinähän maksat taloa, kun saat potkut, nainen sanoi.

Riehuminen loppui puolilta öin, kun Susanna viimein rauhoittui ja nukahti.

” Tuhoan sinutkin, koska minä pystyn siihen.

Seuraavana päivänä Juha jäi töistä kotiin hoitamaan poikaansa, jolle oli noussut kuume.

Susanna aloitti riitelyn uudelleen heti herättyään.

– Silloin sanoin, että nyt on se hetki, kun sun pitää pakata ja lähteä. Älä tule enää takaisin, meillä ei ole mitään yhteistä tulevaisuutta.

Susannalla kiehahti. Ensin hän yritti kaataa television lattialle, mutta Juha sai sen lennosta kiinni.

Sitten Susanna kävi Juhan kimppuun kuin tiikeri. Juha ei vastustellut. Hän tunsi olevansa henkisesti loppu ja kaatui lattialle.

Alkoi verbaalinen myllytys. Susanna kuvasi Juhaa puhelimellaan ja uhkasi laittaa videon nettiin. Tällä kertaa hän myös uhkasi tappavansa kaikki, viimeisenä Juhan pojan äidin ja sitten itsensä.

Juha keräsi itsensä ja nousi lattialta. Hän tarttui Susannan kädessä olevaan puhelimeen ja riuhtaisi sen irti. Susanna taisteli vastaan, raapi, löi ja yritti potkia.

Juha huusi kuumeiselle pojalleen ja pyysi tätä soittamaan hätänumeroon. Poika tuli ulos huoneestaan, kaappasi isänsä puhelimen ja livahti takaisin omaan huoneeseensa. Susanna yritti estää, mutta Juha piti tästä kiinni kaikin voimin.

Kun hätäkeskuspäivystäjä vastasi puheluun, Susanna lamaantui. Huutaminen ja riehuminen loppui kuin seinään.

” Älä tule enää takaisin, meillä ei ole mitään yhteistä tulevaisuutta.

Poliisipartion saapuessa paikalle Susanna oli täysin rauhallinen. Hän myönsi lyöneensä Juhaa ja esittäneensä uhkauksia. Hän poisti kuvaamansa videot.

Poliisien lähdettyä Susanna otti suuren annoksen rauhoittavia lääkkeitä. Ääni alkoi puuroutua, mutta solvaukset jatkuivat. Juha ei enää reagoinut.

Susanna poistui paikalta myöhemmin iltapäivällä veljensä kyydillä.

Juha on edelleen pahoillaan siitä, että hänen poikansa täytyi kokea tällaista ja olla se, joka lopulta soitti poliisin paikalle.

– Olen pyytänyt sitä häneltä anteeksi. Se oli minulta iso virhe.

Oikeudenkäynti oli seuraavana keväänä. Susanna esiintyi siellä itsevarmana.

Hänen asianajajansa vähätteli tapausta, ja Susanna valehteli kirkkain silmin, Juha sanoo. Se oli viimeinen kerta, kun hän näki Susannan.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa puolitoista vuotta myöhemmin, keväällä 2016.

Susanna tuomittiin syylliseksi pahoinpitelyyn, laittomaan uhkaukseen ja viestintäsalaisuuden loukkaamiseen. Rangaistus oli 50 päiväsakkoa, yhteensä 550 euroa. Lisäksi käräjäoikeus velvoitti Susannan maksamaan Juhalle 1 050 euron suuruiset korvaukset.

Tuomio jäi lainvoimaiseksi, mutta Juha ei koskaan saanut korvauksiaan. Susanna todettiin ulosotossa varattomaksi.

Suhteen päätyttyä lopullisesti Juha, hänen poikansa ja tuttavansa saivat lukuisia puhelinsoittoja tuntemattomasta numerosta. Puheluissa linja oli auki, mutta kukaan ei sanonut sanaakaan. Ne loppuivat muutamien kuukausien kuluttua.

Juha on toipunut parisuhteesta ja sen päättymisestä aiheutuneesta traumasta käsiteltyään asiaa terapiassa. Hän asuu yhä samassa omakotitalossa.

Muutama vuosi takaperin Juha tutustui mukavaan naiseen, joka lopulta muutti hänen kanssaan yhteen. Tämä parisuhde on onnellinen.

Juhan poikakin vaikuttaa toipuneen pelottavasta tilanteesta. Hän on nyt parikymppinen, armeijan käynyt nuorimies, joka asuu omillaan ja opiskelee parhaillaan korkeakoulussa.

Jutussa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. IS on tutustunut tapausta koskeviin käräjäoikeuden ja poliisin asiakirjoihin.