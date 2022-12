Tasavallan presidentti vertasi puheessaan veteraanien ja lottien koettelemuksia ukrainalaisten kärsimyksiin tänä päivänä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti tunteisiin käyneen puheen veteraanien ja lottien itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudessa. Itsenäisyyspäivän kunniavieraille järjestettiin tänä vuonna erillinen juhlatilaisuus Presidentinlinnassa perjantaina, jotta heidän terveysturvallisuutensa pystytään varmistamaan.

Tilaisuuden aluksi Kaartin soittokunta soitti Jääkärimarssin. Sitten oli vuorossa presidentin puhe. Näin Niinistö puhui vierailleen:

– Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät lotat, hyvät naiset ja herrat. On kunnia saada teidän kanssanne juhlistaa Suomen itsenäisyyttä. Itsenäisyyttä, joka meillä on teidän ansiostanne, Niinistö aloitti puheensa.

Niinistö puhui rauhallisesti, mutta tarkasti sanojaan painottaen.

– Haluan kertoa, että me muistamme, me kunnioitamme, me kiitämme, presidentti sanoi painokkaasti.

Presidentti huomautti, että sota on julmaa aikaa.

– Varmasti kaikilla teilläkin on jälkiä sodasta. Syvät haavat. Kovista kokemuksista huolimatta teitte halun elämään. Työura, perheen, kodin perustaminen, yhteiskunnan rakentaminen odottivat. Ja siihen te kykenitte, Niinistö puhui.

Niinistö sanoi veteraaneille ja lotille, että varmasti heistä moni on pysähtynyt joskus ajattelemaan yhtä kysymystä: miten minä siitä kaikesta selvisin?

– Vastaus taitaa olla, että itsellekin hämmästykseksi löysin itsestäni kykyjä kestää, sietää vastoinkäymisiä. Ylittää ne rajat, jotka aikaisemmin tuntuivat aivan mahdottomilta ylittää.

Presidentin mukaan siinä on hyvä oppi meille kaikille.

– Ihminen löytää itsestään tiukassa tilanteessa uusia ominaisuuksia kestää, sietää ja mennä eteenpäin.

Tasavallan presidentti huomautti, että tänä päivänä sota riehuu Euroopassa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Ukrainalaiset nyt omalta kohdaltaan varmasti itselleenkin ja ainakin meille muille hämmästykseksi löytäneet kykyjä – puolustautua. Sellaisia kykyjä, joilla nuo mahdottomilta tuntuvat rajat ovat tulleet ylitetyksi.

Niinistö sanoi, että Ukrainan sodan aallot ja laineet tuntuvat meilläkin. Tosin meidän turvallisuustilanteemme on hyvin vakaa, presidentti lisäsi.

– Mutta niin kuin varmasti olette havainneet, huolta on energian hinnasta, jopa saatavuudesta ja muutoinkin elämän kustannusten kasvamisesta. Ne ovat vaikeuksia, hyvin pieniä vaikeuksia verrattuna siihen, mitä olette kokeneet. Mutta uusia vaikeita kokemuksia monille sukupolville.

– Silloin teiltä periytyvä oppi, siitä mitä ihminen löytää itsestään, ominaisuuksia tiukan paikan tullen. Se kyllä pelastaa ja auttaa eteenpäin.

– Arvoisa komentaja, hyvät perinneyhdistysten puheenjohtajat, te teette tärkeää työtä viemällä tätä sanomaa eteenpäin ja muistuttamalla jälkipolvia siitä. Kiitos siitä teidän työstänne.

Puheen päätteeksi presidentti sanoi toivovansa, että edessä on leppoisa kahvikeskustelu, jossa voidaan muistella menneitä.

– Ja ennen kaikkea osoittaa puolisoni kanssa kaiken sen kiitollisuuden ja kunnioituksen, jonka te olette ansainneet.