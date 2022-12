Tällainen on ”kakkapartion” jätti­työmaa – 19 000 koiraa vierailee Messu­keskuksessa

Koiramessut kerää tuhansia koiria Helsingin Messukeskukseen. Kuinka koirat pärjäävät?

Perjantaina Helsingin Messukeskuksessa alkavat koiramessut, jotka keräävät yli 19 000 koiraa Pasilan messuhalleihin viikonlopun aikana.

Suurin osa Messukeskukseen saapuvista koirista on näyttelyyn osallistuvia koiria. Näyttelyihin osallistuu perjantaina 5 000, lauantaina 7 200 ja sunnuntaina 6 800 koiraa. Tämän lisäksi paikalla on erilaisia harrastuslajeja esittäviä koiria.

Miten näin suuren koiramäärän yhteiselo saadaan sujumaan sopivasti? Mitä käy vahinkokakoille ja -pissoille?

Tapahtuma on järjestetty niin, ettei kaikkien koirien tarvitse olla paikalla samaan aikaan, vaan näyttelykäyntejä on porrastettu. Lisäksi mihinkään aivan pieneen tilaan eivät tuhannet koirat ahtaudu, sillä Koiramessuilla on käytössään kaikki Messukeskuksen hallit, Kennelliiton viestintäpäällikkö Liisa Suoninen kertoo.

– Ihan kaikki koirat eivät ole koko päivää täällä halleissa. Osa jää loppukilpailuihin ja yleensä ne, jotka evät niihin jää, poistuvat jossain vaiheessa.

Koiramessut kokoaa Messukeskukseen lukuisia eri koirarotuja.

Myös ulosteasiaan on varauduttu. Koirille on määrätty ulkoilutusalue Messukeskuksen ulkopuolella, jotta Messukeskuksen lattiat saadaan pidettyä siisteinä. Lisäksi ympäri Messukeskusta löytyy koirankakkapussipaikkoja

Vahinkoja todennäköisesti kuitenkin tapahtuu. Niitä varten onkin värvätty ihan oma partionsa.

– Meillä on tällainen kakkapartio täällä, mikä koko ajan kerää jätöksiä. Pyritään pitämään tapahtuma erityisesti koirille, mutta tietysti myös ihmisille erityisen miellyttävänä ja turvallisena, Suominen sanoo.

Kakkapartio kiertää Messukeskusta mopeilla, vesisangoilla sekä roska- ja kakkapusseilla varautuneina. Partio toimii vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia koko messuilla on yli 700.

– Meillä on yksi kerho sitä monta vuotta hoitanut tunnollisesti ja pitävät sitä kunnian asiana, että koirien jätösten korjaaminen hoidetaan hyvin.

Vaikka Messukeskuksen lattioita pyritään pitämään kakkapartion voimin siistinä, kehotetaan koiranomistajia käyttämään koiransa tarpeilla aamulla ennen messuille saapumista.

Messuilla palkitaan myös vuoden virka- ja sankarikoirat sekä niiden ohjaajat. Kuvassa vuoden 2017 virkakoira, sotakoira Helmi.

Joillain koirilla päivä voi messuilla venähtää melko pitkäksikin. Aikaisimmat näyttelykierrokset alkavat kello yhdeksältä aamulla ja finaaleja aloitellaan kello neljän aikoihin iltapäivällä.

Mitä paremmin koira pärjää sitä pidempi päivä sillä on luvassa.

– Se, joka on näyttelyiden kaunein koira, on aika pitkään täällä. Jos haluaa koiransa kanssa jossain käydä, niin tännehän pääsee takaisin, Suominen muistuttaa.

Mitään suurta kaaosta koiramessut eivät ole, vaikka paikalla on tuhansia koiria. Suurin osa näyttelyihin saapuvista koirista on totutettu muihin koiriin sekä muihin ihmisiin. Rutinoituneemmille näyttelykoirille luvassa on niin sanottu normi päivä.

– Lähtökohta pitää olla, että koiralla on turvallinen ja miellyttävä olo, kun koira tulee tällaiseen paikkaan. Ja että koira ei liian pitkään täällä ole, vaan kun näyttää siltä, että ei ole syytä jäädä pidemmäksi aikaa, niin lähdetään kotiin koiran kanssa.

Entä millainen äänimaailma on luvassa, kun tuhannet koirat saapuvat messuille?

– Jotkut koirat voivat haukkua, mutta ei täällä sellaista jatkuvaa haukkukonserttia ole. Kyllä täällä koirien haukkuja ja ääniä kuuluu, se on ihan normaalia.