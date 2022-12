Vangitsemista käsitellään tänään.

Poliisi vaatii uutta epäiltyä vangittavaksi postinjakajan murhasta.

Vangitsemista käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa torstaina. Vangittavana on vuonna 2002 syntynyt nuori mies.

Vangitsemista vaaditaan syytä epäillä -perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, ettei poliisilla ainakaan toistaiseksi ole todennäköisiä syitä epäilynsä tueksi. Kun henkilöä on syytä epäillä rikoksesta, hänet voidaan lain mukaan vangita, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, jos vangitsemiseen muuten on laissa säädetyt edellytykset ja vangitseminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää.

Tällä perusteella poliisi voi kuitenkin pitää epäiltyä vangittavana vain viikon, jonka aikana poliisin on hankittava lisänäyttöä epäilyn tueksi, jos se haluaa jatkaa vangitsemista.

Ilta-Sanomat ei ole toistaiseksi tavoittanut tutkinnanjohtaja Tero Tyynelää.

Postin varhaisjakelija surmattiin Vantaalla osoitteessa Myyrmäentie 6 D torstaina 17. marraskuuta kello 3.30–3.38. Uhri oli nuori suomalainen nainen.

Silminnäkijät olivat kertoneet, että tekijä oli mustiin vaatteisiin pukeutunut, noin 170–180 senttimetriä pitkä mies.

Teosta epäiltynä vangittiin heti tuoreeltaan parikymppinen mies todennäköisin syin epäiltynä, mutta viikko vangitsemisen jälkeen poliisi vapautti epäillyn, koska tutkinnassa selvisi, ettei mies todennäköisesti liity tapaukseen mitenkään.