Lakimuutoksen myötä merkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietoyritys on saanut tiedon maksun suorittamisesta.

Suomen Asiakastiedon ylläpitämästä rekisteristä poistuu tänään yli puolitoista miljoonaa maksuhäiriömerkintää. Merkintöjen poistumisen taustalla on uusi luottotietolaki, joka astuu voimaan 1. joulukuuta.

Asiakastieto kertoi jo marraskuussa, että kaikkiaan tietoja poistuu reilulta 18 000 ihmiseltä.

– Tarkka lukema on 18 600 henkilöä, kertoo Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi STT:lle.

Lakimuutoksen myötä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Tähän asti maksuhäiriömerkinnät ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan pysyneet rekisterissä yleensä kahdesta kolmeen vuotta.

Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa enää pidennä maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa, vaan jokaisen merkinnän säilytysaika on itsenäinen.

Joulukuun alussa Asiakastiedon rekistereistä poistuu myös 175 000 yrityksille tehtyä maksuhäiriömerkintää. Kaikkiaan maksuhäiriömerkinnät poistuvat lähes 5 000 yritykseltä.

Poistojen jälkeen Asiakastiedon rekistereissä on yhä lähes 370 000 yksityishenkilöä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä. Yrityksiä, joilla on maksuhäiriöitä, jää rekistereihin noin 40 000 kappaletta.