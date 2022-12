Rouva Jenni Haukio on presidentin puolisona nostanut esiin muun muassa lukemista sekä lasten ja eläinten oikeuksia.

Näin Jenni Haukio on muovannut presidentin puolison roolia – etenkin yksi teema on kerännyt kiitosta ja mielipahaa

Miltei 11 vuoden aikana myös Jenni Haukion elämässä moni asia on muuttunut.

Rouva Jenni Haukion julkinen rooli on muuttunut Sauli Niinistön presidenttiyden aikana.

Alussa Haukio keskittyi lähinnä hoitamaan edustustehtäviään. Twitterissä hän jakoi enimmäkseen edustustehtäviinsä liittyviä sisältöjä ja tasavallan presidentin kanslian julkaisuja. Muutakin sanottavaa ilmeisesti olisi ollut, sillä vuonna 2017 Haukio sanoi Seuran haastattelussa, että kokee puhevaltansa rajoittuneeksi, koska ei ole poliittinen toimija.

– Joskus on haastavaa rajoittaa kannanottojaan, jos jokin asia on erityisen lähellä sydäntä.

Hiljalleen Haukio alkoi kuitenkin nostaa esiin suomen kielen, lukemisen ja kirjallisuuden merkitystä sekä lasten ja luonnon moninaisuuteen liittyviä teemoja. Kun Haukio oli aiemmin ollut hillitty, hänen julkiset kannanottonsa alkoivat muuttua selkeästi kantaaottavimmiksi. On arvioitu, että Haukiosta tuli rohkeampi, kun Niinistö valittiin toiselle kaudelle.

– Tunteet yhdistävät ihmistä ja eläintä. Ihminen ei ole tunteineen ainutlaatuinen, hän kirjoitti elokuussa 2018.

Jenni Haukio jakoi nimikirjoituksia kirjamessuilla vuonna 2017.

” On arvioitu, että Haukiosta tuli rohkeampi, kun Niinistö valittiin toiselle kaudelle.

On arvioitu, että Haukiosta tuli rohkeampi ottamaan kantaa itselleen tärkeisiin teemoihin, kun Sauli Niinistö valittiin toiselle presidenttikaudelle.

Vaikka presidentin puolisolla ei ole virallisesti valtaa, hän käyttää paljon valtaa yhteiskunnallisena keskustelijana.

Myös aiempien presidenttien puolisot käyttivät asemaansa edistääkseen itselleen tärkeitä asioita. Esimerkiksi Eeva Ahtisaari ajoi pienten koululaisten oikeutta iltapäiväkerhoihin. Alli Paasikiveä on kiittäminen Linnanmäestä, jonka tuotot ohjataan lastensuojeluun.

Historiantutkija Maritta Pohls arvioi, että Haukio on ottanut presidentin puolisona hieman uudenlaisen roolin.

– Hän on esimerkiksi pitänyt oman sukunimensä, ollut työssä, tehnyt väitöskirjan ja ottanut kantaa eläintensuojeluun.

Pohlsin mukaan presidentin puolison roolin muotoutumiseen vaikuttaa ajankuva. Aina julkisuuskuva ei ole välttämättä ollut puolison valinta, vaan media on muovannut sitä.

Jenni Haukio edustaa mielellään suomalaisessa designissa. Kuvassa yhdessä Michelle ja Barack Obaman kanssa.

Kun Yhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trump oli Suomessa, Jenni Haukio puhui Melania Trumpin kanssa muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, Haukion toiminnasta Unicefin suojelijana sekä Suomen vahvuuksista hyvinvointiyhteiskuntana.

Jenni Haukio on tavannut Ruotsin kuningattaren Silvian lukuisia kertoja.

Vuonna 2018 Jenni Haukio emännöi Ranskan presidentin puolisoa Brigitte Macronia Suomenlinnassa.

Haukion teemoiksi ovat nousseet muun muassa lukeminen, lasten ja eläinten oikeudet. Erityisen voimakkaasti Haukio on ottanut kantaa eläinten oikeuksien puolesta. Kaikkia Haukion kannanotot eivät luonnollisesti miellytä. Esimerkiksi keskustassa mieltä on pahoitettu ahkerasti.

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen meni vuonna 2019 niin pitkälle, että kieltäytyi osallistumasta Linnan juhliin Haukion Eläinsuojelugaalassa pitämän puheen vuoksi.

Kun maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) kertoi sosiaalisessa mediassa vierailustaan turkishuutokaupassa, Haukio osallistui keskusteluun jakamalla linkin kansalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan turkistarhauksen lopettamista Euroopassa. Päivityksen saatetekstinä hän käytti Eeva Kilven runoa.

– Minä riipun sinun olkapäilläsi tapettuna. Minä pelkään kun lähestyt pihdit kädessä. Minä istun ja odotan sinun häkissäsi... Minulla on ahdasta. Minä kärsin.

Julkitulon jälkeen Haukiota kiiteltiin arvojohtajuudesta.

Lue lisää: Ministeri Kurvinen hehkutti vierailuaan turkis­huuto­kaupassa "upeaksi" – Jenni Haukio otti heti kantaa

Lue lisää: "Minä riipun sinun olkapäilläsi tapettuna” – tällaisia ovat olleet Jenni Haukion voimakkaat kannanotot eläinten puolesta

Eläinten oikeuksia äänekkäästi puolustaneelle Jenni Haukiolle luovutettiin vuonna 2019 Kiitos eläimiltä -palkinto.

Maritta Pohls sanoo, että presidentin puoliso voi valita sellaisen roolin kuin haluaa ja että presidentin puolison valta on pitkälti määrittelemätöntä ja näkymätöntä. Kun presidentin puoliso esiintyy jossain, se yleensä ylittää uutiskynnyksen.

– Siinä mielessä puolisot voisivat käyttää paljon enemmänkin valtaa. Kun on mahdollisuus kertoa kantansa ja uskoo asiaansa, se pitääkin tehdä.

Helsingin yliopiston historiantutkija Kati Katajisto sanoo, että presidentin puoliso joutuu väkisinkin julkisuuteen. Se, miten julkisuuden tuomaa valtaa käyttää, on kiinni henkilöstä.

– Jos hän haluaa saada jonkin asian julkisuuteen, hän aika todennäköisesti saa.

Pohls ja Katajisto sanovat, että presidentin puolison valta ei lakkaa presidenttikauden päättymiseen. Valtaa julkisen keskustelun määrittelemisessä on edelleen, jos sitä haluaa käyttää.

– Se ei missään nimessä katoa. Jos on sydämen paloa johonkin asiaan, se on erinomainen paikka vaikuttaa vielä presidenttikauden jälkeen.

– Kyllähän meitä jatkossakin Haukion sanomiset kiinnostavat, Pohls sanoo.

Osa entisten presidenttien puolisoista on jäänyt julkisuuteen vielä presidenttikauden päättymisen jälkeen. Muun muassa Ester Ståhlberg vaikutti aktiivisesti yhteiskuntaan hänen puolisonsa presidenttikauden jälkeenkin. Ståhlbergin ansiosta Suomessa on Pelastakaa lapset -järjestö.

Tutkija Maritta Pohlsin mukaan presidentin puolison roolin muotoutumiseen vaikuttaa ajankuva. Aina julkisuuskuva ei ole välttämättä ollut puolison valinta, vaan media on muovannut sitä.

” Jos hän haluaa saada jonkin asian julkisuuteen, hän aika todennäköisesti saa.

Porilaistaustainen Haukio osallistui melontaretkelle presidenttiparin Satakunnan-vierailulla vuonna 2017.

Kuluneiden miltei 11 vuoden aikana paljon on muuttunut. Vuonna 2012 Haukio oli 34-vuotias kokoomuksen viestintäpäällikkö. Hän irtisanoutui tehtävästä, kun Niinistö valittiin presidentiksi. Vuosina 2012–2022 hän toimi Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana.

Lue lisää: Turun kirja­messujen uusi pomo kertoo Jenni Haukion puhelusta – presidentin puolisolta suora kommentti työstään

Vuonna 2018 presidenttiparille syntyi lapsi, ja viime perjantaina Haukio väitteli valtiotieteiden tohtoriksi. Hän tutki keskustan, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, vihreiden ja Sdp:n vaalikampanjointia eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015, ja tutkimuksessa seurataan digitaalisen kampanjoinnin kehittymistä aina kesän 2021 kunnallisvaaleihin asti.

Lue lisää: Jenni Haukio väitteli tohtoriksi – näin tilaisuus eteni, presidentti Niinistö seurasi täpötäydessä väitös­­salissa

Haukion ja Niinistön poistuminen vastasyntyneen Aaro-pojan kanssa sairaalasta helmikuussa 2018 oli mediatapaus.

Hänellä on monipuolisesti kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja selkeä halu osallistua julkiseen keskusteluun. Kun Haukio jätti tammikuussa 2022 tehtävänsä ohjelmajohtajana, hän kertoi keskittyvänsä kirjalliseen uraansa. Sinun tähtesi täällä -muistelmateos ilmestyy huhtikuussa 2023.

– Teoksessa tulen avaamaan toimintaani ohjaavia arvoja ja periaatteita sekä kertomaan presidenttipuolison roolin monista eri ulottuvuuksista tilaisuuksissa, tapahtumissa, arjessa ja juhlassa – kotona ja maailmalla, Haukio sanoi kesällä tiedotteessa.

Aiemmin hän on kirjoittanut kolme runokokoelmaa. Muistelmateoksen julkaisusta on alle vuosi siihen, kun Niinistön presidenttikausi päättyy.

Viime viikolla tohtoriksi väitellyt Haukio on kertonut keskittyvänsä kirjalliseen uraansa jätettyään tehtävänsä Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana.

IS:n Taloustutkimuksella helmikuussa teettämässä tutkimuksessa Haukio sai 14 prosentin kannatuksen, kun kysyttiin keitä puolueiden ulkopuolelta tulevia ehdokkaita vastaaja voisi kuvitella äänestävänsä vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

45-vuotias Haukio on nuori verrattuna moneen aiempaan presidentin puolisoon ja hänellä on vielä runsaasti työvuosia jäljellä. Mahdollisuuksia on paljon, kenties myös politiikassa.

IS:n Taloustutkimuksella helmikuussa vähän ennen Ukrainan sotaa teettämässä tutkimuksessa Jenni Haukio sai 14 prosentin kannatuksen, kun kysyttiin keitä puolueiden ulkopuolelta tulevia ehdokkaita vastaaja voisi kuvitella äänestävänsä vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Parhaimman, vähän yli 20 prosentin kannatuksensa Haukio sai kyselyssä alle 25-vuotiailta, turkulaisilta ja kokoomuksen äänestäjiltä.

– Hän on pitänyt aika matalaa profiilia, eikä ole osallistunut presidentin tehtäviin. Hän on kirjailija ja runoilija. Onko presidentillisyyttä häneen tarttunut, kun hän on elänyt ja nähnyt läheltä presidentin touhuja yli kymmenen vuoden ajan? Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen pohti tuolloin.

– Totta kai hän on tunnettu. Tietyllä tavalla matalan profiilin hillityt henkilöt tuppaavat kyselyssä nousemaan, Rahkonen jatkoi.