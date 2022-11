Eurajoen sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino sanoo nuorten pahan olon purkautuneen kunnan alueella ennemmin ilkivaltana kuin väkivaltana. Väkivallanteot kouluissa liittyvät lähinnä yksittäisiin oppilaisiin.

Nuorten pahoinvointi on näkynyt syksyn mittaan Eurajoen kunnassa lisääntyneenä ilkivaltana, harmittelee Eurajoen sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino.

Ilkivallan lisäksi nuorten paha olo on näyttäytynyt satunnaisina väkivallantekoina kouluissa, Leino kertoo. Tästä esimerkkinä on maanantainen tapaus, jossa Luvian yhtenäiskoulun oppilas sytytti toisen oppilaan hiukset tuleen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Satakunnan Kansa.

Leinon mukaan kyse oli kahden yläasteikäisen oppilaan riidasta, johon koulu oli puuttunut jo aikaisemmin. Riita oli kuitenkin jatkunut, ja lopulta tilanne kärjistyi siihen, että oppilas sytytti takaapäin sytkärillä toisen oppilaan pitkähköt hiukset palamaan.

Fyysisiä vammoja tilanteessa ei syntynyt, sillä uhriksi joutuneen oppilaan kaverit olivat saaneet tulen ajoissa sammutettua.

Leinon mukaan tekijä on nuori, jonka kanssa asioita on selvitelty aiemminkin. Tapausta selvittäneiden tietoon on tullut seikkoja, jotka selittävät tapahtunutta.

Leino kertoo, että asia on viety eteenpäin sosiaalityön ammattilaisista, poliisista ja koulun henkilökunnasta koostuvalle Ankkuri-tiimille, joka tekee tapauksen suhteen lopulliset ratkaisut. Tiimin kautta koulukiusaamistapauksia viedään eteenpäin esimerkiksi poliisille.

– Koululta tulee myös omat seuraamuksensa. Puhuttelut ja muut on hoidettu. Tällaiset tilanteet aiheuttavat aina jälkihoitoa ja toimenpiteitä, ja ne ovat tällä hetkellä käynnissä, Leino kertoo.

Ankkuri-tiimiin kuuluva ylikonstaapeli Jenni Lindfors kertoo sen enempää tapausta kommentoimatta, että koululla tapahtuneesta välikohtauksesta on kirjattu rikosilmoitus.

Väkivallanteot liittyvät Leinon mukaan yksittäisiin oppilaisiin, eikä laajemmasta ilmiöstä voida puhua. Lisääntynyt ilkivalta sen sijaan on herättänyt keskustelua.

– Ilkivalta on ollut korona-ajan jälkeen suuri haaste. Vähän kuin varsat olisi päästetty kevätlaitumille koronan jälkeen. Aikuisväestössäkin näkyy varmasti ahdistusta, joka heijastuu nuoriin. Tämä näkyy ilkivaltana, Leino kertoo.

Ilkivallantekoihin lukeutuu muun muassa julkisten rakennusten tuhrimista, graffitien tekoa, valaisimien rikkomista ja roskaamista.

Tilanne on Leinon mukaan Eurajoen suunnalla onneksi parantunut. Lisätty vartiointi, julkinen keskustelu ja aikuisväestön tilanteeseen kiinnittämä huomio ovat auttaneet.

Ilkivallan lisäksi nuorten liikennekäyttäytyminen aiheutti aiemmin huolta, Leino kertoo. Mopoilu tuntui karanneen käsistä, mutta asiaan puututtiin poliisin kanssa.

– Keulimiset ja öiset ajelut ovat onneksi vähentyneet, Leino iloitsee.

Nuorisoväkivalta on pyörinyt viime aikoina laajalti otsikoissa. Leinon tapaan rikoskomisario, Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja Marko Forss kertoi viime viikolla IS:lle arvelevansa, että nuorten tekemät rikokset voivat selittyä osittain koronapandemialla.

– Etäkoulu ei varmasti soveltunut kaikille lapsille. Siitä on monia viitteitä, että on tietyllä tavalla tiputtu vauhdista. Kuinka suuri osa lapsista tippui esimerkiksi harrastuksista? Harrastus loppui, eivätkä he palanneet enää sen jälkeen takaisin, eli sitä järkevää tekemistä ei ollut, Forss sanoi.