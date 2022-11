Surmien taustalla oli avioero ja katkera huoltajuusriita. Hovioikeus hylkäsi yli 15 vuotta vankilassa olleen naisen ehdonalaishakemuksen.

Kolmen lapsensa murhasta elinkautiseen vuonna 2008 tuomittu nainen ei pääse ehdonalaiseen vapauteen. Näin päätti Helsingin hovioikeus keskiviikkona antamassaan ratkaisussa.

Taiwanilaissyntyinen, tekoaikaan nelikymppinen, nainen surmasi 8-vuotiaat kaksostyttönsä ja alle 2-vuotiaan poikansa perheen kodissa Espoon Suvelassa elokuussa 2007.

Nainen oli sekoittanut unilääkettä ja sokeria maitoon ja juottanut sitä lapsille, jotta saisi heidät nukahtamaan. Yön tunteina hän oli kuristanut lapset vuorotellen.

Surmien taustalla oli avioero ja katkera huoltajuusriita. Lapset oli määrätty isän huollettaviksi.

Käräjäoikeus totesi elinkautistuomion johtopäätöksissä, että nainen oli ajautunut ”sielulliseen ahdinkotilaan, mikä on johtanut epätoivoisiin ratkaisuihin”. Joka tapauksessa käräjäoikeus piti tekoja kokonaisuutena arvostellen törkeinä.

Mielentilatutkimuksen mukaan nainen oli murhat tehdessään syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa seuraukset.

Nyt nainen on ollut vapautensa menettäneenä yli 15 vuotta. Hovioikeuden ratkaisusta ilmenee, että naisen vankila-aika on sujunut ilman suurempia moitteita eikä hän ole syyllistynyt uusiin rikoksiin. Hän on ollut useita vuosia sijoitettuna avolaitokseen.

Myöskään vaarallisuusarvion mukaan hän ei olisi vaaraksi toisille ihmisille.

Hovioikeus huomioi kuitenkin, että murhien uhrit olivat puolustuskyvyttömiä lapsia, ja nainen teki tekonsa vakaasti harkiten ja erityisen julmalla ja raa’alla tavalla.

– Edellä mainittu johtaa siihen, että vankilassaoloajan tulee olla selvästi keskimääräistä elinkautisvangin vankilassaoloaikaa eli noin 14,5 vuotta pidempi, hovioikeus toteaa ratkaisussaan.

Hovioikeus hylkäsi naisen ehdonalaishakemuksen, mutta päätös ei ollut yksimielinen.

Eri mieltä olleen hovioikeudenneuvoksen mukaan nainen tulisi päästää ehdonalaiseen vapauteen siinä vaiheessa, kun hän on suorittanut rangaistustaan 16,5 vuotta. Hovioikeudenneuvoksen mukaan tämä olisi oikeudenmukainen ja kohtuullinen vankilassaoloaika suhteessa naisen tekemiin rikoksiin.