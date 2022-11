Salaperäisestä Lemminkäisen temppelistä tarjottiin 260 000 euroa

Sipoossa sijaitsevat kaksi tonttia kätkevät sisäänsä legendan mukaan mystisen Lemminkäisen temppelin. Nyt jylhän kallion huutokauppa on sulkeutunut.

Sipoon Gumbostrandissa sijaitsevaa erikoista tonttia on myyty huutokaupassa viime viikot. Nyt huutokauppa on sulkeutunut ja mystisen Lemminkäisen temppelin tarinoiden mukaan sisältävästä maa-alasta on tehty 260 000 euron tarjous.

Huutokaupassa tarjoajia oli yhteensä 12 kappaletta, ja nykyään kaksi tonttia ja käsittävästä maa-alasta tehtiin useita huutoja. Paikan lähtöhinta oli 100 000 euroa. Viimeinen, 260 000 euron suuruinen tarjous tehtiin vain kolme minuuttia ennen kuin huutokauppa sulkeutui tiistai-iltana.

Kyseessä on yhteensä noin kahden hehtaarin suuruinen maa-ala, jolla sijaitsee metsää ja jylhää kalliota. Noin 30 kilometrin päässä Helsingistä sijaitsevalla tontilla on paitsi upeat näköalat, myös hyvin erityinen historia.

Mytologi Ior Bockin kertomuksien mukaan niin kutsuttu muinaissuomalainen Lemminkäisen temppeli. Tarina temppelistä on kulkenut Suomenlinnan pitkäaikaisena oppaana Bockin suvussa, ja sen uumenissa lepää vuonna 2010 kuolleen Bockin mukaan mittaamattoman arvokas aarre.

Paikan tunnusmerkkinä on korkea pystysuora kivipaasi kallion jyrkänteen ja siirtokivilohkareen välissä. Lemminkäisen temppelin on kerrottu sijaitsevan tämän suuren kalliomuodostelman eli ”Kyypelivuoren” sisällä. Tarinan mukaan temppelin sisäänkäynti suljettiin 900-luvulla.

Tältä näyttää kallion sisällä.

Lukuisista yrityksistä huolimatta temppeliä ei ole löydetty, eikä myöskään sen sisälle kätkettyä aarretta. Aarteen etsijöitä on virrannut Sipooseen jopa ulkomaita myöten. Viime kesänä kallion sisään louhitusta luolasta löytyi kuitenkin tuhat vuotta vanha rautakautinen kirveenpää.

Ikivanhan kirveenpään ikä täsmäsi tarinaan siitä, että temppelin suuaukko olisi suljettu vuonna 987.

Gumbostrandin kahden hehtaarin kokoista aluetta myi koronavuosien vuoksi talousvaikeuksiin taipunut Helsingin Astangajoogakoulu, joka osti sen itselleen huutokaupasta vuonna 2000.