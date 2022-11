Yksi kuva tiivistää tyhjentävästi kuinka rajusti yliopisto-opiskelu muuttui lyhyessä ajassa

”Tämä on post-korona yliopisto.”

Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistolehtori Pauli Rautiainen meni maanantaina pitämään Kuopion kampuksella vajaan sadan opiskelijan kurssia.

Kurssi sijoittuu oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen rajapintaan, jonne on osallistunut useisiin tutkintaohjelmiin kuuluvia opiskelijoita. Opiskelijat saavat kurssista opintopisteitä.

Luennolle ilmestyi yksi opiskelija. Muut opiskelijat seurasivat luentoa etänä verkossa ja tallenteena.

– Tämä on post-korona yliopisto, Pasi Rautiainen twiittasi.

Rautiainen siirtyi opiskelijan kanssa kahvilan puolelle keskustelemaan luennon aiheesta kahvikupin äärelle. Samalla siivooja pääsi kiillottamaan tyhjän opintosalin lattiaa.

Samanlainen tilanne oli tiistaina. Luennolle tuli yksi opiskelija ja Rautiainen siirtyi hänen kanssaan tuttuun tapaan kahvilaan keskustelemaan aiheesta.

– Olen opettanut kahtena päivänä yhtä opiskelijaa neljä tuntia molempina päivinä. Se on parasta opetusta, jota yliopisto voi tarjota. Suorastaan luksustuote yhdelle opiskelijalle, Rautiainen sanoo IS:lle.

Rautiaisen mukaan etäopetuksen järjestäminen ja tallenteen tekeminen onnistuivat myös kahvilasta.

– Otetaan kannettava pöydälle ja kamera päälle. Sitten rupatellaan kahvikupin ääressä kahvilassa.

Rautiaisen mukaan jo ennen koronaa oli nähtävissä, että opiskelijoiden osallistuminen lähiopetukseen vähenee.

– Minäkin olen opettaja, joka on tarjonnut tallennettuja luentoja opetuksestani jo ennen koronaa.

Rautiaisen näkökulmasta korona on voimistanut etäopetukseen siirtymistä.

Luentojen tallentaminen on Rautiaisen mielestä hyvä palvelu. Nyt vain suhdeluvut ovat muuttuneet.

– Minunkin sellaisesta opetuksesta, jossa yli puolet osallistui aiemmin läsnä ollen, ollaan tultu maailmaan, jossa alle viisi prosenttia osallistuu läsnä ollen.

Hänen mielestään korona-aika on muuttanut eri kohtia yliopisto-opiskeluista ja myös yliopistojen välillä on eroja. Helsingin yliopistossa ei harrasteta paljon tallenteita, kun taas Itä-Suomen yliopistossa on harrastettu luentotallenteita jo ennen koronaa.

Yliopistojen lisäksi opiskelijaryhmien välillä on eroja.

– Meille on syntynyt porukka, joka ei ole koskaan aloittanut lähiyliopistossa. He käyttäytyvät sosiaalisesti aivan eri tavalla kuin ne opiskelijat, jotka aloittivat lähiyliopistossa.

Hankala ilmiö opettajan kannalta on se, että etäopetukseen siirtynyt porukka lähettelee paljon sähköpostiviestejä, sanoo yliopistolehtori Pauli Rautianen.

Hänen mukaansa korona-aikana aloittanut opiskelijaporukka ei ole sosiaalistunut opiskelijatovereihinsa. Opiskelija suorittaa yksilöllistä opiskelijuutta lähettämällä opettajalle yksilöllisiä sähköposteja.

– Jonkun kurssin yhteydessä saattaa tulla yli sata yksittäistä sähköpostia opiskelijoilta, ja niissä sähköposteissa opiskelija kyselee erilaisia yksilöllisiä teknisiä kysymyksiä.

Sähköposteihin vastaaminen on Rautiaisen mukaan kuormittavaa ja vie paljon aikaa.

– Ennen me opetimme tehokkaasti isoja ryhmiä massaluennoilla. Jos nämä kaikki ihmiset lähestyvät yksittäisinä henkilöinä käytännössä sähköpostiväylien kautta, silloin pystytään samalla työmäärällä opettamaan vähäisempi määrä opiskelijoita.

Opiskelijoiden etätyöhön suuntautuvaan käyttäytymiseen vaikuttaa Rautiaisen mukaan muun muassa se, että monet opiskelijat eivät ole muuttaneet opiskelupaikkakunnalle.

Etätyöhön siirtymiseen vaikuttaa Rautiaisen mielestä myös se, ettei kampusalueella ole tarjolla palveluita entiseen tapaan. Jotkut kahvilat ja kirjastot menevät varhain kiinni.

– Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston vieressä oleva kahvila avattiin vasta pari viikkoa sitten. Se on paikka, joka oli ennen täynnä kirjaston kiinni menoon kello 20 asti. Se oikein kuhisi opiskelijoita. Nyt kahvila menee kiinni kello 16.

Rautiainen uskoo, opiskelijoiden sosiaalistuminen on erilaista kuin ennen vanhaan, jolloin käytiin luennoilla.

Vielä ei täysin tiedetä, minkälaisia vaikutuksia on sillä, että opiskelijat seuraavat etänä opetusta eikä tarjoudu tilaisuutta muodostaa sosiaalisia verkostoja opiskelupiireissä.

– Ainakin osan porukan kohdalla tähän liittyy hyvin hälyttäviä ilmiöitä, Rautiainen sanoo.

Rautiainen viittaa THL:n korona-aikaa koskeviin raportteihin. Ne kertovat, että koronarajoitukset ovat erityisen rajusti osuneet nuoriin ikäluokkiin ja sellaiseen sosiaaliseen elämään, joka on perinteisesti liitetty nuoruuteen.