Kuuluisa rikos­tutkija Juha Rautaheimo postin­jakajan surmasta: Monta tutkinta­linjaa on varmaankin olemassa

”Suhtaudun aika luottavaisesti, että asia lähtee sieltä varmasti valkenemaan.”

Helsingin legendaarisen murharyhmän entinen päällikkö Juha Rautaheimo sanoo, ettei Myyrmäen postinjakajan epäillyn henkirikoksen tutkinnassa ole välttämättä vielä menetetty mitään ratkaisevaa, vaikka syytöntä miestä pidettiin miltei viikon ajan vangittuna murhasta epäiltynä.

Rautaheimo lisää, ettei hän tunne tapausta muuten kuin mediatietojen perusteella.

Hän uskoo kuitenkin, että poliisi on selvittänyt samanaikaisesti myös muita asioita ja että poliisilla on muita langanpäitä, joita seurataan.

– Poliisi ei varmaankaan keskittynyt vain vangitun henkilön ympärille vaan yleensä on monenlaisia tutkintalinjoja olemassa, ja tämä on yksi linja, joka on näköjään saanut päätöksensä.

Rautaheimo on maan kokeneimpia rikostutkijoita. Hän ehti ennen eläkkeelle siirtymistään työskennellä 40 vuotta Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikössä.

Rautaheimo sanoo, ettei tutkinta koskaan perustu siihen, että vain yhtä asiaa tutkitaan.

– Yleensä pimeän henkirikoksen tutkinnassa voidaan tehdä useampia pidätyksiä ja useampia vangitsemisia. En usko, että tässä on vain yhteen asiaan keskitytty.

Postin varhaisjakelija surmattiin Vantaalla Myyrmäessä torstaina 17. marraskuuta kello 3.30–3.38. Uhrista poliisi on kertonut, että hän on nainen.

Tekijästä tiedetään kahden silminnäkijän kertoman perusteella, että hän on mustiin vaatteisiin pukeutunut, noin 170–180 senttimetriä pitkä mies.

Pian teon jälkeen poliisi otti kiinni parikymppisen miehen. Hänet vangittiin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Myöhemmin tutkinnassa kävi ilmi, ettei mies ole tekijä. Poliisi vapautti miehen noin viikko vangitsemisen jälkeen.

Rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista sanoi aiemmin IS:ssa, että vaikka poliisi otti aluksi väärän epäillyn kiinni, tutkinnassa ei ole hukattu aikaa. Kaikki vaihtoehdot on pidetty koko ajan auki.

Postinjakajan henkirikostutkinnassa on Juha Rautaheimon mukaan monta tutkintalinjaa, joista aina jokin valitettavasti päättyy. Ei ole lainkaan tavatonta, että jutun tutkintaan liittyy periaatteessa syyttömiä ihmisiä.

– Tällaisissa jutuissa täytyy pelata niillä korteilla, jotka ovat käytettävissä kullakin hetkellä. Ei ole olemassa kristallipalloa.

Rautaheimo sanoo, että ainoa asia, mikä postijakajan surman kaltaisessa jutussa menetetään, on aika. Kun asiat pitkittyvät, ne yleensä mutkistuvat.

Postinjakajan epäilty henkirikos on Rautaheimon mielestä siinä tapauksessa hankala juttu, jos uhri ja tekijä eivät ole millään lailla sidoksissa toisiinsa.

– Yleensä henkirikosta lähdetään selvittämään uhrin kautta. Suurin osa henkirikoksista selviää, kun seurataan uhria ja hänen tuttaviaan, ystäviään, lähipiiriään ja kaikkea, missä hän on liikkunut.

Myyrmäen surman tutkinnassa on Rautaheimon mielestä hankalaa se, että lehtitietojen perusteella vaikuttaa siltä, että tekijä on uhrille täysin tuntematon henkilö.

Rautaheimo uskoo, että poliisissa on käynnistetty paljon erilaisia teknisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia luultavasti odotetaan.

– Silminnäkijöitä näyttäisi olevan aika vähän – ja todistajia on vähän. Onhan siinä paljon tutkittavaa. Toivo ei mene vielä siinä, jos on viikon tai kaksi ollut juttu pimeänä.

Rautaheimo sanoo, että pitempiäkin tutkimuksia on ollut.

– Itselläni on ollut kuukausiakin kestäviä juttuja, jotka ovat olleet täysin pimeitä, sitten ne ovat vain selvinneet.

Rautaheimo muistuttaa samalla, että jos kyseessä on murha, se ei vanhene koskaan.

Henkirikoksen tekijää etsitään Juha Rautaheimon mukaan luultavasti tekotapojen perusteella ja entisyyden perusteella. Käytetään myös poissuljentamenetelmää.

– Paljon on mahdollisuuksia, vain mielikuvitus on rajana näissä tutkimuksissa. Suhtaudun siinä mielessä aika luottavaisesti, että asia lähtee sieltä varmasti valkenemaan.

Yhtäkkiä voi Rautaheimon mielestä käydä niin, että jostain teknisestä tutkimuksesta tulee niin sanottu hitti tai jotkut asiat vain loksahtavat paikalleen.

– Juttu voi edetä hyvinkin nopeasti. Tänään juttu on pimeä, ja huomenna se on ihan toinen.

Työvoitto on Rautaheimon mielestä jo se, että varmuudella näyttää olevan, että epäiltynä ja vangittuna ollut on voitu poissulkea jutusta.

