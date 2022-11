Poliisin mukaan sillä on suurin piirtein tiedossa, mitä tekohetkellä on tapahtunut. Tekoa edeltävät tapahtumat kiinnostaisivat poliisia.

Postinjakajan epäilty murha Vantaan Myyrmäessä on poliisille edelleen mysteeri. Rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista sanoo, että tekohetken tapahtumat ovat poliisilla suurin piirtein tiedossa, mutta tekoa edeltäneet tapahtumat ovat sen sijaan hämärän peitossa.

Keskustelupalstoilla on esitetty väitteitä siitä, että uhri olisi ulkomaalaistaustainen. Poliisin mukaan tämä ei pidä paikkansa, vaan uhri on täysin suomalainen. Näin ollen rasistinen motiivi on siis epätodennäköinen. Poliisi on aiemmin kertonut uhrin olevan nuori nainen. Sen enempää poliisi ei uhrista kerro.

Postin varhaisjakelija surmattiin Vantaalla osoitteessa Myyrmäentie 6 D torstaina 17. marraskuuta kello 3.30–3.38. Tekijästä tiedetään tässä vaiheessa vain se, että hän on mustiin vaatteisiin pukeutunut, noin 170–180 senttimetriä pitkä mies. Tiedot perustuvat kahden silminnäkijän kertomaan.

Poliisin tietoon ei ainakaan toistaiseksi ole tullut mitään sellaista, joka viittaisi siihen, että tekijä löytyisi uhrin lähipiiristä tai että teko olisi suunniteltu ennalta.

Itä-Uudenmaan poliisilla on tällä hetkellä myös ainakin kaksi muuta Vantaalla tapahtunutta pimeää väkivaltarikosta, joissa tekijää on kuvailtu tummiin vaatteisiin pukeutuneeksi mieheksi.

Reilu viikko ennen Myyrmäen henkirikosta Vantaan Simonkylässä tapahtui väkivaltarikos, jossa tuntematon mies aiheutti uhrille vakavia sairaalahoitoa vaatineita vammoja teräaseella osoitteessa Malminiityntie 16. Rikos tapahtui keskiviikkona 9. marraskuuta noin kello 2.15.

Lisäksi vuosi sitten marraskuussa poliisi kertoi kaipaavansa silminnäkijähavaintoja Vantaan Jokiniemessä keskiviikkona 10. marraskuuta 2021 tapahtuneesta puukotuksesta. Poliisin mukaan uhri sai hengenvaarallisia, sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Epäilty on tässäkin tapauksessa tummiin vaatteisiin pukeutunut mies. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä tapon yritys ja törkeä ryöstö.

Tyynelä vahvistaa, että myös Jokiniemen tapaus on yhä pimeä.

Lue lisää: Vantaalla on tapahtunut kaksi ”pimeää” ja vakavaa väki­valtarikosta – poliisi: yhteyttä ei voi sulkea pois

Poliisi on kiertänyt puhuttamassa asukkaita talossa, jonka edustalla henkirikos tapahtui.

Väkivaltarikoksen yhteyttä toisiinsa ei pystytä sulkemaan pois niin kauan kun poliisi ei ole saanut rikosten tekijöitä selville. Tällä hetkellä mikään ei kuitenkaan varsinaisesti viittaa siihen, että Simonkylän ja Jokiniemen tapauksilla olisi yhteyttä postinjakajan surmaan.

Jokiniemi ja Simonkylä sijaitsevat täysin eri puolella Vantaata kuin Myyrmäki. Lisäksi näissä kahdessa aiemmassa tapauksessa tekovälineenä oli teräase. Myyrmäen henkirikoksen tekotavasta poliisi on kertonut, että teossa ei käytetty ampuma- tai teräasetta. Siihen poliisi ei ota kantaa, oliko tekijällä kuitenkin jonkinlainen tekoväline.

Tyynelä huomauttaa myös, että pimeän aikaan värejä on vaikea erottaa, ja melkein kaikki vaatteet voivat näyttää tummilta tai mustilta. Lisäksi hyvin iso osa suomalaisista miehistä sopii kyseiseen kuvaukseen.

– Jokiniemen tapauksessa tekijä oli seurannut uhria ennen tekoa. Myyrmäen tapauksesta meillä ei ole tietoa henkirikosta edeltäneistä tapahtumista, joten tältä osin on vaikea sanoa, onko teoilla yhteneväisiä piirteitä.

Lue lisää: Poliisi on vaikeassa paikassa postin­jakajan murha­tutkinnassa: ”Se tiedetään, että tekijä on mustiin pukeutunut”

Poliisi otti postinjakajan murhasta epäiltynä hyvin pian teon jälkeen kiinni parikymppisen miehen. Hänet vangittiin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä murhasta, mutta myöhemmin tutkinnassa kävi ilmi, ettei mies olekaan tekijä. Poliisi vapautti miehen noin viikko vangitsemisen jälkeen. Tyynelän mukaan on 99-prosenttisen varmaa, ettei kyseinen mies ole tekijä.

Poliisi ei ole kertonut tarkalleen, mitkä olivat todennäköiset syyt, joiden perusteella miestä epäiltiin murhasta. Tiedossa on, että miehen vaatetus vastasi silminnäkijän kertomaa, minkä lisäksi poliisilla on ollut useita muita perusteita, joita ei ole kerrottu julkisuuteen. Yksi mahdollisuus on, että joku on nähnyt tai luullut nähneensä epäillyn tekopaikan läheisyydessä.

Vaikka poliisi otti aluksi väärän epäillyn kiinni, Tyynelä ei myönnä, että tutkinnassa olisi hukattu aikaa.

– Ei poliisi ole missään vaiheessa lukkiutunut siihen ajatukseen, että tekijä on varmuudella tämä. Kaikki vaihtoehdot on pidetty koko ajan auki, Tyynelä sanoo.