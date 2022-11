Nelikymppistä naista epäillään useista eläinrikoksista eksoottisten savannikissojen tapauksessa

Esitutkinnan aikana poliisi on takavarikoinut kaksi kissaa, jotka ovat edelleen viranomaisten hallussa.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan paljon huomiota herättäneiden Joensuun savannikissoihin liittyvän esitutkinnan. 40-vuotiaan naisen epäillään salakuljettaneen Venäjältä vieraslajiksi luokiteltuja savannikissoja.

Naisen epäillään salakuljetuksen lisäksi haitallisista vieraslajeista annettujen säännösten rikkomisesta, eläinsuojelurikoksesta ja eläinkuljetusrikkomuksesta.

Esitutkinnan aikana poliisi on takavarikoinut kaksi kissaa, jotka ovat edelleen viranomaisten hallussa. Poliisi epäilee tutkinnan perusteella kyseisten kissojen olevan joko aitoja servaaleja tai ensimmäisen sukupolven savannikissoja.

Savannah-kissat ovat servaalin ja kesykissan risteytyksiä. Gepardia muistuttavat servaalit ovat Afrikan pensas- ja ruohomailla eläviä kissaeläimiä. Niiden tuonti ja hallussapito on Suomessa kielletty.

40-vuotias nainen on tiettävästi tuonut poikakissan Venäjältä Suomeen viime vuoden loppupuolella ja tyttökissan alkuvuodesta tänä vuonna.

Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Kissat nousivat valtakunnanjulkisuuteen, kun täplikäs ja kookas harvinainen kissaeläin tallentui Pasi Kinnusen riistakameraan Joensuussa syyskuussa.

Poliisi takavarikoi kissat naiselta 17. syyskuuta. Tulli pysäytti tuolloin Niiralan rajanylityspaikalla kaksi savannikissaa, joita oltiin viemässä Venäjälle.

Poliisin mukaan nainen oli erehdyttänyt viranomaisia tuodessaan kissaeläimet maahan esittäen niiden olevan sallittuja kissoja.

Savannikissoja ja jopa servaaleja kasvatetaan melko yleisesti Venäjällä toisin kuin Suomessa, jossa lainsäädäntö on tiukentunut viime vuosina.

Servaalien tuonti Suomeen, pentujen kasvattaminen ja lemmikiksi ottaminen on kiellettyä vieraslajilailla. Asetuksessa on myös tarkentava määräys, joka koskee kesykissan ja toisen kissaeläimen sekä kesykoiran ja toisen koiraeläimen risteymiä. Nämä risteymät on kielletty neljänteen sukupolveen asti. Näihin eläimiin kuuluu muun muassa savannah-hybridikissa.