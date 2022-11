Ensimmäistä adventtisunnuntaita juhlistettiin Paavalinkirkossa muun muassa sambakulkueella. Seurakuntapastori Elina Koivisto kertoo, ettei ole saanut uransa aikana mistään yhtä rajua palautetta.

Helsingin Paavalinkirkossa järjestettiin sunnuntaina ensimmäisen adventin jumalanpalvelus. Tilaisuuden aloittanut ja päättänyt sambakulkue ei kaikkia katsojia miellyttänyt.

Pitkin kirkon käytävää sambanneita tanssijoita ja seurakunnan jäseniä säesti Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani omalla versiollaan Hoosiannasta. Kilpeläinen yhtyeineen teki kappaleen vuonna 2017 Jouluradiolle. Jumalanpalvelus toteutettiin yhteistyössä Jouluradion kanssa.

Erilainen lähestymistapa perinteiseen Hoosiannaan synnytti soraääniä. Mielipiteensä ilmaisi muun muassa joensuulainen Markku Fräntilä Helsingin Sanomissa.

– Katsoin Paavalinkirkosta Helsingistä televisioitua ensimmäisen adventtisunnuntain jumalanpalvelusta. Tulin surulliseksi. Miten alas kirkko onkaan vaipunut miellyttääkseen ihmisiä ja pyrkimyksissään olla moderni, Fräntilä kirjoittaa.

Sambakulkue sekä aloitti että päätti sunnuntain adventtijumalanpalveluksen.

Toiset olivat puolestaan kulkueesta mielissään. Espoolainen Jorma Ketonen kehui niin ikään Helsingin Sanomissa jumalanpalvelusta virkistäväksi.

– Yle televisioi ensimmäisen adventtisunnuntain jumalanpalveluksen Paavalinkirkosta. Riemuisa kiitos siitä. Poissa oli jumalanpalvelusten yleensä ankea tunnelma, jolla korostetaan syntien anteeksi pyytämistä, Ketonen kiittelee.

– Nyt salin täytti iloinen karnevaalitunnelma, huumori ja puhutteleva musiikki. Samanlaisen tunnelman olen kokenut katolisen kirkon tilaisuuksissa vaimoni kotimaassa Costa Ricassa, hän jatkaa.

Paavalin seurakunnan seurakuntapastori Elina Koivisto tiivistää sambakulkueesta saadun palautteen olleen hyvin voimakasta.

– Olemme saaneet riemullista palautetta esimerkiksi siitä, että juuri tällaista kaivataan. Lisäksi olemme saaneet hyvin negatiivista palautetta. Olen toiminut pappina 24 vuotta enkä muista saaneeni näin rajua palautetta aiemmin, Koivisto sanoo.

Seurakuntapastori Elina Koivisto.

Muun muassa Wife and Wifestyle -sivua Facebookissa ylläpitävä Koivisto sanoo tottuneensa some-näkyvyyden myötä ikävään palautteeseen. Hän kertoo, että sellainen palaute harmittaa, jossa häntä tai hänen kanssaan jumalanpalvelusta toimittanutta Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanalaa esimerkiksi tuomitaan helvettiin tai nimitetään ”perkeleen asialla oleviksi”.

Asiallinen palaute on Koiviston mukaan tervetullutta.

– Saa sanoa, ettei kulkue sovi kirkkoon. Otamme palautteen vastaan ja mietimme jälkeenpäin, mitä olisimme voineet tehdä toisin. Ikävintä on henkilökohtainen palaute, jossa omaa uskoa ja kristillisyyttä arvostellaan, Koivisto sanoo.

Kulkueeseen osallistui sekä sambaajia että seurakuntalaisia.

Koivisto kertoo 20-vuotissyntymäpäiviään juhlivan Jouluradion olleen sambakulkueen idean takana. Perinteisen, evankeliumitekstin ja saarnan väliin sijoittuvan Hoosiannan lisäksi laulusta haluttiin tilaisuuteen Tuure Kilpeläisen ja tämän yhtyeen sovittama sambaversio.

Kun sambaversioon päädyttiin, Jouluradion toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne alkoi pohtia, minkälaisia ihmisiä kulkueeseen halutaan mukaan, Koivisto kertoo. Pian keksittiin, että mukana voisi olla oikeita sambaajia.

Koivisto ajattelee kulkueen olleen onnistunut.

– Samba-asut eivät olleet mielestäni mitenkään paljastavia, enkä kokenut niitä sopimattomiksi, hän kommentoi sambaajien yllä nähtyjä paljettipukuja.

Kari Kanalan mielestä on hyvä, että kulkue herätti tunteita skaalan molemmilta laidoilta.

– On niitä, jotka olivat innoissaan ja niitä, jotka olivat kauhuissaan. Välimaastosta puuttuu kommentointia. Kulkue on siis herättänyt tunteita, ja se on siinä mielessä hyvä, että kulkueella on silloin ollut paikkansa, Kanala sanoo.

Kari Kanala pitää hyvänä, että kulkue aiheutti tunteita.

Kanalan mukaan kulkueen mukana pitkin kirkon käytävää tanssahteli hyvin monenkirjava ihmisjoukko.

– Kulkue oli pitkä, eli ihmisillä oli selkeästi iloa ja intoa osallistua siihen. Jumalanpalvelus on todella suuri kokonaisuus ja siinä voidaan käyttää erilaisia tyylilajeja, hän kertoo.

Kanalan mielestä kulkue oli onnistunut: se kutsui innokkaita seurakuntalaisia liittymään mukaan, joten siinä oli pakko olla jotain hyvää ja onnistunutta.

Jumalanpalvelukseen mahtui monenlaista musiikkia. Kirkossa kuultiin niin perinteisiä yhteislauluja kuin Jesse Kaikurantaakin, eli jokaiselle oli tarjolla jotakin, Kanala sanoo.

– Paavalin seurakunnan strategiaan kuuluu kolme peruspilaria, jotka ovat rukous, teot ja ilo. Hoosianna liittyy iloon, sillä kyseessä on iloinen juhla. Siinä mielessä kulkue sopi siihen oikein hyvin. Jos joku TV:n katselija paheksuu ohjelmaa, aina voi kääntää radion päälle, Kanala sanoo.

– Miksi vain urkujen soitto olisi pyhää? Samba voi yhtä hyvin olla pyhää ja puhutella eri ihmisiä eri tavoin. Hoosianna soikoon eri sovituksin, hän päättää.