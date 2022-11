Postinjakaja Saga, 30, järkyttyi surmatun kollegansa kohtalosta – kertoo nyt omista kauhunhetkistään

30-vuotias varhaisjakelija Saga Lepistö luki uutisista, että yöllisen hyökkäyksen kohteeksi joutunut kollega on kuollut. Sen jälkeen hän on pelännyt niin paljon, ettei ole pystynyt menemään töihin.

Varhaisjakelijan surma Vantaalla järkyttää syvästi suomalaisia. Myös Saga Lepistö on kohdannut pelottavia tilanteita työssään.

Postin varhaisjakelijan surma Vantaan Myyrmäessä järkyttää nyt syvästi suomalaisia. Erityistä pelkoa ja huolta tilanne synnyttää muissa yötyöläisissä.

Hollolassa asuva Saga Lepistö, 30, on yksi heistä. Hän työskentelee varhaisjakelijana Lahden ja Hollolan alueella. Lepistö on ollut nyt reilun viikon ajan sairauslomalla ahdistuksen vuoksi.

Kun tieto Myyrmäen silmittömästä veriteosta tuli julki vajaa pari viikkoa sitten, Lepistö oli menossa seuraavana yönä töihin. Kyseessä oli perjantain ja lauantain välinen yö. Työvuoron aikana Lepistön kädet tärisivät, vaikkei liikennettä lopulta paljon ollutkaan.

– Jos olisin ollut silloin Etelä-Suomen suunnalla, en olisi välttämättä mennyt perjantai-iltana ollenkaan jakohommiin.

Myöhemmin samalla viikolla kollegan kerrottiin kuolleen saamiinsa vammoihin. Raa’an surman uhrina oli nuori naisjakelija.

Sen jälkeen Lepistö ei pystynyt enää hyppäämään jakeluauton rattiin. Niin järkyttynyt hän oli.

Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Myyrmäentie 6 D:n läheisyydessä tapahtuneesta varhaisjakelijan surmasta.

Lepistö on pelännyt työssään jo ennen Vantaan postisurmaa.

Pelkotilat alkoivat pahentua elokuun lopulla, jolloin uutisoitiin Asikkalasta tapahtuneesta nuoren taksikuljettajan surmasta. Uhri oli 20-vuotias naiskuski.

– Se tapahtui kuitenkin suhteellisen lähellä ja vähän syrjäisemmällä alueella, Lepistö toteaa.

Lepistö kertoo jakavansa lehtiä autolla pääasiassa keskustan ulkopuolisilla alueilla, joissa ei ole kerrostaloja. Välillä jakeluautosta joutuu kuitenkin nousemaan ulos postilaatikolle päästäkseen.

Asikkalan tapahtumien jälkeen jokainen vastaantulija on nostanut Lepistön sykkeen.

– Olen pelännyt joka ikistä perässä ajavaa, vastaan tulevaa autoa tai kävelijää. Tummiin pukeutuneet huppupäiset ihmiset saavat sydämen pysähtymään.

Asikkala ei ole ensimmäinen Lepistöä säikäyttänyt tapaus. Hän on jakanut postia yöllä yli viiden vuoden ajan. Sinä aikana ehtii nähdä ja kokea kaikenlaista, myös uhkaavia tilanteita.

– Kun näen pysähdyksissä ollessani auton tulevan vastaan, on melkein pakko sulkea silmät ja toivoa, että se ajaa ohi. Eihän kukaan pysähdy, mutta tässä tilanteessa mielikuvitus lähtee helposti liikkeelle, Saga Lepistö kuvailee.

Kerran humalainen mies koetti päästä väkisin Lepistön auton kyytiin. Toinen kauhistuttava tilanne sattui samana vuonna. Lepistö oli palaamassa postilaatikolta autolleen, kun hän näki miehen huojuvan vauhdilla häntä kohti. Lepistö hyppäsi nopeasti takaisin autoonsa.

– Mies halusi, että olisin heittänyt hänet kotiinsa. Kun kieltäydyin toisen kerran, hän sai jonkin vihapiikin ja alkoi hakata autoani.

– Kun katsoin, että seuraavaksi lähtee peilit, raotin ikkunaa ja käskin, että nyt vittuun siitä. Silloin hän lähti.

Pian paikalle ilmestyi myös Lepistön työkavereita. Lepistö oli vaihtamassa piiriä alueelle, jossa oli kerrostaloja. Kollegat huomasivat hänen itkevän.

– Paniikki purkautui siinä hetkessä.

Paikalle soitettiin poliisit, jotka kuvasivat autoon tulleet lommot.

– Näytin hyökkääjästä takaapäin ottamani kuvan. Poliisit lähtivät etsimään miestä, mutta eivät enää tavoittaneet häntä.

Lepistö jatkoi pelottavien kohtaamisten jälkeen normaalisti töitä. Tapahtumat eivät jättäneet häntä kuitenkaan rauhaan.

Asikkalan taksisurman jälkeen Lepistö huomasi vanhojen pelkotilojen nousevan mieleen trauman tavoin. Myyrmäen tragediassa hänen pelkäämänsä tilanne lopulta kävi toteen.

– Siinä vaiheessa tuli itku – ja tulee edelleen. Minulle on sanottu, ettei Suomessa voi tapahtua mitään sellaista, älä pelkää. Mutta nyt nähtiin, etteivät pelkoni olleet turhia. Kohteena ei sattunut olemaan minä, vaan joku toinen.

Suurimman osan aikaa Lepistön työvuorot sujuvat rauhallisesti, eikä mitään ikäviä tilanteita tule vastaan. Yöllä liikkuessa uhkaavilta tapahtumilta ei voi silti täysin välttyä. Etenkin päihteet lisäävät vaaran tuntua.

– Humalaisia kohtaan on jäänyt kammo. Viikonloput on itselle pahimpia, koska tiedän, että ihmisiä on silloin viihteellä.

Lepistö kertoo, että itse kukin hänen työkavereistaan on kokenut varmasti tilanteita, joissa päihtyneet ihmiset ovat pyrkineet pääsemään sisään jakelijan autoon.

– Onneksi kenellekään ei ole käynyt mitään pahempaa.

Kynttilät merkkinä julmasta veriteosta Vantaan Myyrmäessä.

Lepistö ei ole varma, uskaltaako hän vielä palata töihin. Asiasta on tarkoitus jutella myös työnantajan kanssa.

– Haluan kysyä, onko täällä Päijät-Hämeessä lisätty mitenkään jakelijoiden turvallisuutta, kuten Vantaalla on nyt tehty. Missään nimessä ei haluaisi enää yhtään kollegaa menettää.

Posti ilmoitti viime viikon lopulla järjestäneensä lisäturvaa varhaisjakelijoille Myyrmäen alueella. Jakelijat kulkevat toistaiseksi alueella vartiointiliikkeen turvaamina.

Lisäksi Posti ilmoitti aloittaneensa selvityksen jakelutyön turvallisuuden parantamisesta.

Lue lisää: Posti aloitti Myyrmäessä ylimääräiset turvatoimet postinjakajan murhan jälkeen

Lepistön kotona arkea värittää alle kaksivuotias lapsi. Vanhemmaksi tuleminen on antanut itsesuojeluvaistolle uuden merkityksen.

– Haluaisin palata hengissä kotiin, että lapselta löytyisi äiti jatkossakin.