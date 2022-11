Bambukuitua sisältävät muoviastiat eivät täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Euroopan unioni toteutti kaksivuotisen valvontahankkeen, jossa Euroopan markkinoilta etsittiin hyväksymätöntä bambukuitua sisältäviä muoviastioita.

Ruokavirasto tiedottaa osallistuneensa hankkeeseen Tullin ja kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa. Yhdessä viranomaiset poistivat Suomen markkinoilta turvallisuusmääräysten vastaisia muoviastioita.

Bambukuitua sisältävät muoviastiat eivät täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia eikä niiden pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta ole tietoa.

Bambua käytetään esimerkiksi erilaisissa take away -mukeissa, lasten astiastojen ja ruokailuvälineiden valmistuksessa muovin täyteaineena. Bambukuitua sisältävistä muoviastioista on esimerkiksi havaittu haitallisten kemikaalien siirtymistä niissä säilytettyihin elintarvikkeisiin.

Hankkeeseen osallistui 21 EU-jäsenmaata ja bambua sisältäviä astioita löytyi 748 kappaletta. Suurin osa tuotteista oli myynnissä verkkokaupassa ja ne oli valmistettu Kiinassa.

Lisäksi löytyi muita hyväksymättömiä kasvisperäisiä lisäaineita sisältäviä astioita. Eniten löydettiin vehnää tai vehnänolkia sisältäviä muovisia kontaktimateriaaleja. Lisäksi riisinkuorta ja maissia käytettiin joissain muoveissa.

Suomen saldoksi kertyi 30 Suomesta tai EU-maista löytynyttä verkkosivua, joilla oli myynnissä lainvastaisia tuotteita. Sivustoja, joiden sijaintia ei pystytty jäljittämään oli 14. Tuote katsottiin lainsäädännön vastaiseksi, jos tuoteselosteen mukaan muoviin oli sekoitettu hyväksymättömiä kasviskuituja.