Helsinki lahjoittaa Ukrainaan viisi ambulanssia

Helsingin kaupunginhallitus teki päätöksen tarpeettomaksi jäävien ambulanssien luovuttamisesta maanantaina.

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viisi ensihoitoyksikköä eli ambulanssia. Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut lahjoitettavat yksiköt, joista neljä on vuosimallia 2016 ja yksi vuosimallia 2014. Lahjoituksen arvo on noin 60 000 euroa.

– Pelastuksen ja ensihoidon ajoneuvoille sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon kalustolle ja varusteille on Ukrainassa suuri ja jatkuva tarve. Nyt lahjoitettavat ensihoitoyksiköt olivat jäämässä meille tarpeettomiksi, sillä olemme vastikään uusineet kalustoamme. Ehdotus yksiköiden lahjoittamisesta tuli henkilöstöltämme, joten mieluusti lähdimme valmistelemaan lahjoitusta ja siihen liittyvää päätöksentekoa, kertoo pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

Sodan aiheuttama avun ja kaluston tarve Ukrainan pelastustoimelle on jatkuvaa. Helsingin kaupungin pelastuslaitos lähetti Ukrainaan jo huhtikuussa 2022 avustuspaketin, joka sisälsi pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvää kalustoa ja varusteita.

Sisäministeriön pelastusosasto koordinoi Suomen siviiliapua Ukrainaan Euroopan Unionin pelastuspalvelumekanismin kautta ja myös vastaa lahjoitusten toimittamisesta Ukrainaan.