Vantaan Myyrmäen epäilty henkirikos on pimeänä. Erikoisia yksityiskohtia on useita.

Surmaajasta on vain vähän tietoja. Poliisin mukaan tekijä on keskimittainen, mustiin pukeutunut henkilö.

Nuoren postinjakajanaisen epäilty henkirikos Vantaan Myyrmäessä on monella tapaa erikoinen kokonaisuus.

Murhatutkinta on tällä hetkellä Itä-Uudenmaan poliisin näkökulmasta vaikeassa vaiheessa. Listasimme torstaina 17. marraskuuta tapahtuneen epäillyn henkirikoksen oudot yksityiskohdat.

1. Vangitseminen

Poliisi vangitsi sunnuntaina 20. marraskuuta yhden henkilön todennäköisin syin epäiltynä nuoren naispostinjakajan murhasta. Poliisi tutki epäillyn osuutta tapahtumiin siitä eteenpäin noin kuuden päivän ajan.

Lauantaina 26. marraskuuta epäilty kuitenkin vapautettiin tutkintavankeudesta.

– Mies on vapautettu, sillä poliisilla ei ole edellytyksiä jatkaa vangitsemista. Selvitämme edelleen, mikä hänen osuutensa asiassa on, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista.

Tällä hetkellä poliisi on Tyynelän mukaan lähes varma, että aiempi epäilty ei voi olla tekijä.

Poliisi on tuonut paikalle lomakkeen, jolla voi ilmoittaa tietonsa tapauksesta.

2. Tekotapa

Epäillyn henkirikoksen tekotavasta on vain vähän tietoa. Samaan aikaan juuri tekotapa on toiminut perusteena sille, että rikosta tutkitaan nimenomaan murhana.

Tutkinnanjohtaja Tyynelä on kuvaillut tekotapaa julmaksi ja raa’aksi sekä vahvistanut, että epäilty tekijä ei käyttänyt teräasetta.

3. Vähäiset tuntomerkit

Poliisi on kertonut tavoittaneensa kaksi silminnäkijää, mutta saadut tuntomerkit epäillystä tekijästä ovat vähäiset. Ne eivät juurikaan auta poliisia tutkittavien henkilöiden rajaamisessa.

Tällä hetkellä poliisi tietää, että tekijä on mustiin pukeutunut henkilö. Tekijän pituudeksi poliisi on arvioinut silminnäkijähavaintoihin tukeutuen 170–180 senttimetriä. Haussa on siis keskimittainen ja täysin mustiin pukeutunut henkilö.

4. Tekopaikka

Epäilty henkirikos tapahtui Vantaan Myyrmäessä osoitteessa Myyrmäentie 6. Poliisin harmiksi tekijä ei ole tiettävästi tallentunut yhteenkään valvontakameraan.

Pimeänä oleva, raa’aksi ja julmaksi kuvailtu, henkirikosepäily kerrostaloalueella on poikkeuksellinen rikostapaus. Erikoista ja tutkijoiden kannalta haastavaa on myös se, että tekijä on onnistunut liikkumaan alueella huomiota herättämättä.

5. Ajankohta

Poliisi on useaan kertaan todennut, että epäilty henkirikos tapahtui kahdeksan minuutin aikajänteen sisällä. Epäilty henkirikos on tapahtunut kello 3.30–3.38.

Öinen ajankohta ja pimeä vuodenaika vaikeuttavat luonnollisesti silminnäkijöiden löytämistä. Poliisin näkökulmasta tutkintaa saattaa hankaloittaa myös se, että järkyttävissä rikostapauksissa silminnäkijät eivät aina pysty kiinnittämään huomiota tärkeisiin yksityiskohtiin.

Surmattu työskenteli lehdenjakajana.

6. Toinenkin vakava väkivallanteko

Vantaalla tapahtui runsas viikko ennen Myyrmäen epäiltyä henkirikosta toinen vakava väkivallanteko.

Tuntematon tummiin pukeutunut, keskikokoiseksi kuvailtu mies, pahoinpiteli uhriaan teräaseella niin, että tämä sai sairaalahoitoa vaatineita vakavia vammoja.

Väkivallanteko tapahtui Malminiityntiellä Vantaan Simonkylässä. Poliisi ei ole sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että tapaukset liittyisivät toisiinsa. Asiasta kertoi ensimmäiseksi MTV Uutiset.

– Tässä vaiheessa on aika hankala sulkea mitään pois, kun nämä ovat pimeitä juttuja kummatkin, Tyynelä kertoi IS:lle.

Kummatkin tapaukset sattuivat arkiyönä, ja tekijöiden tuntomerkit muistuttavat toisiaan. Tekotapa tai muut yksityiskohdat eivät kuitenkaan Tyynelän mukaan viittaa siihen, että tapauksilla olisi yhteys. Mahdollista yhteyttä ei voi kuitenkaan sulkea pois.

7. Miksi juuri hän?

Nuori nainen joutui poliisin mukaan nopean ja yllättävän hyökkäyksen kohteeksi. Tämänhetkisten tietojen perusteella ei ole käynyt ilmi, että tekijä olisi tuntenut uhrin.

Millä perusteella, ilmeisesti tekijälle vieras, uhri on valikoitunut? Miksi tekijä on käyttänyt raa’aksi ja julmaksi kuvailtua väkivaltaa? Näihin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia.