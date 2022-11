Vantaalla on tapahtunut kaksi ”pimeää” ja vakavaa väki­valtarikosta – poliisi: yhteyttä ei voi sulkea pois

Teoilla on välissään vain yhdeksän päivää. Ensimmäisessä uhri sai vakavia sairaalahoitoa vaatineita vammoja, toisen seurauksena postinjakaja kuoli.

Vantaan Myyrmäessä tapahtui 17. marraskuuta kello 3.30–3.38 epäilty henkirikos. Poliisi on kuvaillut tekotapaa julmaksi ja raa’aksi.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii parhaillaan kahta Vantaalla sattunutta vakavaa väkivaltarikosta. Kummatkin tapaukset ovat pimeinä eikä tekijöistä ole tietoa. Asiasta uutisoi ensimmäiseksi MTV.

Postin varhaisjakelija surmattiin Vantaalla osoitteessa Myyrmäentie 6 D torstaina 17. marraskuuta kello 3.30–3.38. Murhasta todennäköisin syin epäiltynä vangittu henkilö vapautettiin lauantaina tutkintavankeudesta.

Vantaalla tapahtui yhdeksän päivää ennen postinjakajan epäiltyä henkirikosta toinenkin väkivallanteko, joka on sekin yhä selvittämättä. Tuntematon mies aiheutti uhrille vakavia sairaalahoitoa vaatineita vammoja teräaseella Simonkylässä osoitteessa Malminiityntie 16 keskiviikkona 9. marraskuuta noin kello 2.15.

Simonkylässä sattunut puukotus tallentui valvontakameraan. Poliisi on pyytänyt tallenteen perusteella tietoja tummiin vaatteisiin pukeutuneesta keskikokoisesta miehestä.

Myyrmäessä sattuneen epäillyn henkirikoksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä kertoo, että mikään ei viittaa suoranaisesti siihen, että tapauksilla olisi yhteyttä toisiinsa. Toisaalta yhteyttä ei voi sulkea vielä poiskaan.

– Tässä vaiheessa on aika hankala sulkea mitään pois, kun nämä ovat pimeitä juttuja kummatkin. Mitään sellaista ei kuitenkaan ole tullut vastaan, että ne liittyisivät toisiinsa, mutta ei sitä voi sulkea poiskaan. Se on lähtökohta tällä hetkellä.

Mitä yhteisiä piirteitä tapauksilla sitten on? Mikä taas erottaa ne toisistaan?

Molemmissa tapauksissa tekijöiden tuntomerkit ovat samankaltaiset: epäilty tekijä vastaa kooltaan keskikokoista miestä ja oli tekoaikaan pukeutunut mustiin tai tummiin vaatteisiin.

Myyrmäen epäillyn henkirikoksen tutkinnassa Itä-Uudenmaan poliisi on pyytänyt vihjeitä täysin mustiin pukeutuneesta henkilöstä. Simonkylän tapauksessa vihjeitä on pyydetty tummiin pukeutuneesta miehestä.

On kuitenkin merkittävää, että tuntomerkit eivät ole kovinkaan tarkat. Kaiken lisäksi silminnäkijöiden antamat kuvaukset tekijöiden vaatetuksesta ja ruumiinrakenteesta sopivat suureen joukkoon ihmisiä.

– Tässä on se ikävä tosiasia, että monella miehellä on samanlaiset täysin mustat ulkoiluvaatteet, kun vähän kaappia kaivelee. Se (vaatetus) ei yksilöi ketään kovin pitkälle, Tyynelä sanoo.

Poliisi on kuullut Myyrmäen epäillyn henkirikoksen tutkinnassa kahta silminnäkijää. Silminnäkijöiden kertoman perusteella epäilty tekijä olisi 170–180 senttimetriä pitkä.

Pituudeltaan epäillyt tekijät ovat kummassakin tapauksessa samaa kokoluokkaa: keskikokoisia. Tämäkään yksityiskohta ei juuri auta rajaamaan mahdollisten epäiltyjen joukkoa.

Joskus tekotapa auttaa yhdistämään tutkittavia tapauksia toisiinsa, mutta näin ei ole tällä kertaa. Tyynelän mukaan tekotavoista ei ole saatu viitteitä siitä, että tapauksilla olisi yhteyttä toisiinsa.

– Ei voi sanoa, että nämä liittyisivät tekotapojen puolesta toisiinsa. Sellaista ei ole tullut esiin. Mutta tosiaan, kun tekijä on tuntematon, niin en uskalla sanoa tässä vaiheessa, että ne eivät voisi liittyä toisiinsa.

Yhteistä tapauksissa on luonnollisesti myös se, että kummatkin sattuivat yöaikaan ja arkena. Öiset tekoajat ovat siinä mielessä haaste tutkijoille, että silminnäkijähavaintojen kerääminen on vaikeaa. Pimeys, tekojen järkyttävyys ja poliisin tarve saada tarkkoja havaintoja ovat vaikea yhdistelmä. Myyrmäen epäillyssä henkirikoksessa ongelmallista on kaiken lisäksi se, että epäilty tekijä ei ole tiettävästi tallentunut valvontakamerakuviin.

Mainitsemisen arvoinen tapauksia erottava tekijä on se, että tekopaikat eivät sijaitse kovinkaan lähellä toisiaan. Välimatkaa on yli 17 kilometriä. Autolla tekopaikalta toiselle ajaa hiljaiseen aikaan, kuten tekojen tapahtuma-aikaan arkiyönä, reilussa 20 minuutissa. Tapahtumapaikkojen välillä kulkee myös junayhteys.

Poliisi on pyytänyt havaintoja epäillyistä rikoksista sähköpostitse vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 399 9026.