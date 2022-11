Esitys annettiin eduskunnalle viime viikolla.

Vammaisten ja iäkkäiden kanssa työskenteleviltä tarkistetaan jatkossa rikosrekisteriote, jos hallituksen viime viikolla eduskuntaan jättämä esitys hyväksytään, uutisoi Uutissuomalainen.

– Tavoite on parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden turvallisuutta, henkilökohtaista koskemattomuutta ja myös henkilökohtaisen omaisuuden suojaa. Ikävä kyllä valvonnassa on tullut ilmi tapauksia, joissa iäkkäiden henkilöiden tai vammaisten henkilöiden henkilökohtaista koskemattomuutta on loukattu taikka varoja tai lääkkeitä on viety, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kertoo Uutissuomalaiselle.

Esityksen mukaan palvelunjärjestäjän tai palveluntarjoajan on selvitettävä iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien henkilöiden rikostausta, jos työ- tai virkasuhde kestää vähintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana.

Rikosrekisteriote on tarkistettava työntekijöiltä, joiden työhön kuuluu olennaisesti vanhusten tai vammaisten hoitoa, huolenpitoa tai työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Rekisteriote tarkistetaan, kun työntekijä nimetään ensimmäistä kertaa näihin tehtäviin. Uutissuomalaisen mukaan työnhakijalta tarkistettaisiin samat rikosnimikkeet kuin lasten kanssa työskenteleviltä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.