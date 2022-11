Tuomariston arvio perustui yhteentoista eri kriteeriin.

Pasilan Mall of Tripla on valittu Pohjoismaiden parhaana kauppakeskuksena vuonna 2022.

Palkinnon myönsi kauppakeskustoimialaa Pohjoismaiden markkinoilla edustava organisaatio Nordic Commercial Spaces & Communities (NCSC). Tripla kertoi palkinnosta tiedotteessaan.

Yhdeksi palkinnon saamisen avainkohdaksi muodostui Triplan sijainti liikenteen solmukohdassa. Sijainnin lisäksi esiin nousivat kauppakeskuksen monipuolisuus sekä sen rooli kaupunginosan kehittämisessä.

– Saavutettavuus on poikkeuksellinen niin rautateitse, autolla, polkupyörillä kuin kävellen. Keskuksen arkkitehtoninen pohjaratkaisu luo lisäksi luonnollisen asiakasvirran, ja rakennus on integroitu vahvasti kehittyvään ympäristöönsä, sillä keskuksen jokaisessa kerroksessa on oma katutason sisäänkäynti, palkintoa tiedotteen mukaan perusteltiin.

– Keskus integroituu myös luontevasti osaksi alueen yhteisöjä ja toimii alustana erilaisille kokeiluille ja palveluille, tiedotteessa jatkettiin.

Triplan sijainti juna-aseman kyljessä siivitti sen voittoon.

Raati arvioi yhteensä 11 eri kriteeriä päättäessään Pohjoismaiden parasta kauppakeskusta: taloudellisuus, saavutettavuus, konsepti, johtaminen, markkinointi, integraatio paikallisuus, ympäristötyö, vuokralaismix, arkkitehtuuri, innovaatiot sekä asiakaskyselyn tulokset.

Vuonna 2019 avattu Mall of Tripla on kerännyt tänä vuonna useita palkintoja.

Sille myönnettiin Suomen paras kauppakeskus 2022 -palkinto, niin ikään NCSC:n toimesta. Marraskuun alussa se voitti Innovaatiot ja uudistuminen -kategorian Kauppakeskusyhdistyksen Vuoden kauppakeskusteko 2022 -kilpailussa.