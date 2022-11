Saara Kankaanrinnan kolumni: Satumaiset ajatukset

Satujen jatkumoon asettuu myös jatkuvan talouskasvun käsite. Kumma kyllä sitä pidetään yllä vielä vakavissakin aikuisten keskusteluissa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Saara Kankaanrinta.

”Lue vielä!” pyytävät lapset iltasatujen aikaan. Minäkin rakastan satuja. Lapsena yksi suosikkini oli eksoottinen Aladdin-satu. Siinä kiiltävää lamppua hieraisemalla lumotun lampun henki täyttää övereimmätkin toiveet.

Maailma on täynnä ihania satuja ja kiehtovia myyttejä rajattomasta hyvästä.

Antiikin yltäkylläisyyden jumalattaren Abundantian tunnus oli runsaudensarvi. Suomessa tutuin loputtoman hyvän antaja on tietenkin sampo, joka jauhaa rajattomasti rikkautta.

Heprealaiselta kansantarupohjalta löytyy ikonisia kertomuksia: Jeesus muutti veden viiniksi, ja viisi leipää ja kaksi kalaa riittivät tuhansille ihmisille. Hävikkiäkin jäi.

Grimmin klassikossa taikakattila keittää loputtomasti puuroa. Tosin joka paikkaan tursuava puuro meinaa hukuttaa kaupungin, kun tyttöparka unohtaa lopetusloitsun.

Samassa jamassa taidamme olla nykyään. Hukumme yltäkylläisyyteen ja lopetussanat ovat hukassa.

Saduista todellisuuteen. Planeetan biologisten ja fysikaalisten järjestelmien toimintakykyyn on määritelty ”planetaariset rajat”.

Siis hahmoteltu karkeasti, milloin olemme ylittäneet turvallisen rajan vaikkapa fosforin louhimisen, veden saastumisen tai elonkirjon tuhoamisen osalta.

Planeettamme ei ole rajaton luonnonvaroiltaan, ja pallon elinkelpoisuus riippuu luonnosta. Enemmistö rajoista vilkkuu jo punaisella.

Olen muutamaan otteeseen törmännyt tutkijoiden ajatukseen, voisimmeko tieteen avulla laajentaa planetaarisia rajoja.

Voi miten houkuttava ajatus! Kunpa joku keksisi jotain, ja hokkuspokkus, emme olisi näin lirissä. Että jos oikein lyödään viisaat päät yhteen, ehkä emme juoksekaan päin seinää.

Aladdin, puurokattila, sampo, runsaudensarvi, kalat ja leivät, planetaarinen rajattomuus. On vallitseva harha, että nykytahti luonnon ”hyödyntämisessä” voi jatkua.

Niin paljon kuin minussakin on lapsenuskoa jäljellä, tässä kohtaa on todettava: eivät ne rajat tuosta laajene edes tieteen tai innovaatioiden avulla.

Maapallon ekosysteemi asettaa rajat, joita ei voi kikkailla isommiksi. Täytyy nöyrtyä noudattamaan ja kunnioittamaan niitä.

On luonnollista, että jokaisessa kulttuurissa on pyrkimys eloon ilman puutetta. Runsaus on hyvinvointia tiettyyn rajaan asti.

Yltäkylläisyyden myytit juontavat juurensa hedelmällisyyteen, maahan ja luontoon. Monilla luonnon kiertokulussa eläneillä alkuperäiskansoilla on ollut runsauden käsite ytimessä.

Luonto tarjoaa vuodesta toiseen sadon, marjat ja sienet, hengitysilman, juomaveden, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin.

Mutta miten osaisimme nykyään erottaa runsauden rajattomuudesta? Luonto palkitsee, mutta se palkitsee vain viisaan kumppaninsa. Hallitsemmeko toiveemme ja lopetusloitsut?