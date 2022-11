Poliisi: Postimurhasta epäilty mies on vapautettu tutkintavankeudesta

Vantaan Myyrmäessä tapahtuneesta postinjakajan surmasta epäilty mies on vapautettu tutkintavankeudesta lauantaina.

Vantaan Myyrmäessä tapahtuneesta postinjakajan murhasta epäilty on vapautettu tutkintavankeudesta. Epäilty vapautettiin lauantaina.

– Poliisi on selvittänyt epäillyn osuutta tapahtumiin ja niiden kulkuun. Mies on vapautettu, sillä poliisilla ei ole edellytyksiä jatkaa vangitsemista. Selvitämme edelleen, mikä hänen osuutensa asiassa on, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja ja vihjeitä.

– Toivomme edelleen, että ihmiset välittäisivät poliisille matalalla kynnyksellä havaintoja ja tietoja, jotka mahdollisesti voisivat liittyä tähän rikokseen.

– Tiedotamme tutkinnan etenemisestä lisää, kun voimme.

Poliisi kaipaa havaintoja erityisesti täysin mustiin pukeutuneesta miehestä tapahtumapaikan eli Myyrmäentie 6 D:n läheisyydestä sekä tapahtumapaikalle ja sieltä poispäin johtavilta reiteiltä.

Epäilty rikos tapahtui torstaina 17.11. noin kello 3.30–3.38. Havainnot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 399 9026.

Poliisi pyytää myös Myyrmäentie 6:n taloyhtiön roskakatoksessa noin kello 3.35 käynyttä henkilöä ottamaan poliisin yhteyttä. Henkilöä pyydetään ilmoittautumaan poliisille tapahtumien selvittämiseksi numeroon 050 399 9026.