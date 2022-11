Poliisi ei epäile, että katoamiseen liittyisi rikos. Omaiset eivät haluaisi sulkea pois mitään vaihtoehtoja vielä tässä vaiheessa etsintöjä.

Poliisi on käynnistänyt etsinnät Lapuan taajamassa 16-vuotiaan Rasmus Takaluoman löytämiseksi. Lapualaisnuori katosi perjantaina 11. marraskuuta.

Rasmuksen äidin Marika Tuominiemen mukaan läheiset ovat etsineet nuorta Lapuan ympäristöstä jo yli kahden viikon ajan.

– Olemme jalkautuneet ja suorittaneet etsintöjä. WhatsApp-ryhmä perustettiin heti katoamisesta seuraavana maanantaina, Tuominiemi kertoo.

Viimeiset havainnot Rasmuksesta ovat äidin mukaan perjantailta 11. marraskuuta ravintola Lapuahovista, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Tuominiemen mukaan poika poistettiin ravintolasta myöhään illalla.

– Siellä on ollut niin sanottu pienimuotoinen yhteenotto, jonka seurauksena Rasmus on laitettu ulos. Hän on käynyt uudelleen ravintolan ovella noin 10 minuutin päästä, mutta häntä ei ole päästetty enää sisälle.

Perhe ei huolestunut Rasmuksesta vielä seuraavana päivänä. Äidin mukaan pojalla on ollut tapana viettää viikonloppuja ystävien seurassa, mutta yhteys kotiin on pysynyt.

Kun Rasmus ei ollut yhteydessä kotiin sunnuntaina, vanhemmat hätääntyivät. Tuominiemi kertoo ilmoittaneensa katoamisesta hätäkeskukseen sunnuntai-iltana 13. marraskuuta.

– Me vanhemmat emme ole sosiaalisessa mediassa, joten ystävät jakoivat katoamisilmoituksia sinne.

Poliisi jakoi kuvan ja tuntomerkit kadonneesta nuoresta 21. marraskuuta. Tuominiemen mielestä poliisi ei suhtautunut Rasmuksen katoamiseen aluksi riittävällä vakavuudella.

– Poliisi ajatteli aluksi, että kyse olisi tapauksesta, jossa nuori vain hetkellisesti poistuu kotoa. Me olimme hätää kärsimässä, koska tämä ei ole Rasmuksen tapaista, Tuominiemi toteaa.

Kadonnut Rasmus Takaluoma on iältään 16-vuotias.

Pohjanmaan poliisin rikoskomisario Harri Teivaanmäki kertoo, että toimenpiteitä on tehty olemassa oleviin tietoihin perustuen.

Tuominiemen mukaan Rasmuksen pankkitilillä ei ole tapahtumia katoamisen jälkeen. Nuori ei ole tiettävästi ollut yhteydessä ystäviinsä, eikä hänen puhelimensa ole päällä.

Perheen arvio on, että Rasmus olisi noussut katoamisyönä auton kyytiin, sillä nuoren liikkeet eivät ole tallentuneet valvontakameroihin kaupungilla.

Poliisi ei epäile, että katoamiseen liittyisi rikos.

– Omaiset olemme olleet sitä mieltä, että mitään ei voi poissulkea tässä vaiheessa, Tuominiemi toteaa.

Perhe tiedotti nopeasti katoamisen jälkeen, että Rasmuksen löytämiseen johtavasta vihjeestä tarjotaan 500 euron palkkio. Nyt palkkio on kymmenkertaistettu 5 000 euroon.

– Tärkeintä olisi se, että jos jollakin on jotain tietoja, siitä kerrottaisiin, jotta poika saataisiin kotiin. Ei tällaista voi rahassa mitata.

Tuominiemen mukaan Rasmus on sosiaalinen ja hänellä on laaja ystäväpiiri. Äiti haluaa vedota erityisesti lapsensa ystäviin.

– Nuoret ovat lojaaleja toisilleen, mutta eivät välttämättä ymmärrä, millaista tuskaa tämä tilanne omaisille aiheuttaa. Palkkio voidaan hoitaa niin, ettei vihjeen antajan henkilöllisyys koskaan paljastuisi. Edes meidän vanhempien ei tarvitsisi tietää.

Rikoskomisario Teivaanmäki kertoo, että poliisin arvion mukaan nykytilanteessa on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa: joko nuori piilottelee jonkin syyn takia esimerkiksi ystäviensä luona tai sitten hän on menehtynyt.

– Olemme saaneet kymmeniä vinkkejä, mutta ei mitään sellaista ratkaisevaa. Kuvan perusteella ihmiset ovat kertoneet, että olisivat tunnistaneet kadonneen, Teivaanmäki kertoo.

Rasmus Takaluoman tuntomerkit 165 cm pitkä

Hoikka

Ruskeat kiharat hiukset

Oikeassa poskessa luomi

Mustat Niken kengät

Mahdollisesti musta huppari, jossa lukee edessä punaisella HOODRICH

Pääkallo-tatuointi vasemmassa kädessä ranteen yläpuolella

Perhe muistuttaa, että Rasmus on voinut vaihtaa vaatteet tai esimerkiksi leikata hiukset

16-vuotiaalla Rasmuksella on kolme nuorempaa sisarusta. Vanhemmat ovat eronneet, mutta molemmat asuvat Lapualla.

Tuominiemi ei ole pystynyt käymään töissä viime viikkoina. Myös Rasmuksen sisarukset ovat olleet pois koulusta, mutta yrittäneet päästä kiinni arkeen jälleen tällä viikolla.

– Tämä on ollut erittäin raskasta aikaa. Tilanne vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. On päivän selvää, että tämä mietityttää ja murehduttaa nuorempia sisaruksia.

Takaluoma luonnehtii Rasmusta kiltiksi ja kohteliaaksi. Äidin mukaan Rasmuksella oli harvoin erimielisyyksiä perheenjäsenten kanssa kotona.

– Tuntuu, että kaikki ovat tykänneet hänestä aina tosi paljon.

Perhe toivoo edelleen, että poika saataisiin kotiin kunnossa.