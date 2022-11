Kuukausiennuste povaa normaalia kylmempää säätä koko joulukuuksi

Viimeisimmän kuukausiennusteen mukaan varsinkin eteläisessä Suomessa vietetään normaalia kylmempi joulukuu.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n torstaina julkaisemassa kuukausiennusteessa Suomeen povataan hyytäviä kelejä joulukuuksi.

Forecan mukaan Lappi on ainoa alue, jossa ennusteen mukaan voi olla alkuun keskimääräistä lauhempaa, mutta myöhemmin joulukuussa normaalia kylmempi sää on saapumassa myös pohjoiseen.

Aiemmassa keskipitkässä ennusteessa Suomeen uumoiltiin sään kuperkeikkaa ja viime viikkojen pakkaskelien vaihtumista selkeisiin plussakeleihin. Nyt ennuste on muuttunut, ja syyllinen tähän on Venäjän sitkeä korkeapaine. Se pitää huolen siitä, että keskimääräistä kylmempi sää on pitämässä pintansa varsinkin etelässä ja idässä.

Tänä viikonloppuna on tulossa vielä lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta. Lauantai on suuressa osassa maata poutainen ja lumet ovat saapumassa sunnuntain vastaisena yönä.

– Näyttäisi siltä, että ehkä Etelä-Suomeen Uusimaapainotteisesti viitisen senttimetriä voisi tulla lunta. Sunnuntaipäivän aikana ne liikkuu pohjoisempaan ja muualle maan länsiosaan 1–3 senttimetriä, Valta sanoo.

Lämpötila pysyttelee kahdesta kuuteen pakkasasteessa viikonloppuna.

Ensi viikoksi etelä- ja keskiosiin ECMWF:n lupailee 0–2 astetta keskimääräistä kylmempää. Sateita tosin on ennustettu normaalia vähemmän, mikä tarkoittaisi sitä, että lumipenkat eivät näillä näkymin ensi viikolla juuri kasva. Pohjoisosissa sen sijaan olisi ensi viikolla 0–5 astetta normaalia lämpimämpää.

Ilmatieteen laitoksen Valta komppaa tätä ennustetta.

– Näyttää hyvin samanlaiselta, mitä lähipäivät ovat olleet. Korkeapaine Suomen itäpuolella pysyisi lähes paikoillaan ja merkittäviä sateita ei ole enää sunnuntain lumisateen jälkeen.

Joulukuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla sää on jatkumassa samanlaisena niin lämpötilojen kuin sateidenkin osalta.

Joulua edeltävä ja jouluviikko näyttää tällä hetkellä olevan joko keskilämpötilaltaan normaali tai hieman kylmempi. Sademäärät ovat palaamassa normaalille tasolle. Huomattavaa kuitenkin on, että näiden viikkojen ennustettavuus on heikko.

Joulun lumitilanteesta ei voi vielä sanoa mitään. Forecan mukaan kaikki riippuu siitä, pysyykö sää kylmänä. Tällöin taivaalta sataneet lumet saattaisivat sinnitellä maassa myös eteläisessä Suomessa.