Pelastakaa Lapset ry:n Tove Lönnqvistin mukaan vanhemmuus on vain yksi osa nuorten pahoinvointiin liittyvää kokonaisuutta.

Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki peräänkuulutti Ilta-Sanomissa perjantaina vanhempien vastuuta nuorten synkistä väkivalta- ja ryöstörikollisuuslukemista. Koskimäki toivoi vanhempien osoittavan lapsilleen rajoja ja että myös vanhempien jaksamista tuettaisiin nykyistä enemmän.

Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelupalveluiden kehittämispäällikkö Tove Lönnqvist korostaa, että nuorten pahoinvoinnin taustalla vaikuttaa monipuolinen ongelmakokonaisuus. Sen vuoksi myöskään yhtä ratkaisua ei ole olemassa.

– Vanhemmuus on osa sitä kokonaisuutta, mutta niin on myös peruspalveluiden tila ja huonovointisuuden lisääntyminen, Lönnqvist listaa.

Lönnqvist jakaa Koskimäen näkemyksen siitä, että usein rikoksiin sortuneiden lasten ja nuorten vanhemmat kärsivät sosioekonomisista ongelmista ja uupumuksesta. Kasvatukselle omistautumisesta voi syödä esimerkiksi kuluttava matalapalkkatyö tai syrjäytyminen kokonaan työelämän ja yhteiskunnan ulkopuolelle.

Jälkimmäisessä uupumusta ruokkii muun muassa taloudellinen ahdinko.

– Työelämän vaatimukset eivät ole missään tapauksessa keventyneet. Toisaalta ylläpidetään puhetta, että työn ja vanhemmuuden voi yhdistää helposti. Vastuullisena vanhempana toimiminen hankalissakin tilanteissa edellyttää, että omat voimavarat ovat kunnossa.

Väkivalta- ja ryöstörikosten tielle lähteneet nuoret tulevat pääsääntöisesti maahanmuuttajataustaisista perheistä. Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne kertoi syyskuun lopulla Iltalehden haastattelussa, että esimerkiksi paljon julkisuutta saaneiden katujengien jäsenistö on nimen ja etnisyyden perusteella 95-prosenttisesti ulkomaalaistaustainen.

– Kyllähän tämä vaikuttaa niin kauan kuin perheitä ei saada integroitua yhteiskuntaan eivätkä vanhemmat tunne kuuluvansa tänne tai olevansa hyväksyttyjä, saa samoja mahdollisuuksia ja liity eri yhteisöihin, Lönnqvist kommentoi.

– Vaikka meillä esimerkiksi matalapalkka-aloilla työskentelee paljon maahanmuuttajavanhempia, heidän päivänsä ovat usein niin pitkiä, etteivät voimavarat välttämättä riitä nuoren elämään.

Koskimäki huomautti aiemmin IS:lle, että samaan aikaan nuorisorikollisilmiön kanssa lähiväkivaltatapaukset ovat lisääntyneet. Lönnqvist kertoo saaneensa samanlaisia tietoja, mutta huomauttaa kasvun koskettavan koko väestöä. Alustavissa tuloksissa haavoittuvimpia ryhmiä ovat tytöt, maahanmuuttajataustaiset ja seksuaalivähemmistöt.

– Yleisesti ottaen on tiedossa, että mitä kuormittuneempi vanhempi on, sen todennäköisemmin hän kasvatuskeinoissaan käyttää väkivaltaa. Jos siis on pinna kireällä, niin kyky rauhoittaa itse itsensä on heikompi. Tämän ilmiön varmasti kaikki tunnistavat.

Mikä lisääntynyttä väkivaltaa perheissä sitten selittää? Lönnqvistin mukaan ainakin osittain korona-ajan eristäytyminen koteihin, lomautukset ja taloudelliset ongelmat. Hän kertoo myös perehtyneensä yleiseurooppalaisen tutkimuksen alustaviin tuloksiin, joissa maahanmuuttajavanhemman heikon integraation havaittiin lisäävän selkeästi perheväkivallan riskiä.

Helsingissä kaikkien – myös aikuisten tekemien – ryöstöjen määrä on kasvanut tänä vuonna 35 prosenttia. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella kasvua on ollut 50 prosenttia ja Länsi-Uudellamaalla jopa 65 prosenttia. Katuryöstöt ovat lisääntyneet reippaasti myös Tampereen seudulla.

Asiantuntijat sekä Ruotsissa että Suomessa ovat nimenneet yhdeksi ongelmatekijäksi sosiaalisen median. Esimerkiksi Tukholmassa vaikuttavat katujengit kuvaavat väkivallantekojaan nettiin ja tavoittavat yhä nuorempia katsojia.

He saattavat myös esitellä huomattavia ryöstösaaliitaan tai tuloja huumebisneksestä. Näin matalatuloisissa perheissä varttuville nuorille välitetään kuvaa helposta rahasta. Kun kulttuuriin yhdistetään rap-musiikki, rikolliset alkavat vaikuttaa nuorten silmissä julkkiksilta ja esikuvilta.

– Olen ajatellut, millaisen kuvan normaalista nuoret saavat ja mitä kaikkea voidaan ihannoida. Millaista mammonaa itse kullakin on käytettävissä? Samalla tavalla sosiaalinen media vaikuttaa varmasti myös aikuisiin. Se vääristää kuvaa siitä, millaista elämän tulisi olla, Lönnqvist sanoo.

Lönnqvist korostaa, että tilastojen mukaan yhä suurempi osuus Suomen nuorista voi tosiasiassa hyvin. Sen sijaan huonovointisten parissa ongelmat ovat pahentuneet. Osana ilmiötä myös rikokset kasautuvat yhä pienemmälle mutta sitäkin aktiivisemmalle joukolle.