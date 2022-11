Poliisi löysi lisätodisteita rikosepäilyn tueksi. Uhri ja epäilty olivat olleet parisuhteessa.

Iisalmen viimeviikkoisesta kuolinonnettomuudesta epäilty 30-vuotias mies pysyy yhä vangittuna, Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti perjantaina.

Poliisi löysi lisätodisteita rikosepäilyn tueksi viikon sisällä, ja autoa ajanut mies on nyt vangittuna todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Noin 30-vuotias nainen kuoli auton suistuttua ojaan Iisalmessa viime viikon tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Nainen oli löydettäessä auton ulkopuolella. Poliisin mukaan mies ja nainen olivat olleet parisuhteessa. Heillä on myös yhteisiä lapsia.

IS:n tietojen mukaan mies ja nainen asuivat saman katon alla ainakin alkuvuodesta. Osoitetietojen perusteella he ovat sittemmin asuneet erillään.

Poliisi epäilee, että onnettomuus olisi ollut tahallinen, ja siksi se tutkii asiaa tappona. Tutkittavana rikosnimikkeenä on myös ainakin liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Onnettomuuspaikka on Iisalmen Kainuuntie, pohjoisen suunnasta muutama sata metriä ennen nelikaistaisen Iisalmen ohitustien alkua.

Miehellä on kotialueensa käräjäoikeudesta kymmenkunta rikosasiaa, joissa hän on ollut syytettynä. Miestä on syytetty aiemmin ainakin pahoinpitelystä ja törkeästä rattijuopumuksesta.

Mies esimerkiksi pahoinpiteli naisen alkuvuodesta heidän yhteisessä kodissaan. Nainen sai mustelmia miehen tartuttua hänen käsiinsä. Mies sai lievästä pahoinpitelystä 30 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 240 euroa.

Nainen haki miestä kohtaan myös perheen sisäistä, laajennettua lähestymiskieltoa vuonna 2018. Nainen perui kuitenkin reilua viikkoa myöhemmin oikeuteen jättämänsä hakemuksen.

Vuonna 2015 mies rikkoi puolestaan naisen asunnon edustalla tämän kolme lasista lyhtyä sekä muovisen pulkan. Mies aiheutti myös huoneiston ulko-oveen kaksi kolhua. Mies sai 30 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 180 euroa. Hän syyllistyi kahteen lievään vahingontekoon ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoon.

IS ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa perjantaina.