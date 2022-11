Vuonna 1988 syntynyt mies sai keskiviikkona surmansa Helsingin Puotilassa.

Keskusrikospoliisi tutkii Helsingin Puotilassa keskiviikkona tapahtunutta ampumistapausta, jossa kuoli yksi henkilö.

Poliisi tiedotti perjantaina vaativansa lauantaina yhtä henkilöä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

IS:n tietojen mukaan murhasta epäillään 54-vuotiasta helsinkiläismiestä. Hänet tunnetaan rakennusalan yrittäjänä ja menestyneenä kehonrakentajana.

Puotilan henkirikoksen uhri on IS:n tietojen mukaan 34-vuotias ulkomaalaistaustainen mies, joka on istunut vankilassa muun muassa huumerikosten takia.

Poliisin mukaan uhrin ja epäillyn välinen välienselvittely on kärjistynyt siten, että murhasta epäilty on ampunut käsiaseella kaksi laukausta uhrin vartaloon sillä seurauksella, että uhri on kuollut vammoihinsa.