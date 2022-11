Nella kokee olonsa kadulla kulkiessaan melko turvalliseksi. Enemmän hän on huolissaan tutuista pojista ja nuorista miehistä, koska he ovat yleensä väkivallan ja ryöstöjen kohteena. – Moni nuorista on tosi arvaamattomia. Aivan kuin he haluaisivat väkivaltaa ja ihannoisivat sitä. Sen takia se varmasti myös yleistyy.