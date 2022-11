Näin tapahtumat Puotilassa etenivät: uhri surmattiin kahdella laukauksella

Poliisi selvittää, onko uhrilla ja epäillyllä kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisi on jo päässyt kuulustelemaan Puotilan murhasta epäiltyä, vuonna 1968 syntynyttä miestä. Epäilty henkirikos tapahtui keskiviikkona Puotilan venesataman tuntumassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto Keskusrikospoliisista kertoo, että epäilty on ollut yhteistyöhaluinen. Poliisille on jo muodostunut käsitys siitä, miten tapahtumat ovat edenneet. Hän ei kuitenkaan vielä kommentoi sitä, oliko uhrin ja epäillyn tapaaminen ennalta sovittu.

Poliisi on aiemmin kertonut tiedotteessaan, että tutkinnassa on tullut ilmi piirteitä, jotka viittaavat teon suunnitelmallisuuteen. Täysin satunnaisesta kohtaamisesta tuskin siis on kyse.

Uhri ja epäilty ovat saapuneet tapahtumapaikalle kumpikin omilla autoillaan.

Poliisin mukaan uhrin ja epäillyn välinen välienselvittely on kärjistynyt siten, että murhasta epäilty on ampunut käsiaseella kaksi laukausta uhrin vartaloon sillä seurauksella, että uhri on kuollut vammoihinsa.

Useat silminnäkijät näkivät, kun kolmekymppinen uhri lyyhistyi kadulle keskellä kirkasta päivää.

Poliisit saapuivat paikalle nopeasti. Uhria yritettiin elvyttää, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

Luoto ei ota kantaa siihen, oliko myös uhrilla ase mukanaan. Luodon mukaan poliisi selvittää, onko tapauksella yhteyttä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Poliisilla on jo käsitys teon motiivista, mutta Luoto ei ainakaan toistaiseksi halua avata sitä julkisuuteen.

IS:n tietojen mukaan Puotilan henkirikoksen uhri on 34-vuotias ulkomaalaistaustainen mies, joka on istunut vankilassa muun muassa huumerikosten takia. IS:n tietojen mukaan isokokoinen mies oli myös tehnyt velanperijän hommia ja työskennellyt helsinkiläisessä rakennusfirmassa. Hän on myös takavuosien Mr. Finland -ehdokas.

IS:n tietojen mukaan murhasta epäillään 54-vuotiasta helsinkiläismiestä. Hänet tunnetaan rakennusalan yrittäjänä ja menestyneenä kehonrakentajana. Toiminimensä perusteella hän on toiminut myös valmentajana lajin parissa. Miehellä on pari aiempaa tuomiota pahoinpitelyistä.

Puotilaan tapahtumapaikalle jäi teon jälkeen tumma Audi-farmariauto ja iso punainen Dodge-merkkinen lava-auto. IS:n tietojen mukaan lava-auto oli ampumisessa kuolleen miehen käytössä. Sen omistaa rakennusfirma, jolle uhri oli IS:n tietojen mukaan on työskennellyt.

Poliisi tulee viikonloppuna vaatimaan murhasta epäiltyä vangittavaksi.