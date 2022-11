Seuraavat lumisateet lähestyvät jo – täällä pyryttää sakeimmin

Lumisateiden yleistyminen viikonlopun aikana on vain tilapäinen ilmiö.

Viikonloppu tuo mukanaan lumisateita osaan maata. Forecan päivystävän meteorologin Juha Föhrin mukaan laajemmat lumisateet ovat vähäisiä, mutta erityisesti sunnuntaina sateet painottuvat Suomen itäpuolelle.

– Jo lauantain kuluessa, mutta erityisesti sunnuntain puolella tuolta etelä-kaakon suunnalta on työntymässä lumisateita.

Sakeimmat lumisateet kulkevat Föhrin mukaan sunnuntain aikana Uudenmaan yli kohti Päijänteen seutua, siitä kohti pohjoista ja edelleen kohti eteläistä Kainuuta.

Föhrin mukaan lumisateiden kehittymistä on hyvä seurata viikonlopun aikana, sillä sää voi vaikuttaa olennaisesti liikkumiseen. Ilmatieteen laitos on antanut mahdollisten lumisateiden takia sunnuntaiksi varoituksen huonosta ajokelistä Uudellemaalle, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.

– Luvassa voi olla useita senttejä lunta ja se pitää ottaa huomioon varautumisessa. Jos jonkun asiana on lapioida se lumi pois jostakin, niin ei siitä tule viikonlopun viettoa ilman tätä velvollisuutta. Sunnuntain kuluessa viimeistään sitä lunta aika monella paikalla on sen verran.

Lumipeitteen osalta viikonloppuna ei tapahdu suuria muutoksia. Sakeimmat lumisateet osuvat sunnuntaille.

– Rannikolla on muistettava se, että meri saattaa aiheuttaa lumisateen sakeutumista. Sunnuntaiaamuna näkyvyys liikenteessä voi mennä huonoksi, Föhr toteaa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Juha Tuomalan mukaan viikonlopun sadealueen painopiste on vaihdellut tuoreissa ennusteissa.

Sunnuntain lumisateet tuovat Uudenmaan länsiosaan ja Kanta-Hämeeseen Tuomalan mukaan noin 4–8 senttiä lunta.

Pääkaupunkiseudulla lumikertymä vaihtelee tällä hetkellä noin kolmesta sentistä ylöspäin. Porvoossa lunta on noin seitsemän senttiä, Kumpulassa kuusi.

Etelä- ja Keski-Lapissa liikutaan suurin piirtein samoissa lukemissa. Maassa on tällä hetkellä noin 4–10 senttiä lunta. Pohjois-Lapissa Enontekiöllä lunta on jopa 23 senttiä. Länsi-Suomi on edelleen vähäluminen. Lumettomia alueita löytyy paikallisesti myös maan keski- ja pohjoisosista.

Lumisateiden yleistyminen viikonlopun aikana on kuitenkin vain tilapäinen ilmiö.

– Se seikka ei ole meille erityisesti talvea tekemässä, koska taas jo alkuviikko on vähäsateinen ellei peräti enimmäkseen pilvipoutainen, Föhr toteaa.

Kovimmat pakkaset väistyvät viikonlopun aikana. Föhrin mukaan yli kymmenen asteen pakkaslukemiin ei nousta välttämättä laisinkaan kotimaassa loppuviikosta.

– Kaikkein itäisin Suomi saattaa saada kylmempää, jos pilvipeite siellä rakoilee, Föhr toteaa.

Suomessa vallitsee näillä näkymin joulukuun alkuun saakka vakaa säätila.