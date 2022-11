Alan yrittäjät ja työntekijät ovat olleet Jyväskylässä viime viikolla kuolleen kollegansa kohtalosta järkyttyneitä.

Tuulilasin takana valkenee kalpea marraskuun aamu. Tom Leitsaro, 30, lepuuttaa kättään hinausauton ratilla Kehä IIl:lla katse loskan värjäämässä tiessä. Hän ajaa hinausautolla kahdeksatta vuotta.

Leitsaro on miettinyt alansa työturvallisuutta niin kauan kuin jaksaa muistaa. Viime viikon torstain jälkeen vaieta ei ole enää voinut. Puhelin pirisi. Läheisetkin huolehtivat.

– Olemme vuosikaudet miettineet, millaisilla työkaluilla voimme tuolla tieliikenteen seassa operoida. Suoja-auton käyttö alkaa näyttää päivä päivältä enemmän vaatimukselta. Kuljettajat eivät väistä tai hidasta vaan jatkavat samaa vauhtia ohi, Leitsaro toteaa.

Torstaina Leitsaron 1960-luvulla syntynyt kollega menehtyi työtehtävissä Jyväskylässä Nelostiellä. Hän oli noutamassa ojaan päätynyttä peräkärryä, kun rampista alas tullut henkilöauto törmäsi hinausautoon ja auton vieressä seisoneeseen kuljettajaan.

Hinausauton kuljettaja Tom Leitsaro esitteli torstaina IS:lle työnsä vaarallisuutta.

Sekä Leitsaro että hänen työllistäjänsä, Hinaus Sjöbergin toimitusjohtaja Sten Sjöberg luonnehtivat vainajaa tunnetuksi ja arvostetuksi työntekijäksi alan piireissä. Onnettomuuden jälkeen hinausautokuskit ovat keskustelleet sosiaalisessa mediassa aktiivisesti ammattikuntansa työturvallisuudesta ja esittäneet ohjeistusten yhtenäistämistä tai selkeyttämistä lainsäädännöllä.

– Väitän, että alamme on tieturvallisuuden osalta yksi vaarallisimmista. Kun on pimeää, liukasta ja lumipyryä ja autot hajoavat isoille teille, me emme voi päättää menevämme myöhemmin, sanoo toimitusjohtaja Sjöberg.

Sjöbergin mukaan työtehtävät ovat muuttuneet viime vuosina yhä turvattomammiksi. Mahdollisina syinä hän pitää älypuhelinten yleistynyttä käyttöä ratissa, katteetonta luottamusta uusien autojen turvallisuuteen sekä kuljettajien kiireisyyttä.

– Seurauksena työskentelyä isoilla valtateillä ei enää tunneta turvalliseksi. Olemme miettineet, mitä asialle voisi tehdä. On hyvä, että nyt ainakin keskustelua on saatu aikaiseksi.

Leitsaro on toivonut alansa työturvallisuuden kohentuvan Ruotsista tutulla suoja-autovelvoitteella.

Tom Leitsaro huomauttaa, että liukkailla ja toisinaan säkkipimeillä teillä työskennellessä jokainen ohi ajava auto muodostaa vaaratilanteen. Vastuullisuudesta kiinnostuneille autoilijoille hänellä on kaksi neuvoa:

1. Kun havaitset tiellä keltaisia tai sinisiä valoja, väistä mahdollisuuksien mukaan vaihtamalla kaistaa. 2. Hidasta ohituksen aikana vauhtia.

– Jos jokin kuorma-auto tai iso pakettiauto huitaisee puolen metrin päästä 80–120 kilometriä tunnissa, niin onhan siinä aika pieni marginaali, että se vie mennessään. Riittää, että huomio kiinnittyy hetkeksi vaikka puhelimeen, Leitsaro sanoo.

Suomalaiset hinausauton kuljettajat ovat etsineet esimerkkiä läntisestä naapurista Ruotsista. Tapaturmien ehkäisemiseksi maassa on tiukennettu velvollisuuksia turvata hinausoperaatiot erillisellä suoja-autolla esimerkiksi moottoriteillä.

– Kaikki tunnistavat riskit ja vaarat, mutta kun Suomessa ei ole mitään asetusta tai lakivelvoitetta, olemme hieman ongelmallisessa tilanteessa. Eihän kukaan yrittäjä lähde hankkimaan sellaista kalustoa ja tuottamaan palvelua, koska sille ei löydy maksajaa. Jos kaikki olisivat samalla viivalla, olisimme eri tilanteessa, Leitsaro sanoo.

Leitsaron mieleen on piirtynyt kahden viikon takainen tapaus, jossa hän oli hinaamassa kaistalle jämähtänyttä linja-autoa Kehä I:llä. Vaikka hän oli turvannut työskentelynsä liikenteenohjauskartioilla, hurautti henkilöauton kuljettaja pian täyttä vauhtia ohi.

– Hän vei siinä kolme kartiota mennessään. Entäpä jos hän ei olisi osunut kartioihin? Ehkä hän olisi siinä tapauksessa osunut bussiin.

Leitsaro huomauttaa, että liukkailla ja toisinaan säkkipimeillä teillä työskennellessä jokainen ohi ajava auto muodostaa vaaratilanteen.

Hinaaja-auton kuljettajien työajat ovat liukuvia, eikä Leitsaro osaa arvioida vuoroilleen keskimääräistä tuntimäärää. Käytännössä työtä tehdään niin kauan kuin sitä riittää. Erilaisina sesonkiaikoina keikkoja saattaa tulla mihin kellonaikaan hyvänsä.

– Jokainen kuskimme tiedostaa takaraivossaan, että jos viikonloppuna lunta tulee 10 senttiä, kolme päivystäjäämme juoksevat keikoilla yötä päivää. Muut kuljettajat auttavat päivystysvuorolaisia, jotta saavat itse myöhemmin apua.