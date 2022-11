Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki peräänkuuluttaa vanhempien vastuuta nuorten rikollisuuden ehkäisemisessä.

8½. Niin huolissaan Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki on nuorten väkivalta- ja ryöstörikollisuudesta tällä hetkellä. Annettu asteikko oli yhdestä kymmeneen.

– Tilanne on vakava, mutta asialle on oikeasti tehtävissä erittäin paljon. Se luo toivoa, Koskimäki sanoo.

Koskimäen mukaan rikoksia tekevien nuorten joukko on kasvanut vuodesta 2018 alkaen. Sitä ennen kehitys oli alaspäin, ainakin tilastoissa. Myös ”riskiryhmässä” olevien nuorten määrä, eli niiden, jotka ovat kynnyksellä ajautua rikollisuuden pariin, on Koskimäen mukaan kasvamassa.

– Osin se syrjäytymisen kautta tulee. Ei ole kotiolot kunnossa, ei ole oikein suuntaa elämälle eikä oikein uskoakaan. Näen, että tämä on vakava ongelma, joka pitää ottaa tosissaan.

Toivoa kuitenkin on. Koskimäki peräänkuuluttaa ennen kaikkea vanhempien vastuuta asiassa.

– Rajojen osoittaminen ja sen roolin ottaminen. On ikään kuin hartioita sanoa, että ’ei käy’.

Koskimäki huomauttaa, että myös vanhemmilla on paljon ongelmia ja läheis­väki­valta­tapaukset ovat niin ikään kasvussa. Samaan aikaan lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaryhmässä on ”enemmän töitä mitä ehditään tekemään”.

– Itä-Uudellamaalla lapsiin kohdistuneet väkivalta- ja seksuaalirikokset on kohdistettu yhteen paikkaan, ja työmäärä näkyy myös siellä. Ei ole myöskään aina kotonakaan turvallista. Nämä kaikki ovat sidoksissa toisiinsa.

Kykenevätkö ja jaksavatko vanhemmat, Koskimäki kysyy. Hänen mukaansa vanhemmissa on havaittavissa jaksamisvajetta, kaikki vanhemmat eivät itsekään ole päässeet kiinni yhteiskuntaan, ja lisäksi ”heikko-osaisuus” periytyy joissain tapauksissa ylisukupolvisesti. Siksi vanhemmuutta on Koskimäen mukaan myös tuettava eri tavoin.

– Ei paapomalla, mutta vanhemman vastuun korostamisella ja myös lapsen ja nuoren vastuun korostamisella. Sellaisia tukitoimia on saatava.

Nuorten väkivaltarikollisuus on ollut Itä-Uudenmaan alueella kasvussa viimeiset neljä vuotta.

Keskustelussa nousee usein esiin maahanmuutto. Koskimäki kuitenkin painottaa, ettei kyse ole pelkästään siitä, vaan asia koskee koko yhteiskuntaa. Maahanmuuttaja­taustaisilla riskitekijöitä on kuitenkin olemassa enemmän.

– Kyllä se [maahanmuuttotausta] näkyy, mutta kyllä meillä on huonosti voivaa kantaväestönkin porukkaa. Tämä on täysin yhteinen asia. Tärkeä tietysti tiedostaa ja puhua asioista avoimesti, mutta ei ongelmia voida sen [maahanmuuton] harteille laittaa.

Koskimäki nostaa esille muun muassa maahanmuuttajavanhempien heikon kielitaidon.

– Se on yksi ihan keskeinen asia, mikä heikentää mahdollisuuksia. Jos meilläkin joudutaan ottamaan tulkkeja keskusteluihin, niin eihän se ole hyvä tilanne.

– Nämä lapset ja nuoret saattavat sitten käyttää omaksi haitakseen sitä kielitaidottomuutta. He ikään kuin sumuttavat myös omia vanhempiaan.

Sosiaalinen media on yksi asia, mikä on Koskimäen mukaan ruokkinut ilmiön laajenemista.

– Siihen ei ole päästy väliin. Jo lapsesta saakka aika vapaasti voit tuolla touhuta ja laittaa minkälaisia videoita tahansa eetteriin niin, että ne leviävät laajalle alueelle. Sitten, kun tämä on niin yleistä, niin ajatellaan, että tämähän on se maailma.

– Tietysti täytyy sanoa sekin, että valtaosa meidän nuorista ymmärtää sen, mutta sitten ne heikot, joilla ei ole välttämättä sitten samat lähtökohdat kuin muilla, niin ne on helposti mukana tässä kierteessä itse tekemässä niitä rikoksia.

Tässäkin asiassa Koskimäki painottaa vanhempien vastuuta.

– Se kontrolli, ja oikeasti rajat siihen. Kyllähän nyt suurin osa vanhemmista tekee niitä rajoja, mutta sitten ne, joilla ei ole välttämättä itselläkään sitä kiinnostusta ja kykyä valvoa ja pitää rajoja, niin ne lapset ja nuorethan ovat sitten ihan pellossa.

Koskimäen mukaan nuoriso on polarisoitunut.

– Meillä tulee hyvin vastuuntuntevaa nuorisoporukkaa, mutta sitten tulee porukkaa, joka ei oikein edes tiedä, mikä tässä on väärin ja mikä on oikein. Rajat hämärtyvät, kun rajojen asettajia ei ole.

Pakkokeinojen kohteeksi on Itä-Uudenmaan alueella tänä vuonna joutunut kymmeniä nuoria, vaikka nuorien kohdalla pyritään käyttämään ensin kaikki muut keinot.

– Vangitsemisia on ollut ihan järjetön määrä viime aikoina.

Sosiaali- terveys- ja nuorisotoimen kanssa yhteistyössä tehtävä ankkuritoiminta on poliisin tukena, ja erityisesti poliisi aikoo nyt lisätä koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Hän myös kannustaa kouluja tarttumaan tilaisuuteen matalalla kynnyksellä.

– Meillä on Itä-Uudellamaalla lupaus kaikille kouluille, että jos teillä on ongelmia, niin me tullaan aina paikalle. On se sitten esimerkiksi vakavaan kiusaamiseen, väkivaltaan, nuuskaan tai huumeisiin liittyen. Tässä vaiheessa kannattaa jo puuttua, ja tuoda selkeä raja, että ’tämä ei käy’.

– Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että kun on tultu väliin, niin se on loppunut.

Itä-Uudellamaalla tulee tutkittavaksi viikoittain jopa yli 100 uutta pahoinpitelyrikosta.

Erityisen huolissaan Koskimäki on alle 15-vuotiaiden rikoksentekijöiden kasvaneesta joukosta. Toistaiseksi tilanne on lohdullinen, sillä ainakaan vielä nousu ei ole siirtynyt 15–17-vuotiaiden ikäluokkaan.

– Se jää tulevina vuosina nähtäväksi, että kasvaako se. Mutta se on selkeästi maltillisempaa, vaikka toki nousua on siinäkin.

Koskimäki toivoo, että kouluihin saataisiin lisää resursseja ennaltaehkäisevään toimintaan, sillä poliisin työkuorma on tällä hetkellä ”mieletön”. Koskimäen mukaan Itä-Uudellamaalla tulee tutkittavaksi viikoittain jopa yli 100 uutta pahoinpitelyrikosta, kaikki mukaan laskettuna.

Tämä aiheuttaa ruuhkaa, ja Koskimäki kertoo tehneensä poliisipäällikkönä päätöksen, että väkivaltarikokset ovat tärkeysjärjestyksessä korkeimpina, ”vaikka sitten muiden rikosten kustannuksella”.

– Jos tilanne on se, että meillä jonoutuu väkivaltarikokset, niin eihän se näin voi olla. Se on järjetön tilanne. Silloin täytyy olla yhteiskunnassakin jotain pielessä, hän lähettää viestin päättäjille.