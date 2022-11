Lähistöllä asuva mies kävi itse hakemassa ämpärin uudesta myymälästä, kun jonoa ei enää ollut.

Torstaiaamuna Kontulassa auenneen Tokmannin eteen muodostui jo varhain aamulla jono, kertoo lähistöllä asuva helsinkiläismies. Hän lähetti kuvan jonosta Ilta-Sanomien toimitukseen.

– Vaimo vei koiraa ulos ennen kuutta ja siinä oli jo ensimmäiset jonossa, helsinkiläinen Jari Koski kertoo.

Kosken mukaan ihmiset jonottivat ilmaisia ämpäreitä, joita Tokmanni jakaa myymälän avajaisten kunniaksi.

– Se on kaiken lisäksi puolikas ämpäri. Normaali ämpäri on viisi litraa ja tuo on ehkä kaksi ja puoli litraa, Koski kuvailee.

Ämpärin sisältä löytyi muun muassa sipsejä ja rättejä.

Itähelsinkiläinen mies kävi itse hakemassa ämpärin myöhemmin juoksulenkkinsä päätteeksi, kun jonoa myymälän edessä ei enää ollut. Kosken mukaan yllätysämpärissä oli perunalastuja, piparkakkuja, siivousrättejä ja puhdistusainenäytteitä.

– Suomalaiset ovat ämpärikansaa. Jos on ilmaisia ämpäreitä jaossa, ensimmäiset eläkeläiset menevät jo viideltä jonoon, mies päivittelee.

Koski kertoo asuvansa itse Myllypuron puolella, mutta lähes Tokmannin uutta myymälää vastapäätä.

– Sieltä tuli porukkaa autoillakin ja tulivat sieltä ämpäri kädessä. En minä olisi mennyt jonottamaan. En jonota edes halpaa bensaa. Onhan tuo nyt ihan naurettavaa.