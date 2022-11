Silminnäkijä kertoo hetkestä, kun mies lyyhistyi tielle Puotilassa

Vuonna 1988 syntynyt mies sai surmansa ammuskelussa Helsingin Puotilassa.

Silminnäkijän mukaan Puotilan keskiviikkoisen ammuskelun uhri käveli Meripellontielle ja lyyhistyi. Elvytyksestä huolimatta vuonna 1988 syntynyt mies kuoli. Epäilty tekijä, vuonna 1968 syntynyt mies, otettiin kiinni tapahtumapaikalla.

Silminnäkijä kertoo olleensa matkalla kohti Itäkeskusta, kun hän huomasi miehen, joka käveli jalkakäytävältä Itäkeskuksesta Vuosaareen johtavalle ajokaistalle.

– Varmaankin juuri silloin oli tapahtunut jotain, koska mies lyyhistyi siihen.

Ensimmäisenä miehen eteen pysähtyneen auton kuljettaja ryhtyi elvyttämään miestä. Samaan aikaan paikalle alkoi saapua ensimmäisiä poliisiautoja. Ensin silminnäkijä luuli, että kyseessä olisi liikenneonnettomuus.

– Kun jäimme punaisiin valoihin, tajusin, että mies käveli autotielle, eikä yksikään auto kolhaissut häntä, vaan ensimmäinen auto jäi antamaan ensiapua.

Silminnäkijä ei kiinnittänyt huomiota siihen, mitä viereisellä parkkipaikalla tapahtuu.

Poliisi jatkoi aktiivista tutkintaa Helsingin Puotilassa keskiviikkona.

Toinen Ilta-Sanomiin yhteydessä ollut silminnäkijä kertoo ajaneensa tapahtumapaikan ohi, kun uhria yritettiin elvyttää. Hänen ohi ajaessaan ensimmäisenä paikalle saapuneet poliisit piirittivät viereisellä parkkipaikalla ollutta autoa.

– Poliisit osoittivat autoa aseilla.

Hän näki, että paikalle oli saapumassa 4–5 poliisiautoa ja ambulanssi.

Silminnäkijä sanoo, että uhri makasi maassa, ja tämän pään alue oli veren peitossa. Ampujaa silminnäkijä ei nähnyt. Silminnäkijä kertoo, että tilanne oli hänen osaltaan ohi nopeasti, kun hän pääsi jatkamaan matkaa.

Kun Ilta-Sanomat vieraili tapahtumapaikalla noin kello 17, poliisi jatkoi edelleen tutkintaa. Meripellontiellä sijaitsevan grillin ympäristö oli eristetty. Yksi poliiseista tutki hinausauton kyytiin nostetun punaisen lava-auton alustaa taskulampulla. Hieman kauempana valmistauduttiin kuljettamaan tapahtumapaikalta pois musta henkilöauto.

Poliisi oli eristänyt Meripellontiellä sijaitsevan grillin ympäristön. Kuvan auto kuljetettiin pois paikalta.

Paikalle saapuneet kaksi henkilöä kertovat luulleensa ensin, että poliisi on paikalla autovarkauden vuoksi. He kuulivat vasta Ilta-Sanomien toimittajalta, että poliisi tutkii ammuskelua, jossa kuoli yksi henkilö. Kaksikosta toinen – nimettömänä puhuva nainen – on asunut Puotilassa 5,5 vuotta. Hän ei muista kuulleensa väkivaltaisuuksista sinä aikana, kun hän on asunut alueella. Siksi keskiviikon tapahtumat tulivat järkytyksenä.

– Kauhistuttaa, miten tällaisessa paikassa voi sattua tällaista, hän sanoo.

Hän sanoo, että ei ole tuntenut oloaan turvattomaksi alueella.

Poliisit tutkivat lava-autoa Helsingin Puotilassa.

Puotilan metroaseman lähistöllä asuvat Liisa ja Jouko kuvailevat aluetta rauhalliseksi ja mukavaksi. He molemmat ovat syntyneet Itä-Helsingissä, Jouko Vartiokylässä ja Liisa Herttoniemessä. Puotilassa he ovat asuneet noin neljä vuotta.

– Ihan kauhea juttu, Liisa kommentoi keskiviikon tapahtumia.

– Vaikka kyseessä onkin yksittäinen tapaus, se lisää turvattomuuden tunnetta, Jouko sanoo.

Kumpikaan ei muista kuulleensa tai todistaneensa väkivaltaa, mutta toisinaan alueella liikkuu ihmisiä, joita pariskunta epäilee huumeidenkäyttäjiksi.

– He pysyttelevät omissa oloissaan, Jouko sanoo.