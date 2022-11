Supo-pomo: Venäjä suosii diplomaatteja vakoilussa – Suomessa kymmeniä vieraiden valtioiden tiedustelu-upseereja

Apulaispäällikkö Teemu Turunen toteaa vakoilun olevan osa Suojelupoliisin arkea.

Suojelupoliisin apulaispäällikkö Teemu Turunen kommentoi keskiviikkona julkaistussa blogissaan viime aikoina julkisuutta saaneita vakoiluepäilyjä Pohjoismaissa. Turusen mukaan tapauksista voi päätellä, että Suomea, Ruotsia ja Norjaa vakoillaan aktiivisesti.

– Tapaukset kertovat, että Pohjoismaihin kohdistuvassa toiminnassa käytössä on koko henkilötiedustelun paletti. Venäjä suosii henkilötiedustelussa erityisesti diplomaattipeitettä, sillä se tarjoaa diplomaattisen koskemattomuuden, Turunen kirjoittaa.

Turunen viittaa norjalaiseen tapaukseen, jossa brasilialaisena tutkijana esiintynyt henkilö paljastui venäläiseksi.

Lokakuussa Ruotsissa nostettiin syytteet kahta veljestä vastaan, joiden epäillään vakoilleen Venäjän sotilastiedustelulle GRU:lle. Veljeksistä toinen työskenteli sekä Ruotsin turvallisuuspalvelussa Säpossa että sotilastiedustelussa.

Tiistaina Ruotsissa pidätettiin kaksi muuta ihmistä vakoilurikoksista epäiltynä.

– (Tapaukset) kertovat siitä, että Pohjoismaita tiedustellaan ja vakoillaan aktiivisesti. Vakoilevia valtioita kiinnostaa Pohjoismaissa esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko, arktiset alueet sekä tiettyjen alojen teknologinen osaaminen, toteaa Turunen.

Kirjoituksessaan Turunen pohtii, miksi Suomessa ei paljastu vakoiluja samalla tavalla kuin Ruotsissa ja Norjassa. Hän huomauttaa, että myös Suomeen kohdistuu ”jatkuvaa ja pitkäjänteistä ulkovaltojen tiedustelutoimintaa ja vakoilua”.

– Vakoilu on noussut nyt näyttävästi otsikoihin, mutta Suojelupoliisin työssä se on arkea. Suomeen on kohdistunut aina kokoonsa nähden paljon tiedustelua maantieteellisen sijaintimme vuoksi. Tänne sijoitettuna on tälläkin hetkellä kymmeniä vieraiden valtioiden tiedustelu-upseereja.

Aiemmin Suposta kommentoitiin Ilta-Sanomille, että esimerkiksi Norjan tapauksessa kyseessä oli ”illegaali”. He ovat pitkän ja perusteellisen koulutuksen saaneita tiedustelu-upseereita, joille on luotu täydellinen ulkomaalaisen henkilön identiteetti.

Illegaalien kiinnijääminen on tästä johtuen erittäin harvinaista. He muodostavat Supon mukaan vain pienen osan Venäjän henkilötiedustelun kokonaisvahvuudesta.