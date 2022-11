Etenkin nuorten osallisuus lisääntyneisiin ryöstöihin herättää poliisissa huolta. Kysyimme Vantaan koivukyläläisiltä, pelkäävätkö he turvallisuutensa puolesta.

Vantaan Koivukylässä on rauhallista marraskuisena keskiviikkona puolen päivän jälkeen. Toppatakkeihin ja pipoihin sonnustautuneet ihmiset suuntaavat pikku pakkasessa kohti bussipysäkkiä, rautatieasemaa, ruokakauppaa – kuka mihinkin.

Pari viikkoa sitten rauha säröili. Neljän 15-vuotiaan nuoren epäillään ryöstäneen 14-vuotiaalta takin Koivukylässä teräaseella uhaten. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä ryöstönä.

Tapaus on yksi monista viime aikoina Suomessa tapahtuneista rikoksista, joissa epäiltyinä on alaikäisiä nuoria.

Kahden 16-vuotiaan epäillään puukottaneen 15-vuotiasta uhria useita kertoja Vantaan Myyrmäessä maanantaina 7. marraskuuta. Uhri sai sairaalahoitoa vaatineita vakavia vammoja. Tekijää epäillään tapon yrityksestä.

Noin 15–20-vuotiaiden nuorten tekemät katuryöstöt ovat kasvamassa yhä suuremmaksi ilmiöksi Suomessa.

Keravalla puolestaan viisihenkinen poikaporukka ryösti 12- ja 13-vuotiaat pojat puukolla uhaten marraskuun ensimmäisenä päivänä. Uhreilta vietiin vaatteita, rahaa ja sähkötupakkaa.

Poliisin tietoon tuli koko maassa tammi-lokakuussa 1327 epäiltyä ryöstöä, mikä on enemmän kuin edeltävänä viitenä vuotena yhteensä, kertoo Helsingin Sanomat. Etenkin nuorten osallisuus ryöstöihin on aiheuttanut poliisissa huolta.

Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja Marko Forss kuvaili alaikäisten tekemien ryöstöjen määrän kasvua ”poikkeukselliseksi” ja ”äärimmäisen huolestuttavaksi”.

– En muista vuosikausiin, että näin kovia nousuja olisi ollut, Forss sanoi IS:lle keskiviikkona.

Koivukylän Lidlin edessä käy päivällä kova kuhina. Ostoskärryt toistensa perään rullaavat kaupan ovista sisään ja ulos, ja autoilijat yrittävät etsiä parkkiruutua. Ihmiset vaikuttavat kiireisiltä.

Kaupan edustalla seisoskelee Jenny. Hän tunnistaa rikollisuuden lisääntyneen, muttei ole oman turvallisuutensa puolesta huolissaan.

– Työskentelen henkilökohtaisena avustajana. Omasta puolestani ei pelota, mutta asiakkaideni puolesta kyllä. He ovat iäkkäitä tai nuoria, ja liikkuvat välillä yksin. Pelottaa, että heille sattuu jotakin, Jenny sanoo.

Jennyn mukaan Koivukylän alueella tapahtuu paljon nuorten tekemiä ryöstöjä.

Itseään nainen puolustaisi tiukan paikan tullen huutamalla niin, että ryöstäjät säikähtäisivät ja lähtisivät pakoon. Toinen vaihtoehto olisi turvautua fyysisiin keinoihin.

Jenny arvelee nuorten rikollisuuden olevan kytköksissä mielenterveys- tai kotiongelmiin. Syitä voi naisen mukaan löytyä myös sosiaalityöstä ja avun riittämättömyydestä.

Jenny kertoo asuvansa Vantaalla. Hänen omalla kotiseudullaan on hänen mukaansa turvallista asua.

– Länsi-Vantaalle en mene koskaan. Koko ajan saa lukea uutisista, että siellä sattuu ja tapahtuu. Täällä Koivukylässäkin on paljon nuorten tekemiä ryöstöjä, Jenny kertoo.

Kaupan eteen on pysähtynyt vanhempi, kauppakasseja mukanaan kantava rouvashenkilö. Hän esiintyy toiveestaan jutussa nimettömänä.

Naista lisääntynyt rikollisuus ei ainakaan vielä pelota, sillä hän ei ole itse joutunut ryöstön tai väkivallanteon kohteeksi. Mediassa leviävät, aihetta käsittelevät uutiset kuitenkin huolestuttavat.

– Melkein joka päivä on jossakin päin sattunut ryöstö tai jokin muu väkivallanteko. Se kyllä huolestuttaa kovasti, hän kertoo.

Nainen asuu Koivukylän pohjoisosassa sijaitsevalla Leinelän asuinalueella. Seutu on hänen mielestään pääosin rauhallista, vaikka kahden katujengin välinen välienselvittely aiheutti alueella levottomuutta syksyllä. Tapauksessa epäillään muun muassa kahta murhan yritystä sekä törkeää ampuma-aserikosta.

Poliisi sai tietoonsa koko maassa tammi-lokakuussa huimat 1327 epäiltyä ryöstöä.

Naisen mukaan on erittäin kurjaa, että nuorten osuus rikoksissa on lisääntynyt. Hänen mukaansa olisi tärkeää, että nuoret saataisiin pysymään koulun penkillä.

– Viimeisenä parina vuonna, kun oltiin niin sanotusti vapaalla, jäi pois sellainen koulurytmi, joka pitää nuoren kiinni tavallisessa elämässä, nainen sanoo korona-aikaan viitaten.

Junanraiteiden alle jäävän alikulkusillan kohdalla vastaan kävelee 23-vuotias nainen, joka toivoo saavansa pysytellä nimettömänä. Hän kertoo seuranneensa aktiivisesti uutisointia nuorten rikollisuuden lisääntymisestä.

– Suunta ei ole missään nimessä hyvä. Asialle pitäisi ehdottomasti tehdä jotakin. Onneksi itselläni ei ole asiaan liittyen mitään omakohtaisia kokemuksia, eli siinä mielessä pelko ei ole ottanut valtaa ainakaan vielä, nuori nainen sanoo.

Hän kertoo asuvansa Keravalla. Rikokset alueella ovat lisääntyneet, mistä kertovat naisen mukaan lehtijutut ja hänen omat huomionsa.

– Rikosten määrä on lähtenyt kovaan nousuun. Se lisää turvattomuuden tunnetta, ja täytyy katsoa, missä liikkuu ja mihin aikaan, nainen sanoo.

– Täytyy oikeasti vähän miettiä, lähteekö yksin ulos vaikkapa yöllä. Koen, että etenkin naisena asiaa täytyy ajatella, hän jatkaa.

Vantaan Koivukylässä tapahtui vastikään epäilty törkeä ryöstö, kun 15-vuotiaat nuoret veivät 14-vuotiaalta takin teräaseella uhaten.

Varsinkin noin 15–20-vuotiaiden nuorten tekemät rikokset ovat kasvaneet ilmiöksi Suomessa. Kehityssuunta on naisen mukaan huolestuttava, ottaen huomioon sen, ettei hänen omista teinivuosistaan ole montaa vuotta aikaa.

– Jos mietin itseäni sen ikäisenä, on muutos valtava. Siitä ei kuitenkaan ole kauhean pitkä aika, kun olin itse saman ikäinen. Mietityttää suuresti, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Se on tässä pahin asia, että kyse on niin nuorista, nainen päättää ja suuntaa alikulkutunnelista kohti rautatieasemaa.